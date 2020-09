El desconsolado llanto de un hombre que le pidió ayuda a su hijo muerto para ganarse un taxi en el programa de Guido Kaczka

Un momento cargado de emotividad se vivió este jueves en el programa de Guido Kaczka, cuando un hombre que jugaba para ganarse un taxi 0km y la licencia le rezó a su hijo muerto para tener suerte.

Walter Minervino, uno de los participantes que compitió ayer en Bienvenidos a Bordo es el protagonista de esta historia. Al momento de jugar en la ruleta por el auto cero kilómetro y la licencia para poder trabajarlo, el hombre contó que es “chofer” y que actualmente le alquila el auto a su hermano. “Con él nos queremos mucho y nos llevamos muy bien”, comenzó.

Walter tiró la ruleta y sacó el cero con un premio bonus de 10 mil pesos. En ese momento, contento por su acierto, miró hacia arriba y expresó unas palabras en voz baja que llegaron a percibirse con claridad. Sus ojos anticipaban el emotivo momento que se viviría segundos después. Al notar su gesto, Guido Kaczka le preguntó: “¿A quién le hablás?”.

“A mi hijo querido que está en el cielo, para que me mande el auto" , confesó quebrado -entre lagrimas- Walter, quien conmocionó a todos en el estudio de Canal 13. “Yago se me fue en febrero y me va a dar suerte”, agregó sobre su reciente pérdida. Su hijo tenía 30 años y falleció siete meses atrás, en un accidente en Iguazú.

La historia de Walter impactó en el conductor de Bienvenidos a Bordo, quien le dedicó unas palabras. “Qué amor de tipo que sos. Con la alegría que jugaste y ahora te acordás de eso, que es parte total de tu vida, y un poco también de la mía. La verdad es que te iría a dar un abrazo”, expresó Guido con su mirada llena de sensibilidad.

Lamentablemente el hombre no logró ganarse el taxi, pero sí pudo llevarse los 10 mil pesos. En ese momento, festejó: “Vamos, Dios”. Justamente antes de ponerse a rezar pidiéndole suerte a su hijo, había confesado que era “muy creyente”.

El último lunes Guido Kaczka volvió a la televisión luego de haberse recuperado de coronavirus. Al conductor le confirmaron la enfermedad el 31 de agosto al hisoparse luego de que varios compañeros suyo de radio La 100 dieran positivo.

Bienvenidos a Bordo, siguió saliendo al aire: precavido, Guido había grabado varios segmentos con anterioridad, para tener un backup en caso de que el virus modificase sus planes. Otros fragmentos del ciclo, como el de la ruleta, los hizo desde su casa. Y, en alguna oportunidad, se emitió un programa repetido.

Guido Kaczka se recuperó de coronavirus y, a su regreso a la televisión, entregó un taxi cero kilómetro

Transitó la enfermedad sin mayores complicaciones y tras cumplir con los días de aislamiento regreso esta semana. Junto con su vuelta, un participante ganó el taxi cero kilómetro quien no pudo contener sus lágrimas.

“No me salen las palabras”, admitió Héctor Niclaux, el ganador, secándose las lágrimas. “Me imagino lo que laburás, Héctor. Le metés mucho para que estén todos bien en la familia, para llegar a fin de de mes. Y ahí estás, ganando. Cómo deben estar en tu casa...”, intentó el conductor obtener alguna declaración del ganador.

Pero cuando la emoción es tan fuerte, las palabras no son suficientes. “Son muchas horas…”, se limitó a responder Héctor, en referencia al tiempo que le dedica a su tarea como taxista.

“Te voy a decir que te quiero mucho. Eso no tiene que ver con el tiempo ni con que no nos conocemos. Hay algo que tiene que ver con vos, que sos buen tipo y lo irradiás, Héctor”, le dijo Guido, emocionado en su regreso a la televisión.

