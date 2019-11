—Yo no me quiero amigar con alguien que quiere meter presa a una chica que aborta. Yo no me quiero amigar con esa gente; para mí, ahí no hay muchos grises. Lo cual no significa que yo no pueda entender algunos argumentos de gente que, por convicción religiosa o por convicción personal, piensa que es mejor no abortar. En la historia hay momentos donde estás de un lado o del otro en la vereda, no todas son veredas del sol. Eso de pensar una patria como un espacio donde todos vamos detrás de la bandera argentina queriendo lo mismo, es una mirada muy cándida de la historia… Yo no quiero amigarme con alguien que cree que enseñarle a un chico de 14 años lo que es un preservativo está mal. No quiero amigarme, no quiero tener nada que ver con esa gente. Por eso voy a cerrar Twitter (risas), porque hay muchos de esos. En ese sentido, está sobrestimada la tolerancia.