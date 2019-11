Así como la ley electoral quedó obsoleta en cuanto a la veda –el texto aún no contempla las redes sociales–, los tratados internacionales no hablan de la minería de asteroides y ya hay dos grandes empresas: Planetary Resources y Deep Space. “Ellos no dicen ser dueños del asteroide, dicen que lo que extraigan es suyo. Hay dos leyes que los habilitan, una en Luxemburgo y otra en Estados Unidos. Ante el vacío legal que hay en el marco internacional siguen invirtiendo. Ahora están buscando lo que llaman ‘asteroides candidatos’: asteroides que sean factibles de extracción de minerales y de agua. Se busca usar a los asteroides como estaciones de servicio donde cargar, por ejemplo, agua. El límite que tenemos los humanos para explorar el Sistema Solar es que todo lo que necesitamos lo tenemos que llevar de la Tierra. No tenemos forma de extraer agua de la Luna”.