En una nota con Los Ángeles de la Mañana, Teto habló de su vuelta al trabajo y su vida cotidiana: “Estoy mejor y me estoy cuidando. Mi hijo Juan Cruz me acompañó mucho. Me contuve con mi familia, mis hijos y la gente que me quiere. Le estoy haciendo caso a los médicos” y agregó: “Vuelvo a trabajar que es lo más importante, bendigo esta oportunidad. El trabajo es sanador Estoy agradecido con el canal”.