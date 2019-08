Después de un warm-up con temas clásicos como "Can't Take My Eyes Off You" y "Sex & Drugs & Rock & Roll" (Ian Dury) como leit-motiv, los cinco rockeros neoyorquinos salieron a escena cual boxeadores, con "Harder Than You Think" (Public Enemy) sonando en los parlante, para contar cuatro y arrancar. Durante una hora y diez desempolvaron muchas de las viejas canciones que los hicieron mundialmente famosos a principios de este siglo, todas editadas en sus tres primeros y mejores álbumes: "Is This It" -cumplió 18 años hace solo dos días-, "Room on Fire" y "First Impressions of Earth".