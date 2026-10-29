Por la quita de subsidios, un hogar promedio ya paga más de $100.000 por mes de electricidad en 9 provincias

La diferencia entre la factura de luz más barata y la más cara es de 2,7 veces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una factura de luz de $100.000 por mes dejó de ser un valor reservado a los hogares de mayor consumo en buena parte del país. Según el último Reporte de Tarifas y Subsidios del Observatorio del IIEP (UBA-Conicet), correspondiente a octubre de 2026, un hogar que consume 265 kWh mensuales y no recibe subsidios paga más que ese monto, con impuestos incluidos, en nueve provincias.

El informe compara las facturas de las distribuidoras de todo el país. Neuquén encabeza la lista con $160.311, seguida por Río Negro ($134.082) y Santa Fe ($125.810), tomando como referencia el usuario mencionado de 265 Kwh/mes. Más atrás aparecen Chubut ($123.250), Salta ($116.467), Mendoza ($112.374), Córdoba ($108.354) y Jujuy ($101.374).

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En la provincia de Buenos Aires, que el informe segmenta por distribuidora, superan el umbral las áreas de Edesur ($111.236) y Edenor ($107.152), mientras que Edea ($96.084) y Edelap ($86.280) quedan por debajo.

Hay otras jurisdicciones cerca del límite. Entre Ríos registra $99.794, apenas $206 menos, y Misiones $97.914, entre otras. La factura promedio nacional de luz para un hogar sin subsidios es de $95.641 para ese consumo, según los datos del IIEP. Para un hogar que recibe subsidios en el precio mayorista de la energía, el promedio es de 63.332 pesos. La factura sin subsidios resulta así 1,5 veces la de un hogar subsidiado.

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La dispersión entre jurisdicciones es amplia. La factura más baja es la de Edenor, en el AMBA, con $58.864 por mes. La más alta, la de Neuquén, la supera en más de 2,7 veces. De todas formas, el IIEP aclara que la comparación tiene límites. Señala que “para no llegar a conclusiones erróneas la comparación debe ser analizada a la luz de la existencia de factores que inciden en la determinación de tarifas en cada una de las jurisdicciones”. En el sector de distribución conviven empresas provinciales, privadas y cooperativas, con marcos regulatorios nacionales, provinciales y municipales.

El impacto de la quita de subsidios

Antes de diciembre de 2023, las tarifas habían quedado rezagadas frente a la inflación y el Estado cubría la diferencia con subsidios. Según el IIEP, los subsidios económicos acumulados en doce meses, medidos en moneda de octubre de 2026, alcanzaron un pico de $40,5 billones en junio de 2022 (transporte y energía). En diciembre de 2023 eran $27 billones y hoy son $10,4 billones, es decir, 74% menos que en el pico y 61% menos que a fines de 2023.

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Ese retiro del Estado se traslada a las facturas. Para el AMBA, el informe estima que la factura eléctrica sin subsidios acumula un aumento de 387% desde diciembre de 2023, frente a una inflación estimada de 261%. En la comparación interanual, la luz subió 49% contra 33% del índice general de precios. En lo que va de 2026 el aumento fue de 11%, por debajo del 26,1% de inflación estimada. Eso indica que buena parte del salto interanual ocurrió antes de enero.

Desde que asumió Milei, la factura de luz del AMBA aumentó 387 por ciento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre las causas, el IIEP indica que “para energía eléctrica y gas natural se observa el impacto de la actualización del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y el manejo de la cobertura de costos para el segmento sin subsidio”. Los hogares sin subsidio pagan el 100% del precio de referencia de la energía mayorista ($86.474 por MWh), que equivale al 75% del costo estimado del mercado mayorista ($115.650). Ese precio de referencia subió 7% entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026.

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El Estado, de todos modos, no dejó de poner fondos en el sistema. Los subsidios energéticos crecieron 8% real en lo que va de 2026, y las transferencias a Cammesa avanzaron 26% real. El informe lo atribuye al mayor costo de la energía despachada en el invierno, que “se apartó considerablemente respecto de las estimaciones”.

Distribución e impuestos: lo que cambia según la provincia

Para un hogar sin subsidios, la factura promedio se compone de 33% de energía, 41% de Valor Agregado de Distribución (VAD) y 25% de impuestos. El VAD es lo que cobra la distribuidora por operar y mantener la red, y es donde más se diferencian las provincias. En Neuquén, la energía explica 20% de la factura, el VAD 50% y los impuestos 30%. En Edenor, en cambio, la energía pesa 54%, el VAD 24% y los impuestos 21%. En Mendoza, la energía representa 28%, el VAD 39% y los impuestos 33%. En Santa Fe, los impuestos llegan a 34%.

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El informe sostiene que el ritmo de los incrementos del VAD “es diferente entre provincias”. Agrega que hay jurisdicciones que “todavía se encuentran adecuando sus cuadros tarifarios desde la antigua Segmentación al nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados”. Además, el IIEP sostiene que “la dispersión de tarifas es multicausal” y que responde a las características de la red, a la región y a la frecuencia de actualización de costos. También menciona “diferentes cargas impositivas y anomalías regulatorias” que alteran los niveles tarifarios en algunas jurisdicciones.