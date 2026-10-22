Flavio Bolsonaro le pidió a Patricia Bullrich un video de apoyo a días del balotaje en Brasil

Flavio Bolsonaro y Patricia Bullrich

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El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro le pidió a la presidenta del bloque La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, un video de respaldo para su campaña antes de la segunda vuelta del próximo domingo. La pieza estará dirigida especialmente a las mujeres de Brasil, un segmento decisivo en una elección, que llega según los últimos sondeos con pronósticos ajustados.

Según pudo saber Infobae, el pedido fue transmitido por Bolsonaro a Bullrich durante la tarde de este jueves. El objetivo es difundir la grabación en las próximas horas, en la recta final de la disputa frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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La campaña del senador brasileño busca sumar una voz internacional con un perfil asociado a la seguridad y a la gestión. Bullrich fue ministra de Seguridad durante las presidencias de Mauricio Macri y Javier Milei, y volvió a ocupar esa cartera en la actual administración y actualmente es una pieza clave del Gobierno para los acuerdos parlamentarios desde la Cámara alta.

El mensaje estará enfocado en el electorado femenino, donde Lula conserva una ventaja. La decisión de recurrir a Bullrich también se conoce después de que la figura de Milei y su motosierra se convirtieran en elementos de confrontación en la campaña brasileña.

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Bolsonaro lideró la primera vuelta del 4 de octubre con cerca del 47% de los votos válidos, frente a más del 45% de Lula. Ninguno alcanzó la mayoría necesaria para evitar el balotaje, que definirá quién gobernará el país durante los próximos cuatro años.

Las encuestas muestran una competencia abierta antes del balotaje

El debate entre Bolsonaro y Lula

La última medición de PoderData/Aya, difundida este jueves, ubicó a Bolsonaro con el 51% de los votos válidos, frente al 49% de Lula. El relevamiento se realizó sobre 4.000 entrevistados y tiene un margen de error de 1,6 puntos porcentuales, por lo que la diferencia se encuentra dentro del empate técnico.

Una encuesta de Quaest publicada el miércoles registró un 45% de intención de voto para Bolsonaro y un 44% para Lula. Al excluir los votos en blanco, nulos e indecisos, esos números equivalen a 50,6% y 49,4%, respectivamente.

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Los estudios previos también reflejaron una disputa cerrada. Datafolha había medido una ventaja de 51% a 49% para Bolsonaro entre los votos válidos, mientras que BTG/Nexus registró 50,3% para el opositor y 49,7% para el mandatario.

La coincidencia entre los sondeos es que Bolsonaro mantiene una ventaja reducida, sin una diferencia concluyente. Por esa razón, los equipos de ambos candidatos concentran sus esfuerzos en movilizar a los propios y captar a los indecisos durante los últimos días de campaña.

La decisión de sumar a Bullrich se inscribe en ese contexto. Su aparición permitiría a Bolsonaro ampliar sus respaldos fuera de Brasil y presentar un mensaje dirigido a un sector del electorado donde el oficialismo parte con mejores números. En las últimas horas, el candidato del Partido Liberal también pronunció un mensaje dirigido a la comunidada LGBT+, para confrontar con la campaña negativa que impulsó el PT sobre ese público.

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Lula convirtió a Milei y a la motosierra en un eje de la campaña

En las últimas semanas, Lula buscó asociar las propuestas económicas de Bolsonaro con las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de Javier Milei en la Argentina. La motosierra, símbolo de la campaña presidencial libertaria, pasó a ocupar un lugar central en esa estrategia. En España, la figura del primer mandatario también generó un alto impacto en la campaña de cara a las elecciones generales del mes que viene.

El candidato de Brasil junto a Milei

El 16 de octubre, Lula cuestionó al presidente argentino en un mensaje publicado en redes sociales. “La motosierra de Milei, en la Argentina, ya ha sumido a casi la mitad de los argentinos en la miseria. No es un ejemplo para Brasil”, afirmó.

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El mandatario también dirigió críticas a su rival. “Cuando Flavio Bolsonaro habla de recortes, de tijeretazo, el gasto que quiere cortar es usted”, sostuvo en una publicación acompañada por un video de campaña que incluyó declaraciones de Daniella Marques, integrante del equipo económico de Bolsonaro.

La estrategia del Partido de los Trabajadores fue presentar a Milei como una referencia del programa económico de su rival. Bolsonaro mantiene una afinidad política con el Presidente argentino y participó de actividades vinculadas con la familia del exmandatario Jair Bolsonaro.

La convocatoria a Bullrich no supone, por sí sola, un distanciamiento de Milei. Pero incorpora a la campaña una figura argentina con un perfil distinto, en una etapa en la que Bolsonaro busca ampliar su alcance sin perder el respaldo de su base.

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El foco en las mujeres responde a una brecha que muestran los sondeos. Una medición de Datafolha realizada el 13 y 14 de octubre indicó que Lula reunía el 55% de los votos válidos entre las mujeres, frente al 45% de Bolsonaro. Entre los hombres, el resultado se invertía: 56% para el candidato opositor y 44% para el presidente.

La esposa del candidato, Fernanda Bolsonaro, ya participó en actividades destinadas a acercar su campaña a ese electorado. El video de Bullrich se sumará a esa estrategia con una intervención internacional centrada en la seguridad, la autoridad y la experiencia de gestión.

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La grabación será difundida en las próximas horas, antes de la votación del domingo, cuando ambas campañas buscarán definir una elección que las encuestas mantienen abierta hasta el final.