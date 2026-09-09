Las funciones que puedes usar gratis con ChatGPT y Claude sin tener que asociar una tarjeta

Claude y ChatGPT ofrecen planes gratuitos si no quieres pagar por usarlos. (Anthropic - OpenAI)

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No es necesario pagar una suscripción ni asociar una tarjeta bancaria para utilizar herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT y Claude. Tanto OpenAI como Anthropic ofrecen versiones gratuitas de sus asistentes que permiten realizar tareas como redactar textos, analizar documentos, buscar información, trabajar con archivos, programar y, en el caso de ChatGPT, generar imágenes.

Las opciones sin costo tienen límites de uso y no incluyen todas las funciones de las suscripciones premium. Sin embargo, para un usuario ocasional, pueden ser suficientes para resolver muchas de las necesidades cotidianas sin pagar.

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La principal diferencia está en el tipo de herramientas disponibles y en la cantidad de uso permitida. Mientras ChatGPT reúne funciones de búsqueda, generación de imágenes, análisis de datos y voz, Claude destaca por su capacidad para trabajar con documentos, instrucciones complejas y creación de archivos.

ChatGPT y Claude cuentan con planes gratuitos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Qué se puede hacer gratis con ChatGPT

ChatGPT cuenta con una versión gratuita que permite acceder a varias de sus principales herramientas sin necesidad de contratar una suscripción.

Entre sus funciones se encuentran las conversaciones de texto, la búsqueda en la web para consultar información actualizada, el análisis de datos y la posibilidad de subir archivos e imágenes para trabajar con ellos dentro de una conversación.

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El plan gratuito también permite utilizar GPTs creados por otros usuarios, generar imágenes y acceder a determinadas funciones de voz. Además, ofrece una biblioteca con 500 MB de almacenamiento para guardar archivos y contenidos asociados a la cuenta.

Otra de las posibilidades es el acceso a funciones de razonamiento, aunque estas cuentan con límites de uso.

El plan gratuito de ChatGPT ofrece búsquedas e información actualizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la práctica, esto permite utilizar ChatGPT para redactar y corregir textos, resumir documentos, estudiar, resolver dudas, analizar información contenida en un archivo, organizar ideas y crear imágenes.

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Una persona también puede utilizar la búsqueda para encontrar información reciente, aunque siempre es recomendable revisar las fuentes y comprobar los datos importantes antes de utilizarlos como definitivos.

Los límites de la versión gratuita de ChatGPT

El acceso sin costo no significa que todas las herramientas puedan utilizarse de manera ilimitada.

OpenAI aplica límites independientes para diferentes funciones. El uso de determinados modelos, la generación de imágenes, las cargas de archivos, el análisis de datos y otras herramientas pueden alcanzar un límite temporal.

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Cuando eso ocurre, el usuario debe esperar hasta que el acceso se restablezca.

ChatGPT y su plan gratuito tienen varias restricciones. (Foto: OpenAI)

La versión gratuita tampoco permite crear y publicar nuevos GPTs personalizados desde una cuenta personal, aunque sí ofrece la posibilidad de utilizar GPTs que ya estén disponibles.

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Para muchas personas, estos límites no representan un problema. Un usuario que utiliza el asistente ocasionalmente para estudiar, trabajar con un documento o resolver dudas puede realizar buena parte de estas tareas sin pagar una suscripción mensual.

Claude también ofrece herramientas gratuitas

Claude, el asistente de inteligencia artificial desarrollado por Anthropic, también dispone de un plan gratuito orientado principalmente a usuarios ocasionales.

Su uso no se limita a las conversaciones. La herramienta permite trabajar con documentos y otros archivos, lo que resulta útil para analizar información extensa, resumir textos o recibir ayuda con instrucciones complejas.

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Además, las funciones de ejecución de código y creación de archivos están disponibles sin costo. Esto permite trabajar directamente desde una conversación para generar o modificar documentos en distintos formatos, como hojas de cálculo de Excel, presentaciones de PowerPoint, documentos de Word y archivos PDF.

La opción gratuita de Claude ofrece trabajar con archivos y otros documentos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Claude puede utilizarse para redactar y editar textos, analizar documentos extensos, resumir información, revisar código y trabajar con tareas que requieren varias instrucciones.

Esta capacidad para procesar documentos convierte a la versión gratuita en una alternativa interesante para estudiantes y usuarios que necesitan revisar grandes cantidades de información.

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Claude también tiene límites de uso

Al igual que ChatGPT, el plan gratuito de Claude tiene restricciones. Anthropic establece límites que pueden variar según diferentes factores, entre ellos la longitud y complejidad de una conversación, el modelo utilizado y las herramientas empleadas.

Por ello, una conversación sencilla puede consumir menos recursos que una tarea que implique analizar documentos extensos o realizar numerosas solicitudes.

La versión gratuita tampoco incluye Claude Code, la herramienta orientada a programación que permite trabajar con Claude desde el terminal y determinados entornos de desarrollo. El acceso oficial para consumidores a esta función está incluido en los planes Pro y Max.

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El plan gratuito de Claude cuenta con un límite de uso al día. (X: claudeai)

Cuándo tiene sentido pagar por una suscripción

La versión gratuita puede ser suficiente mientras sus límites no interfieran con el trabajo diario.

El momento de considerar una suscripción de pago llega cuando las restricciones comienzan a afectar la productividad. Si una persona utiliza inteligencia artificial durante varias horas al día, trabaja constantemente con documentos, realiza programación intensiva o alcanza de forma habitual los límites gratuitos, entonces puede resultar conveniente evaluar un plan de pago.

Para la mayoría de los usuarios ocasionales, sin embargo, ChatGPT y Claude ofrecen suficientes herramientas gratuitas para comenzar a utilizar inteligencia artificial sin realizar un pago.

La diferencia más importante no está únicamente en cuál asistente es más potente, sino en qué funciones necesita cada persona. ChatGPT puede resultar más completo para combinar búsqueda, imágenes, voz y análisis, mientras que Claude puede ser especialmente útil para trabajar con textos, documentos y tareas complejas.

Antes de pagar, la opción más razonable es probar ambas versiones gratuitas y comprobar cuál se adapta mejor a las necesidades de cada usuario.