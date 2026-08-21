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No todo el WiFi es igual: cuándo usar 2.4 GHz y cuándo elegir 5 GHz

La distancia al router, las paredes y la cantidad de redes cercanas son claves para decidir qué banda WiFi conviene utilizar en cada momento

Ciertos problemas de conexión los puede solucionar el usuario.
Los router modernos tienen más de un canal de transmisión de internet por WiFi. (Unsplash)
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Si al buscar redes WiFi en casa aparecen dos nombres prácticamente iguales, pero uno termina en “2.4G” y otro en “5G”, no se trata de dos conexiones completamente diferentes, sino de dos bandas de frecuencia que ofrecen ventajas distintas. Elegir entre 2.4 GHz y 5 GHz puede marcar la diferencia entre tener una conexión con mayor alcance o conseguir más velocidad y estabilidad cuando estamos cerca del router.

La banda de 2.4 GHz suele ser más adecuada para dispositivos alejados del router, habitaciones separadas por varias paredes y equipos de domótica. En cambio, 5 GHz resulta más conveniente para ordenadores, consolas, televisores y otros dispositivos que necesitan mayor rendimiento.

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Antes de elegir, hay una aclaración importante: el “5G” que aparece en algunos nombres de redes WiFi no tiene relación con la tecnología 5G de los teléfonos móviles. En este caso, simplemente identifica una red que funciona en la banda de 5 GHz.

Las diferencias entre redes WiFi de 2.4 GHz y 5 G.
Las diferencias entre redes WiFi de 2.4 GHz y 5 G.

2.4 GHz ofrece mayor alcance

La principal ventaja de 2.4 GHz es su capacidad para mantener la conexión a mayor distancia. Las frecuencias más bajas atraviesan determinados obstáculos con mayor facilidad, por lo que esta banda suele funcionar mejor cuando existen paredes, muebles u otros elementos entre el dispositivo y el router.

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Por ejemplo, si el router está instalado en el salón y queremos conectarnos desde una habitación situada al otro extremo de la vivienda, 2.4 GHz puede proporcionar una señal más estable que 5 GHz.

Lo mismo puede ocurrir en otra planta de la casa, en una terraza o incluso en un jardín cercano.

Wi-Fi - contraseña - internet - router - tecnología - 28 de junio
(Imagen ilustrativa Infobae)

En estos escenarios, es preferible una conexión algo más lenta pero estable que una red 5 GHz cuya señal sea demasiado débil y provoque cortes o pérdidas de paquetes.

La banda 2.4 GHz también es ideal para la domótica

Las bombillas inteligentes, enchufes, sensores, cámaras, aspiradores robot y otros dispositivos del hogar conectado utilizan con frecuencia 2.4 GHz.

Estos equipos normalmente no necesitan velocidades muy elevadas. Una bombilla inteligente, por ejemplo, transmite una cantidad mínima de información, por lo que para ella resulta mucho más importante mantener una conexión estable y tener suficiente cobertura.

Además, algunos dispositivos de Internet de las cosas (IoT) directamente no son compatibles con redes de 5 GHz.

módem - router - internet - tecnología - 16 de junio
(Imagen ilustrativa Infobae)

5 GHz ofrece más velocidad cerca del router

Cuando el dispositivo está relativamente cerca del router, la situación cambia. 5 GHz suele proporcionar un mayor rendimiento, ya que dispone de más espacio para utilizar canales más amplios y normalmente presenta menos congestión.

Esto la convierte en una buena alternativa para actividades que requieren mayor velocidad, como descargar archivos grandes, realizar videollamadas, jugar en línea o reproducir contenido en 4K.

Una consola ubicada en la misma habitación que el router, un ordenador que descarga archivos pesados o un televisor inteligente utilizado para ver películas en alta resolución pueden beneficiarse de esta banda.

Smart TV con partido de fútbol, router de fibra óptica, dispositivo de red, cables, mano sosteniendo un celular con Wi-Fi 5 GHz, y sofá en sala de estar.
Una sala de estar moderna muestra un Smart TV con un partido de fútbol, conectado a un router de fibra óptica, y un celular con Wi-Fi 5 GHz que indica una conexión rápida para streaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la velocidad real no depende únicamente de elegir 2.4 o 5 GHz. También influyen el estándar WiFi utilizado, el ancho del canal, las antenas del router y del dispositivo, las interferencias y la distancia.

5 GHz puede funcionar mejor en edificios con muchas redes

La banda de 2.4 GHz tiene menos canales disponibles y puede sufrir una mayor congestión, especialmente en edificios donde numerosos routers funcionan simultáneamente.

Por eso, aunque la señal de 5 GHz sea ligeramente más débil, puede ofrecer una conexión más estable cuando existen muchas redes inalámbricas alrededor.

La elección, por tanto, no debería reducirse a pensar que 5 GHz siempre es mejor. Cada banda responde a una necesidad diferente.

Un router Wi-Fi negro con cuatro antenas y luces azules encendidas está sobre una mesa de madera oscura. Al fondo, una sala con un televisor y una lámpara.
Un router Wi-Fi negro con cuatro antenas y luces indicadoras azules brillantes se encuentra sobre una mesa de madera, listo para proporcionar conectividad de alta velocidad en un entorno doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál deberías elegir?

La regla más sencilla es priorizar 2.4 GHz cuando necesitas cobertura y 5 GHz cuando necesitas rendimiento.

Si estás lejos del router, hay varias paredes de por medio o quieres conectar un dispositivo de domótica, 2.4 GHz suele ser la opción más recomendable. Si estás cerca y vas a jugar, ver contenido 4K, descargar archivos o realizar tareas que demanden velocidad, 5 GHz probablemente ofrecerá mejores resultados.

Y si el router muestra una única red, no necesariamente significa que solo utilice una banda. Muchos equipos modernos emplean sistemas que seleccionan automáticamente entre 2.4 y 5 GHz según las condiciones de conexión de cada dispositivo.

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