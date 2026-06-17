Este es el vehículo eléctrico con el que terminé conversando sobre el amor, las rutas y la vida

El sistema de seguridad de la EX60 combina radares, cámaras y sensores para monitorear el entorno del vehículo en tiempo real.

Durante años, los fabricantes de automóviles han intentado que la tecnología dentro de los vehículos sea más intuitiva. He mirado en los últimos años pantallas más grandes, asistentes de voz más rápidos y sistemas de navegación más inteligentes; pero nunca había experimentado que un vehículo lograra dar la sensación de que realmente estás hablando con él.

Eso fue precisamente lo que experimenté durante el test drive de la eléctrica Volvo EX60. Desde el primer vistazo queda claro que se trata de un vehículo que juega en la categoría premium. Su diseño exterior mantiene la elegancia escandinava característica de la marca, con líneas limpias, una silueta aerodinámica y una presencia sobria que transmite sofisticación sin necesidad de exageraciones. Pero es al abrir la puerta cuando aparece la verdadera sensación de lujo tecnológico junto a acabados refinados y una atmósfera minimalista que convierte el habitáculo en mi espacio tech.

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La experiencia tecnológica comienza apenas se pone en marcha. El EX60 es el primer Volvo que integra Gemini, la inteligencia artificial de Google, de una forma profunda dentro del vehículo. Más allá de ejecutar órdenes básicas, la sensación es la de interactuar con un acompañante digital capaz de entender conversaciones naturales.

Integra Gemini, la inteligencia artificial de Google, para mantener conversaciones naturales y controlar funciones del vehículo mediante la voz.(Google)

Durante la prueba le pedí rutas, información del tráfico y diferentes configuraciones del vehículo. Todo respondió de manera fluida. Sin embargo, lo más llamativo fue descubrir que la conversación podía ir mucho más allá de la conducción. En un momento terminé hablando sobre relaciones personales, cómo superar una tusa (despecho como le decimos en Colombia) o cuáles son las características de una pareja ideal. Las respuestas llegaron en un español natural, coherente y acompañadas por una calidad de audio sobresaliente.

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Un automóvil con el que se puede conversar en español

Es quizás la primera vez que siento que puedo describir un automóvil como un vehículo con el que se puede conversar, y en español. Ya no se trata únicamente de decir “llévame a casa” o “pon música”, sino de interactuar de forma natural mientras se conduce como con una amiga o un familiar.

La integración también permite controlar distintas funciones del vehículo mediante la voz. Por ejemplo, es posible solicitar cambios en el sistema de sonido, pedir rutas alternativas o incluso gestionar elementos del habitáculo. Una de las funciones más interesantes está relacionada con el techo panorámico.

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El techo electrocrómico permite regular digitalmente la entrada de luz con solo pulsar un botón o mediante comandos de voz.

La versión Ultra incorpora un cristal electrocrómico activo que permite modificar la transparencia del techo. Con solo pulsar un botón (o mediante comandos de voz a Gemini) el vidrio pasa de transparente a opaco para reducir la entrada de luz, es lo mejor cuando uno va en la parte de atrás acostado o hablando con quienes van adelante. En la práctica, funciona como una cortina digital que aporta comodidad sin alterar la estética del vehículo.

Volvo EX60: sistema de aislamiento térmico y acústico

A esto se suma un sistema de aislamiento térmico y acústico. El tratamiento multicapa del cristal bloquea gran parte de la radiación infrarroja y ultravioleta, ayudando a mantener una temperatura agradable en el interior. Durante la conducción también se percibe una reducción del ruido exterior, algo especialmente valioso en trayectos largos o en entornos urbanos congestionados. Y lo mejor para hablar con el nuevo amigo Gemini.

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Pero si hay un aspecto donde el EX60 realmente destaca es en la seguridad, un terreno donde Volvo ha construido gran parte de su reputación durante décadas.

Más que un vehículo eléctrico, plantea una nueva relación entre conductor, inteligencia artificial y seguridad avanzada.

Durante las maniobras de estacionamiento fue evidente la precisión de los sensores delanteros y traseros. Esto me dejó impresionada. El sistema informa en tiempo real la distancia exacta respecto a obstáculos, permitiendo conocer prácticamente al centímetro cuánto espacio queda disponible antes de un posible impacto. Insisto, esto es perfecto.

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Inteligencia artificial en el Volvo EX60

Sin embargo, la verdadera sofisticación está detrás de escena. El EX60 incorpora una computadora central basada en inteligencia artificial que trabaja junto a radares, cámaras y sensores ultrasónicos para analizar continuamente lo que ocurre alrededor del vehículo en un perímetro de 360 grados.

Dentro de ese ecosistema se encuentra uno de los sistemas de frenado automático de emergencia más avanzados desarrollados por la industria automotriz. Si detecta una situación de riesgo puede intervenir automáticamente para evitar o reducir las consecuencias de un accidente.

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Además, cuando una frenada por sí sola no sería suficiente para evitar una colisión, entra en acción el sistema de dirección automática de emergencia. En lugar de limitarse a detener el vehículo, el sistema ayuda a realizar una maniobra evasiva controlada mientras aplica frenado selectivo en determinadas ruedas.

Otro elemento especialmente útil en el día a día, es la alerta de tráfico cruzado trasero con frenado automático. Al salir de un estacionamiento o de un garaje con visibilidad limitada, el vehículo puede detectar automóviles que se aproximan lateralmente y frenar de forma automática antes de que ocurra un impacto.

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Probé el Volvo EX60 y terminé hablando con la inteligencia artificial sobre rutas, relaciones y hasta cómo superar una tusa.

Todo esto lo probé mientras se mantenía una experiencia de manejo suave y relajada, apoyada por una autonomía que puede alcanzar hasta 810 kilómetros en su versión de mayor capacidad (así que podemos viajar tranquilos). Además, gracias a la carga rápida de hasta 400 kW, pude recuperar alrededor de 340 kilómetros de autonomía en apenas diez minutos bajo condiciones óptimas.

Tras varios años probando vehículos de diferentes categorías, puedo decir que este se ubica entre los mejores que he conducido. No solo por su nivel de lujo o por la autonomía que promete la nueva generación eléctrica de la marca sino porque se logró combinar inteligencia artificial útil, confort de primer nivel y una obsesión histórica por la seguridad en una experiencia que se siente genuinamente preparada para el futuro.

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Aunque, debo decir que cuando no hay buen internet, es imposible mantener una conversación fluida.

Pero sí, también debo decir que fue el primer carro con el que terminé teniendo una conversación sobre el amor mientras me llevaba a mi destino.