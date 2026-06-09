7 trucos de Microsoft Excel para usar en 2026 y aprovechar la IA

Excel tiene muchos trucos por descubrir en 2026. (Microsoft)

Excel continúa adaptándose a la era de la inteligencia artificial sin abandonar las herramientas que lo han convertido en uno de los programas más utilizados en oficinas y empresas de todo el mundo. Para 2026, Microsoft ha reforzado su plataforma con nuevas funciones de importación y una mayor integración de Copilot, su asistente basado en IA, con el objetivo de agilizar tareas cotidianas y facilitar el análisis de datos.

La compañía busca que las nuevas capacidades trabajen junto con las funciones tradicionales de Excel, en lugar de reemplazarlas. De esta manera, los usuarios pueden aprovechar la automatización y las herramientas inteligentes sin modificar los flujos de trabajo a los que están acostumbrados.

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Según Gal Zivoni, gerente de producto de Excel, las nuevas funciones fueron desarrolladas para simplificar procesos básicos, como la importación de archivos CSV y TXT, ofreciendo una alternativa más sencilla frente a herramientas como Power Query.

28/12/2022 Microsoft Excel para web. ECONOMIA MICROSOFT

Mientras plataformas de análisis más avanzadas y lenguajes como Python ganan terreno, Excel sigue siendo una pieza clave para áreas de finanzas, logística, administración y operaciones, gracias a su combinación de capacidades avanzadas y facilidad de uso.

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Los 7 trucos de Excel que pueden facilitar el trabajo en 2026

1. Pedirle a Copilot que cree las fórmulas

La inteligencia artificial integrada en Excel permite generar fórmulas a partir de instrucciones escritas en lenguaje natural. Esto reduce el tiempo necesario para construir operaciones complejas y evita los errores derivados de la prueba y el error.

2. Importar archivos de texto con IMPORTTEXT

La nueva función IMPORTTEXT permite cargar archivos TXT, CSV o TSV directamente desde una ruta de archivo. Gracias a ello, los usuarios pueden automatizar la incorporación de registros, reportes o exportaciones recurrentes y actualizar la información sin repetir el proceso manual.

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3. Aprovechar IMPORTCSV para archivos CSV

Microsoft también incorporó IMPORTCSV, una fórmula diseñada específicamente para este tipo de archivos. La función utiliza configuraciones predeterminadas, como delimitadores y codificación UTF-8, para agilizar la importación de datos.

Microsoft Excel te permite trabajar con Copilot. (Microsoft)

4. Obtener ayuda para corregir errores

Errores habituales como #N/A o #VALOR! pueden ser analizados por Copilot. La herramienta explica la causa del problema y propone soluciones, algo especialmente útil cuando se trabaja con hojas de cálculo complejas o heredadas.

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5. Limpiar y organizar los datos con IA

Copilot también puede detectar formatos inconsistentes, entradas duplicadas y problemas en los textos. Esta función ayuda a preparar los datos antes de analizarlos o combinarlos con información procedente de otras fuentes.

6. Sustituir BUSCARV por INDEX y MATCH

La combinación de INDEX y MATCH ofrece una mayor flexibilidad que BUSCARV, ya que evita problemas cuando se modifican las posiciones de las columnas. Esto la convierte en una alternativa más robusta para trabajar con bases de datos dinámicas.

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Microsoft Excel tiene nuevas herramientas de importación. (Microsoft)

7. Aprovechar la IA en archivos compartidos

En los libros de trabajo colaborativos, Copilot puede resumir los cambios realizados y proporcionar contexto sobre las modificaciones recientes. Esta función permite a los equipos revisar documentos de manera más rápida y comprender mejor la evolución de la información.

Excel busca evolucionar sin perder sus fortalezas

La estrategia de Microsoft refleja una tendencia más amplia: integrar la inteligencia artificial en herramientas ya conocidas por millones de personas. En lugar de sustituir las hojas de cálculo tradicionales, la compañía pretende convertir Excel en un asistente de datos capaz de automatizar tareas y simplificar procesos.

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Aunque científicos de datos y analistas recurren cada vez más a plataformas especializadas como Power BI o Tableau, Excel mantiene una posición privilegiada en numerosos departamentos empresariales. Su combinación de familiaridad, flexibilidad y nuevas capacidades impulsadas por IA explica por qué, décadas después de su lanzamiento, continúa siendo una herramienta esencial para el trabajo diario.