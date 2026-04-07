WhatsApp no va más en estos iPhone desde el 15 de abril de 2026

Los modelos de iPhone que llevan más de una década en el mercado serán los principales afectados. (Foto: REUTERS/Stephane Mahe/File Photo)

A partir del 15 de abril de 2026, una serie de modelos de iPhone y otros teléfonos inteligentes perderán la compatibilidad con la aplicación nativa de WhatsApp.

La medida afectará principalmente a dispositivos lanzados antes de 2014, lo que obligará a muchos usuarios a migrar a dispositivos más recientes si desean mantener el acceso a la plataforma de mensajería.

La restricción no solo impactará a los usuarios de Apple. Alcanza a celulares con sistema operativo Android que no puedan actualizarse a la versión 5.0 Lollipop, el umbral exigido.

La medida implica que los modelos afectados dejarán de abrir, descargar y actualizar WhatsApp, quedando fuera de funcionamiento de manera definitiva. La decisión responde a la necesidad de garantizar estándares actualizados de seguridad y rendimiento en los dispositivos que utilizan la aplicación.

Cuáles modelos de iPhone dejarán de tener acceso a WhatsApp

Los usuarios con modelos recientes no tendrán problemas con el uso de aplicaciones como WhatsApp. (Foto: REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)

La actualización de compatibilidad de WhatsApp tiene consecuencias directas sobre varios modelos de iPhone. Los dispositivos afectados serán aquellos que no puedan operar con la versión iOS 15.1, requisito indispensable para conservar el funcionamiento de la aplicación.

Entre los modelos identificados figuran el iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus. Además, los usuarios de iPhone 6s, 6s Plus, SE (1.ª generación), iPhone 7 y 7 Plus podrían experimentar problemas de compatibilidad, porque ninguno de estos aparatos permite la actualización a iOS 15.1.

La imposibilidad de instalar versiones recientes del sistema operativo deja a estos modelos fuera del rango de actualización exigido por WhatsApp. La aplicación dejará de operar de manera automática y permanente en estos teléfonos, sin posibilidad de reversión ni soporte adicional.

Qué otros modelos de celulares quedarán sin acceso a la app de WhatsApp

Diversos teléfonos Android sin posibilidad de instalar la versión 5.0 Lollipop perderán acceso a la aplicación. (Foto: Europa Press)

El ajuste en los requisitos técnicos no se limita a los teléfonos de Apple. En el ecosistema Android, la medida involucra a celulares que no permiten la actualización a Android 5.0 Lollipop, versión mínima para seguir utilizando la aplicación.

Dispositivos como el Samsung Galaxy S4 mini, Samsung Galaxy S3, Sony Xperia M, LG Optimus L7 II y Motorola Moto E de primera generación quedarán excluidos de WhatsApp.

La mayoría de estos modelos se encuentran fuera de soporte por parte de sus fabricantes desde hace varios años. La falta de actualizaciones y soporte los aleja de los niveles actuales de seguridad y eficiencia requeridos por WhatsApp.

Cómo saber si el dispositivo seguirá siendo compatible con WhatsApp

Aquellos modelos que no reciben nuevas actualizaciones del fabricante están destinados a la obsolescencia tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los usuarios que deseen comprobar si su teléfono seguirá siendo compatible con WhatsApp, el proceso para verificar el sistema operativo es sencillo.

En el caso de Android, se debe ingresar a “Ajustes”, seleccionar “Acerca del teléfono” y consultar la información de “Versión de Android”. Si el dispositivo ya cuenta con Android 5.0 Lollipop o una versión superior, podrá seguir utilizando la aplicación sin inconvenientes.

En iOS, el dato se encuentra en “Ajustes”, dentro de la pestaña “General”, donde se muestra la “Versión de iOS” instalada. Únicamente los dispositivos con iOS 15.1 o superior podrán conservar el acceso a WhatsApp.

Por esta razón, la verificación de la versión del sistema operativo es clave para anticipar si será necesario reemplazar el dispositivo.

Qué deben hacer los usuarios con celulares sin compatibilidad con WhatsApp

Se debe realizar una copia de seguridad antes de reemplazar el dispositivo. (Foto: REUTERS/Thomas White/File Photo)

Los usuarios cuyos dispositivos no cumplan con los requisitos técnicos de WhatsApp deben considerar la migración a un modelo compatible lo más pronto posible. Antes de perder el acceso, es imprescindible hacer una copia de seguridad de las conversaciones y archivos almacenados en la aplicación.

En Android, este respaldo se realiza desde la app ingresando a “Ajustes”, “Chats” y “Copia de seguridad”, para luego guardar el historial en Google Drive.

Asimismo, en iPhone, el proceso inicia en “Configuración” dentro de la app, seleccionando “Chats” y “Copia de seguridad”, y activando la opción “Realizar copia ahora” para almacenar los datos en iCloud.