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Cómo hacer una videollamada en WhatsApp desde el PC: guía paso a paso

La función permite conectar hasta 32 personas, alternar vistas, compartir pantalla y disfrutar de audio y video

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Cómo hacer videollamadas en WhatsApp desde el PC: guía completa para Windows y Mac - META
Cómo hacer videollamadas en WhatsApp desde el PC: guía completa para Windows y Mac - META

Las videollamadas en WhatsApp se han convertido en una solución esencial para mantener el contacto personal y profesional, más allá de la distancia. La posibilidad de iniciar o recibir videollamadas directamente desde el PC ha transformado la comunicación, permitiendo trabajar, estudiar o compartir momentos clave desde una pantalla más grande y con mayor comodidad.

Saber cómo aprovechar esta función puede hacer la diferencia entre una experiencia limitada al teléfono y una conexión más ágil y versátil en el día a día.

La importancia radica, además, en que WhatsApp ofrece llamadas ilimitadas y gratuitas a través de internet, eliminando barreras geográficas y facilitando la colaboración en tiempo real para usuarios de Windows y Mac.

WhatsApp es la app de mensajería más popular del mundo.
WhatsApp en el escritorio: todo lo que necesitas saber para hacer videollamadas fáciles y seguras desde tu computadora (Foto: Meta)

Requisitos para hacer videollamadas en WhatsApp desde el PC

Antes de empezar, asegúrate de cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener una conexión a Internet activa y estable en tu computadora.
  • Contar con micrófono, cámara web y dispositivo de salida de audio conectados.
  • Permitir que WhatsApp acceda al micrófono y la cámara del equipo.
  • En Windows: tener instalado Windows 10 de 64 bits versión 1903 o posterior.
  • En Mac: contar con macOS 11 o superior.

Recuerda que las videollamadas no funcionarán en dispositivos sin cámara y es recomendable usar auriculares para evitar ecos o problemas de audio.

Cómo hacer una videollamada en WhatsApp desde Windows

  1. Abre la aplicación de WhatsApp en tu PC.
  2. Selecciona el chat individual del contacto al que deseas llamar.
  3. Haz clic en el ícono de videollamada (cámara).
  4. Durante la llamada, puedes:
    1. Silenciar o activar el micrófono (ícono de micrófono).
    2. Activar o desactivar la cámara (ícono de cámara).
    3. Finalizar la llamada (ícono de teléfono rojo).
  5. Para recibir una llamada:
    1. Aparecerá una notificación en pantalla con las opciones de aceptar, rechazar o ignorar la llamada.
    2. Puedes acceder a los ajustes de micrófono y video antes de responder.
Así funcionan las videollamadas de WhatsApp en PC: guía paso a paso para comunicarte mejor desde casa o la oficina
Así funcionan las videollamadas de WhatsApp en PC: guía paso a paso para comunicarte mejor desde casa o la oficina

Funciones adicionales en llamadas grupales

  • Puedes cambiar entre vista de orador (prioriza a quien habla) y vista de cuadrícula (muestra a todos los participantes, hasta 32 en total, 16 por página).
  • Haz clic en el ícono correspondiente para alternar entre los diseños.
  • Puedes “levantar la mano” haciendo clic en el ícono de mano, útil para organizar la participación en grupos grandes.

Cómo hacer una videollamada en WhatsApp desde Mac

El proceso es similar al de Windows, pero con algunas funciones extra:

  1. Abre WhatsApp Escritorio en tu Mac.
  2. Selecciona el chat individual del contacto.
  3. Haz clic en el ícono de videollamada.
  4. Durante la llamada, puedes:
    1. Silenciar o activar el micrófono.
    2. Activar o desactivar la cámara.
    3. Finalizar la llamada.
    4. Compartir pantalla (ícono de pantalla).
    5. Añadir participantes (ícono de agregar).
  5. Para recibir una videollamada:
    1. Elige aceptar, rechazar, ignorar o minimizar la llamada desde la notificación.
    2. Accede a los ajustes de micrófono y video antes de responder.

Cambiar entre llamada de voz y videollamada

  • Durante una llamada de voz, puedes solicitar cambiar a videollamada haciendo clic en el ícono de cámara y seleccionando “Cambiar”. El contacto decidirá si acepta o no.
Conexión estable, micrófono, cámara y la última versión de la app son claves para disfrutar de videollamadas fluidas, tanto en chats individuales como grupales, en cualquier dispositivo compatible - WHATSAPP
Conexión estable, micrófono, cámara y la última versión de la app son claves para disfrutar de videollamadas fluidas, tanto en chats individuales como grupales, en cualquier dispositivo compatible - WHATSAPP

Reacciones y levantar la mano

  • Haz clic en el ícono de emoji para reaccionar durante la llamada; selecciona un emoji para mostrar tu reacción y cámbialo o elimínalo cuando quieras.
  • Levanta la mano haciendo clic en el ícono de mano, y vuelve a hacer clic para bajarla.

Consejos para una mejor experiencia de videollamada

  • Usa auriculares para mejorar la calidad del audio y evitar retroalimentación.
  • Asegúrate de tener buena iluminación y fondo ordenado si la videollamada es profesional.
  • Mantén WhatsApp y el sistema operativo actualizados para acceder a las últimas funciones y parches de seguridad.
  • Utiliza la conexión por cable si el WiFi es inestable para evitar cortes.

La integración de videollamadas en WhatsApp para PC facilita la comunicación remota, permitiendo a usuarios y equipos adaptarse a entornos híbridos y colaborativos. Aprender a usar estas funciones es clave para aprovechar al máximo la tecnología y mantener la conexión, sin importar la distancia ni el dispositivo.

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