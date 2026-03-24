¿Cómo será tu futuro esposo? El truco viral de Gemini para ponerle rostro al “amor de tu vida” con IA

Los usuarios pueden acceder a Gemini desde el navegador web o desde la aplicación móvil, usando su cuenta de Google de forma gratuita.

Encontrar el amor de la vida o un alma gemela no es nada sencillo. Muchas personas lo imaginan y físicamente tienen una idea de cómo les gustaría que fuera, pero la inteligencia artificial tiene una solución: hacerlo real y ponerla al lado tuyo en una imagen realista.

Este truco, posible en Gemini, se ha hecho viral en redes sociales y es muy fácil de realizar, sin necesidad de pagar ninguna suscripción y con una indicación sencilla tener una imagen de cómo sería ese amor ideal que muchos están buscando.

Pasos para crear la imagen junto a el “alma gemela” usando Gemini IA

El procedimiento para obtener una imagen con el “alma gemela” es accesible y claro para cualquier usuario. El primer paso es acceder a la plataforma de Gemini, disponible desde navegador web o mediante la aplicación móvil.

Al ingresar, es fundamental iniciar sesión con una cuenta de Google. Esto no solo facilita el acceso, sino que también permite guardar el historial de creaciones generadas, consultarlas posteriormente o compartirlas directamente desde la plataforma.

Gemini ofrece la posibilidad de modificar los fondos de las imágenes, desde playas y parques hasta ciudades, adaptando la escena al gusto del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para comenzar, el usuario debe adjuntar una fotografía propia. Se recomienda elegir una imagen de alta calidad, en la que el rostro esté claramente visible y bien iluminado. Esta precaución es esencial para que la IA pueda identificar los rasgos faciales y crear una composición realista.

El siguiente paso consiste en redactar el “prompt”, es decir, la instrucción que la IA debe seguir al generar la imagen. El mensaje varía según el género y la acción deseada. Por ejemplo, una mujer puede escribir: “Haz una imagen en donde esta mujer aparezca con un hombre ‘x’ que sería su alma gemela ‘…’”, mientras que en el caso de un hombre, la fórmula sería similar pero cambiando el género.

En el espacio donde aparece la “x” se debe especificar la acción que se quiere ver en la imagen: puede ser abrazándose, riendo, jugando o cualquier otra situación. Los puntos suspensivos pueden ser reemplazados por características opcionales, como detalles físicos, de vestimenta o de ambiente, para personalizar más la escena y evitar que la IA genere siempre la misma figura o situación.

Una vez que el usuario adjunta la foto y redacta el prompt, solo debe enviar la solicitud y esperar unos segundos. La plataforma procesará la información y generará la imagen solicitada. Cuando el retrato final está listo, el usuario puede descargarlo, copiarlo o compartirlo directamente desde la interfaz de Gemini IA.

La inteligencia artificial Gemini facilita la creación de imágenes realistas con una supuesta ‘alma gemela’ usando solo una foto del usuario.

Consejos para obtener resultados más realistas y sorprendentes en Gemini

Aunque las herramientas de inteligencia artificial actuales logran resultados muy verosímiles, existen algunos factores que influyen en la calidad de la imagen generada. Para quienes buscan un retrato más auténtico o que refleje mejor sus expectativas, conviene seguir ciertas recomendaciones.

En primer lugar, utilizar fotos de alta resolución y buena iluminación es fundamental. Las imágenes borrosas u oscuras pueden provocar alteraciones en los rasgos faciales o en los detalles, dando lugar a resultados menos realistas.

Una vez obtenida la imagen principal, es posible solicitar a la IA que modifique el fondo. Esto puede hacerse mediante un nuevo prompt en el que se pida, por ejemplo, que la pareja aparezca en un escenario diferente, como una playa, un parque o una ciudad específica. Esta opción permite adaptar la escena a los gustos o sueños del usuario.

Cambiar detalles como color de cabello, tipo de ropa o ambiente en el prompt ayuda a crear retratos únicos y a evitar repeticiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especificidad en las instrucciones también es clave. Aunque parte de la experiencia radica en dejar que la inteligencia artificial sorprenda, en ocasiones conviene aclarar si se desea mantener una expresión facial concreta, si se prefiere una determinada pose o si la pareja debe realizar una acción específica. De este modo, es más probable obtener una imagen que cumpla con lo imaginado.

Además, modificar las características opcionales del prompt —como el color de cabello, el tipo de ropa o el contexto de la escena— ayuda a evitar la repetición de figuras o posturas generadas por la IA en distintas ocasiones. Así, cada imagen puede ser única y reflejar la personalidad o los intereses de quien la solicita.