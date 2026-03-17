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¿Todavía tienes cuenta de Hotmail? Guía paso a paso para iniciar sesión en 2026

Iniciar sesión requiere tu dirección antigua, contraseña y posible verificación de identidad; si olvidaste datos, usa el solucionador de problemas y actualiza la información

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Hotmail sigue vivo en Outlook.com:
Hotmail sigue vivo en Outlook.com: pasos para entrar a tu cuenta, recuperar contraseñas y evitar bloqueos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque las tendencias digitales han cambiado y el dominio de los servicios de correo electrónico parece estar en manos de nuevas plataformas, Hotmail sigue presente en la vida de millones de usuarios.

En 2026, acceder a una cuenta antigua puede parecer un reto, sobre todo porque Hotmail como tal ya no existe: fue absorbido por Outlook.com, el sistema que Microsoft utiliza actualmente para su servicio de correo electrónico. Sin embargo, todas las cuentas con dominio @hotmail.com o @hotmail.es siguen siendo válidas y pueden utilizarse sin inconvenientes.

Para muchos, una cuenta de Hotmail es más que un simple correo ya que contiene recuerdos, contactos valiosos y, en ocasiones, acceso a otros servicios vinculados a Microsoft. Además, en una época donde la seguridad y la gestión de identidades digitales son prioritarias, saber cómo acceder, recuperar y proteger una cuenta antigua es fundamental para evitar la pérdida de información o el bloqueo por actividad sospechosa.

Cambia la contraseña con regularidad,
Cambia la contraseña con regularidad, activa la verificación en dos pasos y utiliza la navegación privada al acceder desde computadoras públicas para resguardar tu privacidad y tu información personal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo iniciar sesión en Hotmail en 2026

Acceder a tu cuenta de Hotmail hoy implica hacerlo a través de la plataforma de Outlook.com. El proceso es sencillo, pero es importante tener en cuenta algunos detalles:

  1. Ingresa a la página oficial: Dirígete a https://outlook.live.com/ desde cualquier navegador.
  2. Haz clic en “Iniciar sesión”: Ubica el botón de inicio de sesión en la parte superior derecha de la pantalla.
  3. Introduce tu dirección de correo: Escribe tu dirección completa, por ejemplo, usuario@hotmail.com, y pulsa “Siguiente”.
  4. Ingresa tu contraseña: Completa el campo con la contraseña asociada a tu cuenta y haz clic en “Iniciar sesión”.
  5. Verificación de identidad: Si Microsoft detecta actividad inusual, un nuevo dispositivo o un cambio de ubicación, puede solicitarte un código de verificación que llegará por SMS, correo alternativo o mediante la app de autenticación.

¿Qué hacer si olvidaste tu contraseña o no puedes iniciar sesión?

Si no recuerdas tu contraseña o tienes problemas para acceder:

  • Utiliza el solucionador de problemas de inicio de sesión disponible en la página de Outlook. Solo necesitas hacer clic en “¿No puedes acceder a tu cuenta?” y seguir los pasos para recuperar el acceso.
  • Si tu cuenta lleva más de dos años sin actividad, es posible que haya sido eliminada de manera permanente y no puedas recuperarla.
  • Si tu cuenta está bloqueada por actividad sospechosa, sigue las instrucciones para desbloquearla mediante verificación de identidad.
Qué debes hacer para poder
Qué debes hacer para poder recuperar tu cuenta de Hotmail - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para iniciar sesión de manera segura

  • Evita iniciar sesión en dispositivos públicos o compartidos: Si necesitas hacerlo, utiliza siempre el modo de navegación privada o incógnita para que tu información no quede almacenada en el equipo.
  • Cierra sesión al terminar: Haz clic en tu foto de perfil y selecciona “Cerrar sesión”. Asegúrate de cerrar todas las ventanas del navegador después.
  • Cambia tu contraseña regularmente y activa la verificación en dos pasos para aumentar la seguridad de tu cuenta.

Cómo permanecer conectado en Outlook

Desde 2025, Microsoft ha mejorado la experiencia de inicio de sesión, recordando tus credenciales en dispositivos personales y facilitando el acceso a servicios como OneDrive y la suite Office. Sin embargo, si accedes desde un equipo ajeno, recuerda siempre cerrar sesión y eliminar cualquier rastro de tu actividad.

Si alguna vez necesitas cerrar sesión en todos los dispositivos, Outlook ofrece la opción de cerrar sesión en todas partes desde la configuración de tu cuenta Microsoft.

Qué hacer si tu cuenta fue bloqueada

Si la cuenta lleva más
Si la cuenta lleva más de dos años sin uso, puede haberse eliminado; aprovecha el solucionador de problemas y las opciones de desbloqueo para mantener tus mensajes, contactos y servicios vinculados a salvo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Microsoft puede bloquear tu cuenta temporalmente si detecta actividad sospechosa. Si esto sucede:

  • Accede a la opción “Desbloquear mi cuenta de Outlook.com”.
  • Sigue los pasos de verificación, que pueden incluir la introducción de un código enviado a tu teléfono o correo alternativo.

Recuperar una cuenta antigua de Hotmail

Si tu cuenta sigue activa, solo necesitas iniciar sesión en Outlook.com como se explicó antes. Si has olvidado tu usuario, intenta recuperarlo con el solucionador de problemas. Recuerda que cuentas inactivas durante más de dos años pueden haber sido eliminadas.

Tener una cuenta de Hotmail activa en 2026 es posible, y acceder a ella sigue siendo sencillo si recuerdas tus credenciales y mantienes actualizada la información de seguridad.

Mantente atento a posibles bloqueos por actividad inusual y utiliza siempre prácticas seguras al iniciar sesión. Así, tu antigua cuenta seguirá siendo útil y protegida en el entorno digital actual.

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