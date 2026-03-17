Tesla se transforma y convierte a la energía limpia en su principal motor de crecimiento

El liderazgo de Tesla en baterías y energía solar supera a la automoción tras registrar un crecimiento récord en ingresos en 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El liderazgo de Tesla en el sector automotor se ha visto desplazado por el crecimiento de su división energética, según un análisis de la revista financiera Forbes. Mientras la compañía enfrenta una competencia agresiva de fabricantes como BYD y una demanda de autos en descenso, la generación y almacenamiento de energía, convertidos en el núcleo del nuevo impulso de Tesla, son ahora la verdadera fuente de ingresos estables y crecientes.

El CEO Elon Musk continúa promoviendo nuevos proyectos, pero en la práctica, el núcleo operativo de Tesla ya está en el sector energético. Según la revista, la división energética de Tesla representa la apuesta más segura en el contexto actual, con una demanda creciente de soluciones para redes eléctricas sobrecargadas y energía residencial más costosa.

La instalación de sistemas solares y de baterías, considerados los más económicos y de mayor demanda, posiciona a Tesla para aprovechar oportunidades de crecimiento global, superando la incertidumbre que rodea a sus robotaxis y robots humanoides.

Tesla incrementó en un 27 % los ingresos de su negocio de baterías, alcanzando USD 12.800 millones durante 2025 (REUTERS/Annegret Hilse/File Photo)

Resultados financieros y tendencias en el negocio de baterías y energía solar

En 2025, el negocio de baterías de Tesla registró ingresos récord de USD 12.800 millones, lo que supuso un aumento del 27 % respecto al año anterior. Al mismo tiempo, los ingresos anuales de la división automotriz descendieron un 10 %, quedando en USD 69.500 millones.

Aunque la industria automotriz sigue siendo la principal fuente de ingresos, la tendencia muestra que el sector energético crece mientras el automovilístico disminuye. El contexto macroeconómico sugiere que esta brecha podría aumentar en los próximos años, consolidando el papel de las baterías y la energía solar como motor de crecimiento de la empresa.

Tesla comenzó vendiendo sistemas Powerwall para hogares y Megapacks para almacenamiento de energía a gran escala, diversificando así su oferta. Los planes de la compañía ahora incluyen la producción anual de 100 gigavatios (GW) de células solares, integrando toda la cadena de suministro, desde materias primas hasta paneles terminados. El desempeño financiero de la división energética no solo refleja crecimiento, sino también rentabilidad, con márgenes que atraen la atención de los inversores.

Las soluciones de almacenamiento de energía como Megapacks y Powerwall posicionan a Tesla al frente de la transición energética global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores externos que impulsan la demanda de energía y almacenamiento

Diversos factores externos han potenciado la demanda de soluciones energéticas de Tesla. El auge de los centros de datos, que presionan la capacidad de las compañías eléctricas, y el aumento de los precios de la electricidad residencial han creado un entorno favorable para el despliegue de baterías y sistemas solares.

Además, las tensiones geopolíticas, como la guerra con Irán que elevó el precio del petróleo por encima de los 100 dólares el barril en marzo de 2026, han incrementado la urgencia de diversificar y fortalecer las fuentes de energía.

La integración de almacenamiento en baterías y energía solar en la red eléctrica de Estados Unidos avanza a ritmo récord. Según la Asociación de Industrias de Energía Solar de Estados Unidos (SEIA), en 2025 se instalaron al menos 57 gigavatios-hora de capacidad de almacenamiento, un 29 % más que el año anterior.

La producción de celdas solares y baterías permite a Tesla expandir su ventaja en un mercado global marcado por los altos precios de la electricidad (REUTERS/Annegret Hilse/File Photo)

Se prevé alcanzar 70 GWh de capacidad total instalada para finales de este año, suficiente para abastecer a más de 50 millones de hogares. La energía solar fue la principal fuente de nueva capacidad energética en Estados Unidos por quinto año consecutivo.

Estrategias de expansión y retos en la producción de baterías y paneles solares

La ventaja inicial de Tesla en el almacenamiento de energía se debe a su temprana incursión, aprovechando la producción de celdas para vehículos eléctricos. Actualmente, la empresa puede fabricar 80 gigavatios-hora de Megapacks en sus plantas de Lathrop, California, y Shanghái, con 40 GWh en cada una.

Se prevé la apertura de una tercera planta en Houston con 50 GWh adicionales para 2028. Sin embargo, Tesla todavía depende de socios chinos para componentes clave en sus baterías de fosfato de hierro y litio.

La división energética de Tesla se consolida como la principal fuente de ingresos estables ante la caída de la demanda de autos eléctricos (REUTERS/Mike Blake)

En cuanto a la energía solar, lanzó este año sus nuevos paneles TSP-415 y TSP-420, fabricados en la planta de Buffalo, Nueva York. Esta fábrica, propiedad del Estado y arrendada a Tesla, ha estado infrautilizada desde la adquisición de SolarCity en 2016. Aunque la intención es ampliar la capacidad hasta 300 megavatios de paneles este año, el objetivo de alcanzar los 100 GW anuales requerirá nuevas inversiones y posiblemente más fábricas en Estados Unidos.

Opinión de analistas e inversores sobre el valor y futuro del negocio energético de Tesla

El potencial del negocio energético de Tesla es ampliamente reconocido por analistas y grandes inversores. Alexander Perry, del banco de inversión Bank of America, estima que esta unidad podría alcanzar un valor de USD 90.000 millones. Ben Kallo, de la firma de análisis Baird, calcula que los ingresos de la división podrían crecer un 17 % este año, impulsados por las ventas de Megapacks y la necesidad de mejorar la red eléctrica.

Ross Gerber, inversor de Tesla y crítico frecuente de Musk, sostiene que la estrategia energética es la más lógica y rentable para la empresa. Afirma que el negocio energético de Tesla “vale muchísimo: entre USD 50.000 y 100.000 millones”, y que se está convirtiendo en una parte cada vez más relevante de la compañía ante la caída de ventas en otras áreas. A pesar de los retos en la producción solar y las dudas sobre la viabilidad de los ambiciosos objetivos de Musk, el consenso entre analistas es que el área de baterías y energía solar consolidará a Tesla como un actor clave del sector energético global.