Apple apostó por las pantallas verticales en los 90, pero fracasó por culpa de las cafeteras en las oficinas

El Macintosh Portrait Display fue el primer monitor vertical de Apple, lanzado para revolucionar la experiencia visual en diseño y edición.

Décadas antes de que los teléfonos móviles dominaran el consumo de contenido en formato vertical, Apple ya había intentado revolucionar la experiencia visual de sus usuarios con un monitor pensado para mostrar páginas completas en orientación vertical.

Este experimento fue el Macintosh Portrait Display, lanzado el 7 de marzo de 1989, un dispositivo que prometía transformar la productividad en el sector editorial y de diseño.

Sin embargo, su diseño no fue el problema que le impidió tener éxito, sino la insolita incompatibilidad con otros objetos comunes que estuvieran cerca, como una cafetera o un archivador.

Por qué Apple creo un monitor vertical

La lógica detrás del Portrait Display respondía a una necesidad real. A mediados de los ochenta, mientras los PC con Windows dominaban los despachos corporativos, los Macintosh conquistaban redacciones y estudios de diseño gracias a su interfaz WYSIWYG (“What You See Is What You Get”).

Apple diseñó el Portrait Display para facilitar la visualización de documentos A4 completos con tecnología WYSIWYG y precisión monocromática. (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Esta característica permitía visualizar en pantalla el aspecto final de una página antes de imprimirla, lo que marcó una diferencia sustancial con respecto a otros sistemas de la época.

Sin embargo, existía una contradicción técnica: las páginas impresas eran verticales, pero los monitores eran horizontales. Esto obligaba a trabajar con desplazamientos constantes y zoom para poder revisar un documento completo, complicando la tarea de quienes debían componer libros o revistas. La solución natural era un monitor en formato vertical.

Cómo era el monitor vertical de Apple

El Portrait Display se distinguía por una pantalla CRT monocromática de 15 pulgadas, con una superficie útil de 14,2 pulgadas y una resolución de 640 x 870 píxeles. Esto permitía ver una página A4 completa con un nivel de detalle adecuado para trabajos de maquetación y edición. Incorporaba tecnología antirreflejo, una densidad de 80 puntos por pulgada y una tasa de refresco de 75 Hz.

En cuanto al diseño físico, el monitor tenía unas dimensiones de 310 x 290 x 375 milímetros y un peso de 16 kilogramos. Los controles de brillo y contraste estaban ubicados en el lateral derecho, y en la parte trasera se encontraba el botón de encendido junto a tres puertos ADB. El conector de vídeo utilizado era el 13W3, una novedad para Apple, que hasta entonces empleaba como estándar el DB-15.

El elevado precio del Macintosh Portrait Display, junto a su tarjeta de vídeo, limitó su adopción a un nicho de usuarios profesionales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Portrait Display podía conectarse con cualquier Macintosh que utilizara tarjetas de expansión NuBus, aunque para algunos modelos era necesario recurrir a la tarjeta de vídeo específica. Si bien su precio original era elevado —1.099 dólares por el monitor y 599 dólares adicionales por la tarjeta de vídeo—, estaba dirigido a un nicho profesional dispuesto a invertir en herramientas de alta precisión.

El monitor permitía trabajar en modo monocromo con hasta 8 bits en escala de grises y era especialmente valorado por usuarios de software como Aldus PageMaker, que consolidó la relación entre Apple y el sector editorial.

Las fallas insólitas que impidieron el éxito de este monitor

A pesar de lo innovador de su diseño, el Macintosh Portrait Display pronto demostró ser vulnerable a factores insospechados. Apple reconoció en su propio manual de usuario que el monitor era sensible a lo que denominó “influencias ambientales”. No se referían a la temperatura o la humedad, sino a la proximidad de objetos comunes en una oficina: mesas metálicas, archivadores, estanterías, luces fluorescentes, otros monitores, cafeteras y fotocopiadoras.

Estos objetos provocaban lo que la compañía llamaba “distorsión dinámica del ráster”, un fenómeno que hacía que la imagen temblara, se moviera o se distorsionara. Para un monitor destinado a la precisión en el diseño editorial, esta limitación resultaba especialmente problemática.

El monitor vertical de Apple fue retirado en 1992 tras una vida comercial breve, marcada por problemas técnicos y un mercado profesional reducido. EFE/ Apple Computer/CHM

El usuario debía tener cuidado al elegir el lugar donde colocaba el dispositivo, evitando su cercanía a cualquier fuente de interferencia electromagnética común en los ambientes de trabajo. El hecho de que una cafetera pudiera afectar el funcionamiento de un monitor de alta gama ejemplificaba la fragilidad tecnológica de la época.

El Portrait Display fue diseñado para ofrecer una visualización vertical precisa para documentos de texto y maquetación, pero sus problemas con el entorno de oficina estándar complicaban su integración en la rutina profesional diaria. Esta debilidad técnica contribuyó a limitar su adopción y a reforzar su imagen de producto experimental.

El Macintosh Portrait Display fue retirado del mercado en diciembre de 1992. Su vida comercial fue breve y, en su momento, muchos lo consideraron un experimento con aplicaciones limitadas. El mercado para monitores verticales resultó ser pequeño, y la competencia, liderada por Radius, obligó a ajustes de precios que tampoco lograron impulsar las ventas de manera significativa.