Tecno

Steve Jobs y la regla 10-80-10: el método que revolucionó el liderazgo y la innovación en equipos tecnológicos

El enfoque impulsado por el fundador de Apple desafió los modelos tradicionales y aún hoy inspira a quienes enfrentan el reto de coordinar talento en empresas tecnológicas

Guardar
Steve Jobs transformó su liderazgo
Steve Jobs transformó su liderazgo en Apple al pasar de un control absoluto a una gestión basada en la regla 10-80-10 crédito Fotomontaje Infobae (Reuters - Apple2gs/Wikipedia)

Pocos personajes han marcado tanto la gestión empresarial como Steve Jobs, cuya transformación como líder resulta ilustrativa para entender métodos efectivos de dirección en equipos modernos. Según la revista de negocios Inc., en sus inicios, él era percibido como un micromanager, interviniendo en cada detalle de los proyectos en Apple durante la década de 1980, de acuerdo con testimonios de miembros del equipo original de Macintosh.

Esta tendencia al control minucioso se reflejaba en su supervisión de tareas técnicas y de diseño, generando revisiones constantes y exigencias de cambios específicos por parte de su equipo. Con el paso del tiempo, Jobs evolucionó hacia una filosofía de gestión basada en la llamada regla 10-80-10, una estrategia que distribuye la atención del líder de forma diferenciada entre los miembros del equipo.

Conforme detalló la revista de negocios Inc., este enfoque establece que el 10% inicial del trabajo requiere la participación directa del líder para definir la visión y los estándares, el 80% intermedio queda en manos del equipo para desarrollar e innovar, y el último 10% vuelve a ser supervisado por el líder para garantizar la calidad final. Esta regla le permitió dejar atrás el control absoluto y confiar en la autonomía de sus colaboradores, reservando su intervención para los momentos clave del proceso creativo.

La regla 10-80-10 en gestión
La regla 10-80-10 en gestión de equipos permite definir visión, delegar la ejecución y asegurar calidad en los proyectos de Apple (Fotocomposición Infobae)

La anécdota del desarrollo de la calculadora del Macintosh y el rol de Jobs en el proceso creativo

La intervención de Steve Jobs en el desarrollo de la calculadora del Macintosh ejemplifica su estilo controlador en los primeros años de Apple. Según Andy Hertzfeld, ingeniero del equipo original de Macintosh, luego de presentar un prototipo, rechazó el diseño por detalles como el color de fondo, el grosor de las líneas y el tamaño de los botones, lo que llevó al equipo a realizar varias revisiones sin lograr satisfacerlo completamente.

Finalmente, el ingeniero Chris ideó una solución que permitió elegir los parámetros gráficos mediante menús desplegables, dándole un control total sobre el diseño final. El resultado seleccionado se implementó y permaneció como estándar en los Macintosh durante años, demostrando cómo su participación directa impactó el producto final.

El contraste entre el control inicial de Jobs y su posterior filosofía de gestión en 2010

El recorrido profesional de Steve Jobs revela una transformación significativa en su manera de dirigir equipos dentro de Apple. Mientras que en sus primeros años se caracterizaba por supervisar exhaustivamente cada aspecto del trabajo —como ocurrió en el caso de la calculadora del Macintosh—, en 2010, él describía un enfoque marcadamente distinto para liderar.

La regla 10-80-10 cobra vigencia
La regla 10-80-10 cobra vigencia en la gestión moderna, especialmente frente a los retos de la inteligencia artificial en las empresas (EPA/JOHN G. MABANGLO)

En la etapa inicial, centralizaba las decisiones y revisaba continuamente el trabajo de sus colaboradores, interviniendo en detalles concretos de diseño y funcionalidad. Esta postura generaba reiteradas revisiones y exigía a los equipos adaptarse a sus estándares personales antes de llegar a una versión final que lo satisficiera. El resultado era un control directo del producto, pero también una alta presión sobre quienes participaban en el proceso creativo.

Con el paso del tiempo, adoptó la regla 10-80-10, que redefinió su rol dentro de la empresa. En vez de intervenir en cada fase, se centró en establecer una visión clara al inicio del proyecto, permitió que el equipo trabajara con autonomía durante el desarrollo y regresaba al final para dar la aprobación definitiva. De este modo, canalizó su energía en los momentos más decisivos y otorgó mayor libertad y responsabilidad a sus colaboradores.

Este cambio en la gestión permitió a Jobs combinar su elevada exigencia con la capacidad de delegar, lo que facilitó que los equipos de Apple desarrollaran soluciones alineadas con los objetivos de la empresa.

La supervisión de Steve Jobs
La supervisión de Steve Jobs se concentró en los momentos clave, que se transformaron en la filosofía que aún mantiene Tim Cook y que permite optimizar la creatividad y eficiencia en los proyectos tecnológicos (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

La relevancia actual de la regla 10-80-10 en la era de la inteligencia artificial

La regla 10-80-10 de Jobs adquiere relevancia en la actualidad, en un entorno donde la inteligencia artificial (IA) está transformando la dinámica del trabajo en equipo.

Este método, ideado mucho antes de la irrupción de la IA, resulta especialmente útil en tiempos donde las tareas rutinarias pueden ser automatizadas y el aporte humano se concentra en los procesos creativos y estratégicos.

En este contexto, la regla propone que el líder defina la visión y los estándares al inicio, delegue el desarrollo a su equipo y reserve su intervención para la etapa final de validación. Así, se optimizan los recursos, se fomenta la autonomía y se potencia la creatividad dentro del equipo, en sintonía con los desafíos que plantea la inteligencia artificial en la gestión actual.

Temas Relacionados

Steve JobsAppleGestión de EquiposInteligencia ArtificialMagazineNewsroom BUE

Últimas Noticias

De accidente creativo a revolución narrativa: cómo nació Kratos y por qué God of War cambió para siempre los videojuegos

La evolución de la franquicia refleja la apuesta por vínculos intergeneracionales, desarrollos técnicos pioneros y una mirada introspectiva que redefinió el estándar del género de acción en consolas

De accidente creativo a revolución

¿Por qué se calienta el cargador de tu teléfono?: descubre las causas y soluciones

Una de las razones más frecuentes del calentamiento excesivo es utilizar un cargador incompatible con tu celular

¿Por qué se calienta el

‘Las guerreras K-Pop’ y los riesgos de ver la película en Magis TV

Visualizar este contenido fuera de Netflix constituye una infracción de derechos de autor y puede tener consecuencias legales graves

‘Las guerreras K-Pop’ y los

Cómo es el nuevo modelo de taxi autónomo sin pedales ni volante

El vehículo contará con un asistente de inteligencia artificial capaz de ejecutar tareas simples y sugerir actividades al usuario.

Cómo es el nuevo modelo

HDMI ARC en tu TV: qué es y cómo aprovecharlo al máximo

Esta tecnología, integrada en muchos modelos actuales, permite simplificar la instalación de sistemas de audio

HDMI ARC en tu TV:
DEPORTES
Estudiantes de La Plata recibirá

Estudiantes de La Plata recibirá a Lanús en el cierre de la fecha 10 del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto tuvo un discreto nivel y se clasificó 16° para la Sprint del GP de China de Fórmula 1: Gasly largará 7°

El sincero análisis de Franco Colapinto tras su nivel en la clasificación Sprint de China: “Estoy un poco perdido, quedé lejos de Gasly”

La emotiva historia de Rodrigo Auzmendi, el flamante refuerzo de San Lorenzo: el homenaje oculto en cada festejo de gol

Al lado de una montaña rusa, bajo una “Torre Espacial” y a 250 km/h: todo lo que hay que saber del arranque del TC 2000

TELESHOW
Jorge Drexler abre su corazón

Jorge Drexler abre su corazón en Taracá, el disco bisagra tras la muerte de su papá: “Dejé de ser hijo y necesité innovar”

De Djo a Men I Trust, los sideshows que revolucionan la ciudad en Lollapalooza Argentina 2026

Quiénes son los artistas destacados que se presentan este viernes en Lollapalooza: Tyler, The Creator, Lorde, Turf y Djo

El cara a cara entre Carmiña y el esposo de Mavinga tras sus comentarios racistas en Gran Hermano: “No acepto las disculpas”

El divertido intercambio de los analistas de Gran Hermano con Carlota, la última eliminada de la casa: “Una estafa”

INFOBAE AMÉRICA

Así funciona el proyecto que

Así funciona el proyecto que convierte desechos plásticos en casas más baratas y sostenibles en África

El Ejército de Israel afirmó que atacó más de 200 objetivos en Irán durante las últimas 24 horas

Alemania, Canadá y Noruega mantendrán una reunión clave sobre la seguridad del Ártico tras los ejercicios rusos en la región

Macron visitará Japón y Corea del Sur en una gira oficial destinada a reforzar los vínculos bilaterales

Brasil anunció nuevas medidas fiscales para mitigar el impacto de la subida del precio del petróleo