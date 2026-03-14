Tecno

Ranking de animes: los 10 más vistos esta semana en Crunchyroll

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Guardar
Estas son las series animadas
Estas son las series animadas más populares del momento que puedes encontrar en Crunchyroll (Jovani Pérez/Infobae)

La industria del anime que tiene su origen en Japón ha estado presente en diferentes partes del mundo desde hace varias décadas. Títulos como Astroboy, Mazinger Z, Meteoro y Heidi fueron la cabeza de lanza para entrar en varios mercados y abrieron el camino para las siguientes producciones.

Estas producciones animadas lograron ganar espectadores en occidente y cada década surgieron títulos que marcaron a una generación. En los últimos años las plataformas de streaming han apostado por este tipo de series, una de ellas es Crunchyroll cuyo catálogo está conformado en su mayoría por anime.

Cada semana se publican diferentes episodios de las series que están en transmisión en Japón y además cuenta con diferentes títulos históricos que marcaron a diferentes generaciones. Por estos motivos te compartimos la lista de las producciones más vistas que puedes ver este fin de semana.

Los 10 animes más vistos

1.- OSHI NO KO S3

2.- Fate/strange Fake

3.- Frieren: Beyond Journey's End S2

4.- Tamon's B-Side

5.- You and I Are Polar Opposites

6.- Hell's Paradise S2

7.- Journal with Witch

8.- Tune In to the Midnight Heart

9.- Medalist S2

10.- JUJUTSU KAISEN: The Culling Game P1

*Algunos de los títulos que aparecen en este ranking no están disponibles para Crunchyroll América Latina, pero se pueden encontrar en otras plataformas de streaming

Una industria en crecimiento

La industria de las producciones
La industria de las producciones japonesas ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y en 2020 registraron sus mayores ganancias en este siglo.(Crunchyroll)

Los estudios de animación se han convertido en el foco de atención en los últimos años ante la gran cantidad de producciones que realizan cada año por la demanda internacional de nuevas series. 

De acuerdo con un reporte de Parrot Analytics, empresa enfocada en el estudio de los medios de comunicación, la pandemia de coronavirus significó un boom en el consumo de estas animaciones. Entre mayo de 2020 y abril de 2021 el consumo de estas series incrementó en diferentes países del mundo, principalmente en Estados Unidos, Brasil y Canadá.

En el mismo estudio se reportó que México es el país de América Latina que registró un mayor aumento en la audiencia del anime. La demanda a nivel global de nuevas animaciones ha superado el contenido disponible en las plataformas esto orilló a las plataformas de streaming a apostar por producciones propias.

El proceso de producción de una serie es largo y tarda aproximadamente dos años en promedio, es por esta razón que la continuidad de las nueve series suelen tardar más que en otro tipo de contenido.

Temas Relacionados

Top 10 animeAnime en CrunchyrollAnimes más vistosQué verÚltimas actualizacionesStreaming AnimeStreaming Anime en Crunchyroll

Últimas Noticias

Atención suscriptores: el cambio radical en las cuentas de Prime Video que llegaría pronto

La nueva modalidad eleva la calidad audiovisual, incrementa la cantidad de dispositivos conectados y amplía el límite de descargas

Atención suscriptores: el cambio radical

El truco de apagar y encender el router: por qué mejora la conexión a internet

Un reinicio permite restablecer la comunicación con el proveedor de internet y mejorar la estabilidad de la red doméstica

El truco de apagar y

Steam lanza una actualización con una función que los jugadores llevaban años esperando

La actualización de Valve busca ayudar a los usuarios a comparar experiencias reales antes de comprar un título

Steam lanza una actualización con

Llamadas con voces creadas por IA: cómo identificarlas y evitar caer en estafas

La IA permite crear deepfakes de audio capaces de imitar la voz de una persona con apenas unos segundos de grabación

Llamadas con voces creadas por

Archivos, fotos y apps que saturan tu celular: así puedes recuperar espacio fácilmente

Herramientas de limpieza del sistema y la eliminación de datos de caché de apps pueden ayudar a recuperar espacio

Archivos, fotos y apps que
DEPORTES
Lionel Messi buscará su gol

Lionel Messi buscará su gol 900 en la visita del Inter Miami al Charlotte FC por la MLS: hora, TV y formaciones

El motivo detrás de la arenga viral de los jugadores del Chelsea con el árbitro en la mitad de la cancha

Franco Colapinto largará desde la 12ª posición el Gran Premio de China de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

La gran remontada de Los Pumas ante España para meterse en las semifinales del Seven de Nueva York

Discutió con su rival y le pellizcó los testículos: la insólita expulsión en la victoria del Atlético Madrid sobre Getafe

TELESHOW
Quiénes son los tres argentinos

Quiénes son los tres argentinos nominados a los Premios Oscar 2026

Tobika, Marttein y Joaquina deslumbran con sus shows en el arranque de la segunda jornada de Lollapalooza

El fuerte cruce entre Eliana Guercio y Carolina Molinari: “Querés instalar que tuve algo con tu ex”

El reclamo de Gustavo Garzón contra los recortes en discapacidad: “¿Cómo les digo a mis hijos que no hay plata?”

El plan de entrecasa de Evangelina Anderson mientras Ian Lucas celebraba su cumpleaños

INFOBAE AMÉRICA

Un centro petrolero de Emiratos

Un centro petrolero de Emiratos Árabes Unidos sufrió un incendio tras un ataque con drones por parte de Irán

Estudio alerta sobre deterioro del Pacífico panameño por sobrepesca, especies invasoras y residuos

Kast anunció un proyecto de ley para reconstruir la región chilena del Biobío tras los devastadores incendios forestales

Retiran multivitamínicos para niños en 25 estados tras detectar niveles incorrectos de vitamina D

Cuotas que oscilan entre $50 y $150 serán canceladas por familias beneficiadas con proyecto habitacional en El Salvador