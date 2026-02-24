Estos son los requisitos de Death Stranding 2 para PC: averigua si podrás jugarlo

Death Stranding 2 exige 150 GB de espacio en disco SSD en todas sus configuraciones para PC. (Europa Press)

El esperado lanzamiento de Death Stranding 2: On the Beach en PC, desarrollado por Kojima Productions, ya tiene definidos sus requisitos técnicos. El juego, que cuenta nuevamente con la actuación de Norman Reedus como Sam Porter, se ha posicionado como uno de los títulos más destacados del último año y prepara su llegada a ordenadores el próximo 19 de marzo.

La nueva entrega permitirá disfrutar de la experiencia completa en una amplia gama de equipos, aunque con una exigencia notable en almacenamiento.

Requisitos técnicos: desde equipos modestos hasta configuraciones de alta gama

La ficha técnica de Death Stranding 2 para PC incluye cuatro perfiles de configuración para ajustarse a diferentes tipos de hardware. El paquete más básico requiere una NVIDIA GeForce GTX 1660 o una AMD Radeon RX 5500 XT 8GB, junto a un Intel Core i3-10100 o AMD Ryzen 3 3100 y 16 GB de RAM.

Esta configuración ofrece un rendimiento promedio de 1080p a 30 fotogramas por segundo, siempre que se disponga de Windows 10/11 (versión 1909 o superior) y 150 GB de espacio en disco SSD.

Incluso con tarjetas gráficas de generaciones anteriores, el juego puede ejecutarse con ajustes básicos. (Captura/Infobae)

Para quienes buscan una mejor experiencia visual, el perfil medio eleva la exigencia a una NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB o AMD Radeon RX 6600 y un Intel Core i5-11400 o AMD Ryzen 5 5600. Esto permite alcanzar 1080p a 60 FPS, manteniendo los 16 GB de RAM y el mismo requerimiento de almacenamiento.

El nivel recomendado, enfocado a quienes deseen jugar en 1440p a 60 FPS, exige una NVIDIA GeForce RTX 3070 o AMD Radeon RX 6800 y un procesador Intel Core i7-11700 o AMD Ryzen 7 5700X.

El perfil más avanzado apunta a usuarios con equipos de última generación: NVIDIA GeForce RTX 4080 o AMD Radeon RX 9070 XT, con los mismos procesadores recomendados anteriormente y 16 GB de RAM. Esta configuración permite jugar en 4K a 60 FPS, aunque el espacio requerido en disco se mantiene en 150 GB en todos los casos.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que, aunque los requisitos de hardware no exigen los componentes más recientes del mercado, el espacio de almacenamiento necesario resulta elevado. La demanda de 150 GB en disco SSD puede convertirse en un obstáculo para quienes disponen de equipos con almacenamiento limitado.

El título será compatible con tecnologías como Nvidia DLSS 4, AMD FSR 4 e Intel XESS 2. (Captura/Infobae)

Opciones de configuración y compatibilidad avanzada para PC

La versión para PC de Death Stranding 2 incluirá soporte para tecnologías gráficas de última generación, como Nvidia DLSS 4, AMD FSR 4 e Intel XESS 2. Además, el juego será compatible con el sistema de escalado Pico (Progressive Image Compositor), desarrollado por Guerrilla Games para el motor Décima.

Esta tecnología de reescalado, ya implementada en la versión para PlayStation 5, permitirá una mayor flexibilidad en la configuración visual del juego en computadoras personales.

En materia de visualización, Kojima Productions ha prestado especial atención a los usuarios con monitores ultraanchos, permitiendo relaciones de aspecto de 21:9 tanto en escenas de juego como en cinemáticas, y compatibilidad incluso con pantallas de 32:9.

Los jugadores con monitores 16:9 también contarán con opciones avanzadas de configuración, lo que garantiza una experiencia personalizable para diferentes tipos de hardware. La versión para PS5 incorporará soporte para pantallas 21:9 a partir del mismo día que se estrene el juego en PC.

La versión para PC ofrecerá soporte para monitores ultraanchos de hasta 32:9. (Captura de video/Infobae)

Respecto a la memoria RAM, el requerimiento de 16 GB se mantiene constante en todas las configuraciones, lo que facilita la compatibilidad con la mayoría de equipos de gama media. La tarjeta gráfica será el componente más determinante para la calidad visual, aunque incluso modelos de generaciones anteriores podrán ejecutar el juego con ajustes adecuados.

La optimización del título incluye un perfil específico diseñado para dispositivos portátiles como Steam Deck, lo que amplía las posibilidades de juego fuera del escritorio tradicional.

Con estos requisitos, Death Stranding 2: On the Beach se prepara para su desembarco en PC, buscando ofrecer una experiencia visual avanzada sin limitar el acceso a quienes cuenten con equipos de prestaciones medias o altas.