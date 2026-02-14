Modo soltero en WhatsApp: cómo activarlo

El modo soltero en WhatsApp agrupa funciones que otorgan mayor autonomía, privacidad y control en la interacción digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo soltero en WhatsApp se refiere a una serie de funciones que, al activarse, ofrecen mayor autonomía, privacidad y control sobre la interacción digital.

Estas características suelen asociarse con el estilo de vida de quienes no mantienen un compromiso sentimental.

Al ajustar configuraciones como ocultar la última conexión o la foto de perfil, la aplicación permite reducir la expectativa de responder de inmediato o de mostrar actividad constante, lo que resulta útil para quienes buscan disfrutar su soltería sin rendir cuentas.

Estas opciones suelen vincularse con personas sin compromiso sentimental. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo desactivar la confirmación de lectura de WhatsApp

El paso a paso para quitar la confirmación de lectura de WhatsApp es el siguiente:

Acceder a la aplicación WhatsApp desde el teléfono móvil. Dirigirse al menú principal tocando el ícono de los tres puntos en la esquina superior derecha. Seleccionar la opción ‘Ajustes’. Entrar en el apartado ‘Privacidad’. Localizar y desactivar la función ‘Confirmaciones de lectura’ deslizando el interruptor hacia la izquierda.

Esta configuración no aplica para los chats grupales, donde las confirmaciones de lectura permanecen activas.

Los ajustes de Privacidad los usuarios pueden cambiar varios puntos. (WhatsApp)

Cómo ocultar la foto de perfil

Para ocultar la foto de perfil, se deben seguir estos pasos:

Abrir la aplicación WhatsApp en el dispositivo móvil. Ir al menú principal tocando el ícono de los tres puntos en la esquina superior derecha. Seleccionar la opción ‘Ajustes’. Acceder al apartado ‘Privacidad’. Tocar en ‘Foto de perfil’. Elegir quién puede ver la foto de perfil seleccionando entre las opciones: ‘Todos’, ‘Mis contactos’, ‘Mis contactos, excepto…', o ‘Nadie’. Configurar según las preferencias y guardar los cambios.

En este mismo apartado de ‘Privacidad’ de WhatsApp, se puede configurar la privacidad de su última vez, estado, info, y en línea, bajo los mismos criterios de ‘Todos’, ‘Mis contactos’, ‘Mis contactos, excepto…’, o ‘Nadie’.

Al modificar ajustes como la visibilidad de la última conexión o la foto de perfil, se reduce la presión de responder de inmediato o mostrar actividad, facilitando que quienes optan por la soltería mantengan su independencia. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo silenciar chats en WhatsApp

Silenciar un chat en WhatsApp posibilita mantenerse al margen de interrupciones sin tener que salir de una conversación o grupo. Aunque el método puede variar según el sistema operativo, por lo general implica abrir WhatsApp, deslizar el chat hacia la izquierda, pulsar en ‘Más’ y seleccionar ‘Silenciar’.

Luego, puedes optar por silenciar durante 8 horas, 1 semana o de forma permanente, y elegir si deseas seguir recibiendo notificaciones sin sonido o desactivarlas totalmente.

En qué consiste el modo soltero de WhatsApp

El modo soltero de WhatsApp consiste en ajustar las configuraciones de privacidad y notificaciones para incrementar la autonomía y el control sobre la interacción digital.

El modo soltero implica personalizar la privacidad y las notificaciones para reforzar la autonomía y el control sobre las interacciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este enfoque permite ocultar la última hora de conexión, desactivar las confirmaciones de lectura, limitar la visibilidad de la foto de perfil y del estado, y silenciar chats o grupos determinados.

De este modo, las personas pueden reducir la presión social, evitar rendir cuentas sobre su actividad y proteger su intimidad frente a contactos ocasionales o exparejas. El modo soltero no es una función oficial, sino una serie de ajustes que refuerzan la independencia digital.

Qué nuevas funciones hay en WhatAspp

Algunas de las nuevas funciones de WhatsApp son:

Ajustes estrictos de la cuenta.

Al habilitar esta función, varios parámetros de la cuenta se restringen al nivel más alto y algunas características de WhatsApp se ven limitadas.

Por ejemplo, se impide recibir archivos adjuntos y contenido multimedia de usuarios que no figuren en tu lista de contactos.

Para aplicar estos controles estrictos, que estarán disponibles de manera progresiva en las próximas semanas, accede a Ajustes, luego a Privacidad y selecciona Opciones avanzadas.

Para activar estos controles, que se implementarán gradualmente, hay que ir a Ajustes, luego a Privacidad y seleccionar Opciones avanzadas. (WhatsApp)

WhatsApp para Apple Watch.

WhatsApp dispone de una aplicación oficial para Apple Watch (Series 4 o superior con watchOS 10), que posibilita leer y responder mensajes, enviar notas de voz y visualizar imágenes o stickers directamente desde el reloj.

Para instalarla, basta con actualizar WhatsApp en el iPhone y sincronizar el dispositivo con el reloj inteligente. La gestión de notificaciones se realiza desde la aplicación Watch en el iPhone.