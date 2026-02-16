Qué tipo de máscaras usan los ‘therians’, aquellos que se identifican como animales

La comunidad therian crece en Buenos Aires y Montevideo con jóvenes que expresan conductas animales en espacios públicos.

La cultura de los ‘therians’, jóvenes que practican el uso de máscaras y expresan conductas animales en espacios públicos de ciudades como Buenos Aires y Montevideo, ha generado un intenso debate en redes sociales y medios, planteando interrogantes sobre los límites de la diversidad y la convivencia.

Episodios virales, como el de un ‘therian’ que mordió a una niña en Buenos Aires, junto a reuniones organizadas a través de TikTok en sitios céntricos, han impulsado la discusión pública y suscitado reacciones encontradas.

Frases como “me identifico con un perro” o “siempre supe que era un canino”, son algunas formas en que se comunica esta cultura a través de las redes sociales, lo que ha generado distintas reacciones desde memes hasta cuestionamientos.

Qué hay que saber sobre los ‘therians’ y su significado

Therians afirman sentir una identificación profunda e involuntaria con su teriotipo, que puede ser lobo, perro, zorro o felino.

Integrantes de la comunidad therian, término derivado del concepto griego “therianthropy”, que fusiona “bestia” y “ser humano”, aseguran que su experiencia no es un simple disfraz ni una performance deliberada: afirman vivir una identificación profunda e involuntaria con un animal específico, denominado “teriotipo”, que suele ser un lobo, perro, zorro o felino.

A través de rutinas físicas como el “quadrobics” —correr, saltar o moverse sobre cuatro extremidades— y el uso de máscaras y colas, los therians exteriorizan su vivencia en el espacio público.

La exposición masiva de estas prácticas generó un auge de comentarios, memes y debates virtuales. Muchos defensores de la subcultura sostienen que las prácticas son pacíficas e inofensivas y reivindican la validez de nuevas búsquedas identitarias.

Otros, en cambio, cuestionan la normalización de estas expresiones, sobre todo después de incidentes polémicos como el mordisco a una menor en Buenos Aires.

Por qué el fenómeno de los Thierians ha generado polémica y viralidad

Las redes sociales han hecho que esta cultura cuente con varias reacciones e integrantes. (Foto: REUTERS/Hollie Adams/Illustration//File Photo)

En el último año, videos de adolescentes con máscaras de animales y desplazamientos imitando su teriotipo han alcanzado millones de visualizaciones en TikTok e Instagram.

Estos contenidos, que abarcan desde tutoriales hasta memes y registros de encuentros masivos en plazas de México, Buenos Aires y Montevideo, dieron impulso a tendencias de identificación y, al mismo tiempo, de burla y desconcierto.

Además, una convocatoria difundida en TikTok logró reunir a jóvenes therians en la Plaza Independencia de Montevideo, atrayendo la atención de la prensa local.

Qué diferencias existen entre los ‘therians’ y otras culturas contemporáneas

A diferencia de los cosplay, esta comunidad dice que es una forma de ser. (Foto: REUTERS/Claudia Greco)

Aunque es común que se los relacione con culturas como los Furrys, expertos y miembros de ambas comunidades destacan diferencias fundamentales.

Los furries, que surgieron en convenciones de ciencia ficción en los años ochenta, conforman un fandom artístico basado en la creación y exhibición de “fursuits” —disfraces integrales de animales antropomórficos—, donde la experiencia gira en torno a la interpretación de personajes ficticios y a actividades lúdicas.

Por el contrario, quienes se identifican como therians enfatizan la naturaleza involuntaria y fragmentaria de su vivencia, centrada no en el entretenimiento, sino en una conexión íntima con alguna especie animal concreta.

Cuál es el alcance que ha tenido este fenómeno cultural a nivel social

La visibilidad de los therians a través de internet facilita la articulación comunitaria, al igual que aumenta la exposición a prejuicios y debates.

La viralización ha expandido las formas de socialización de quienes comparten la identidad therian, permitiendo la organización de encuentros grupales y la articulación de una comunidad previamente dispersa.

Esta visibilidad expone a sus integrantes tanto a procesos de integración como a nuevos prejuicios e incomodidades en el público general, en un contexto de transformación cultural marcada por la tecnología.

Especialistas explican que la mayoría de los therians acota sus prácticas a espacios recreativos o tiempos de ocio, sobre todo en grupos juveniles o en plazas.

Insisten en que el movimiento no es nuevo, sino la proyección contemporánea y pública de vivencias e identidades que permanecieron en ámbitos privados hasta la irrupción de las redes sociales.