Tecno

Valor de ethereum y otras principales criptomonedas para este 15 de febrero

El bitcoin, una de las principales monedas digitales, tuvo un cambio de 0,84% en el último día

Guardar
Las criptomonedas se caracterizan por
Las criptomonedas se caracterizan por usar redes blockchain, no existir físicamente y carecer de regulación. (Archivo)

Las monedas digitales han experimentado un sube y baja en los últimos meses, pues ciertos personajes multimillonarios -como Elon Musk- y gobiernos han optado por darles un empujón como moneda de curso legal, pero también han sufrido algunos tropiezos como el "criptocrash", ocurrido a principios de mayo de 2022 que puso en jaque a muchas criptodivisas.

Pese a este panorama, cada vez son más las personas que han decidido adquirir criptomonedas con la esperanza de tener una inversión a mediano y largo plazo, a pesar de la volatilidad que las caracteriza.

El costo de las criptomonedas

Esta es la cotización de las principales criptomonedas para este 15 de febrero.

El bitcoin cotiza este día en 70.354,54 dólares, lo que implica un cambio de 0,84% en las últimas horas.

La segunda criptomoneda más popular del mercado, ethereum, ha mostrado un movimiento de -1,2% en las últimas 24 horas, por lo que su valor se ubica en 2.060,9 dólares.

Sobre Tether US, cotiza en 1 dólares, por lo que en el último día tuvo un movimiento de 0,05%.

Por su parte, BNB tiene un valor de 629,87 dólares, con un cambio de 1,74%, en tanto que el litecoin hace lo propio con 56,14 dólares tras una variación de 1,93%.

Finalmente, el dogecoin, una de las monedas digitales que fue impulsada por Elon Musk, tiene un valor de 0,11 dólares tras presentar un cambio de 17,53% en las últimas 24 horas.

Paso a paso para invertir en criptomonedas

Desde bitcoin hasta dogecoin, la forma más simple y segura de comprar criptos es a través de plataformas online, mejor conocidas como exchanges. Algunas de ellas ofrecen carteras virtuales y minar los activos a cambio de una comisión, para que el comprador se despreocupe de implementar estrategias constantemente para aumentar ganancias y simplemente revise lo que se ha generado.

Invertir o comprar en criptodivisas es más fácil de lo que parece. Hay que recordar que se trata de monedas virtuales, por lo que serán controladas en carteras o monederos que comparten esa peculiaridad, pues a diferencia del dinero corriente, no tienen un soporte físico.

Existen varias plataformas de exchanges, entre las más populares están Binance y Coinbase, que pueden ser localizadas fácilmente desde un buscador como Google. Una vez en sus sitios se debe seleccionar la opción de registro y elegir el método de pago para hacer las compras de las criptos que se deseen, ya que ofrecen varias con diferentes denominaciones en el mercado. No hay que olvidar que son volátiles, por lo que es importante siempre tener en cuenta su valor actual.

Monedas digitales en Latinoamérica

Criptomonedas en México: el Banco de México (Banxico) ha determinado que ninguna de las instituciones que participan en el sistema financiero nacional podrá hacer uso o deberá permitir operaciones de ninguna clase a través de este medio de pago.

En territorio mexicano el empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los más ricos del país, ha mostrado interés en las criptomonedas y ha asegurado que varios de sus negocios aceptarán bitcoin en el futuro, incluido su banco; hasta el momento una de sus tiendas más populares ya lo hace.

Los entusiastas de Bitcoin posan
Los entusiastas de Bitcoin posan para fotos durante el inicio del Foro Plan B El Salvador, en San Salvador, El Salvador, el 30 de enero de 2025. (REUTERS/Jose Cabezas)

Criptomonedas en Perú: el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) ha dejado en claro que su misión no es ser el primero ni el segundo banco central que regule el uso de las criptomonedas, ello debido a la inestabilidad que las caracteriza. Sin embargo, hace días el presidente del (BCR) aseguró que el BCR trabajaba en un proyecto de moneda digital propia.

Criptomonedas en Colombia: en la nación sudamericana hay más de 500 sitios donde es permitido pagar con criptodivisas. Colombia ocupa el puesto 14 entre 26 países de adopción de criptomonedas, según el informe de Finder.

Criptomonedas en Centroamérica: en el gobierno de El Salvador, el bitcoin, que en septiembre de 2021 se convirtió en moneda de curso legal, ha perdido oficialmente este estatus en este enero del 2025 tras una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del país. Según informó la prensa local, la modificación de la Ley Bitcoin fue impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele y respaldada por la mayoría oficialista en el órgano legislativo. Este cambio marca el fin de una política que había colocado al país centroamericano en el centro del debate global sobre las criptomonedas.

¿Cómo crear una criptomoneda?

Al momento de crear una criptomoneda es importante primero determinar qué se desea tener: una moneda o un token. La primera usa su propia blockchain, mientras que la segunda se basa en una red preexistente.

De acuerdo con el sitio de Binance, para crear una criptomoneda se necesita de un gran equipo de desarrolladores y expertos; mientras que para el token sí se requieren conocimientos técnicos pero es posible crearlo en minutos a través del uso de otras blockchains como Ethereum o BNB, que son las más populares.

Los costos de creación, el tiempo requerido y el uso de fuerza de trabajo dependerá de si se opta por hacer una moneda virtual o un token. En éste último caso también se puede usar un código establecido para crear tokens o pagar para usar un servicio de creación de monedas.

Es importante saber que antes de crear una criptomoneda se debe considerar su utilidad y estado legal.

En el caso de elegir crear una criptomoneda, entonces se debe elegir una blockchain, posteriormente se debe hacer un plan acorde al funcionamiento y la funcionalidad de la blockchain para diseñar los nodos y la interfaz.

Temas Relacionados

Precio CriptomonedasBitcoinEthereumMercado de criptomonedasEconomía digitalInversionesÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

¿Sin planes para el fin de semana? descubre 10 animes para maratonear en Crunchyroll

Cada semana se publican nuevos capítulos de las series que están en emisión en Japón

¿Sin planes para el fin

Starlink cambia sus tarifas en 2026: ahora será más flexible reducir el precio del servicio

Los usuarios ahora pueden elegir la fecha exacta para el cambio de plan, ya sea inmediato o al finalizar el ciclo de facturación vigente

Starlink cambia sus tarifas en

De doctores a repartidores: el drama de la sobrecualificación que golpea a la Gen Z

Las nuevas tecnologías están cambiando las reglas del juego, desplazando empleos de entrada y aumentando la presión sobre los recién graduados

De doctores a repartidores: el

Llega el iPhone 17e y esto es todo lo que sabemos de la opción más económica de Apple

Los rumores apuntan a que el iPhone 17e incluirá el procesador más avanzado, mejoras en autonomía y nuevas opciones de conectividad

Llega el iPhone 17e y

Consejos para prolongar la duración de la batería de un iPhone cuando no haya un cargador cerca

Entre las pautas de Apple figuran activar el Modo de Bajo Consumo, reducir el brillo, conectarse a WiFi, limitar notificaciones y mantener el sistema actualizado

Consejos para prolongar la duración
DEPORTES
Sufríó varias caídas y caminó

Sufríó varias caídas y caminó 200 metros sin un esquí en la nieve, pero se recuperó para ganar una increíble medalla para su país

La respuesta de Adam Bareiro sobre el interés de Boca Juniors y el guiño para Riquelme en su último festejo de gol

El ataque de furia de Almeyda contra el árbitro en el partido del Sevilla: “Actitud desafiante e intimidatoria”

El video del “aterrador” choque entre unas embarcaciones en plena competencia: dos tripulantes fueron hospitalizados

El tenso cruce entre dos jugadores de la selección argentina en un partido: reproches y el “juego mental” en un penal

TELESHOW
La inolvidable noche de Cazzu,

La inolvidable noche de Cazzu, como invitada de Bad Bunny en River

La nueva etapa de María Susini: naturaleza, destrezas y mensajes indirectos tras la separación de Facundo Arana

Maxi El Brother recordó cómo convenció a Bad Bunny para venir por 1° vez al país: “Había que conquistar las plazas”

La carta de amor de Bad Bunny a la Argentina: el reencuentro con Cazzu, Duki y Khea en su segundo baile inolvidable

JAF, el rockero que sigue en la ruta, habla de la música actual: “Ya no hace falta cantar, afinar, ni tocar”

INFOBAE AMÉRICA

EEUU incautó en el Océano

EEUU incautó en el Océano Índico el buque petrolero Veronica III que formaba parte de la flota fantasma iraní

Es hora de decir adiós

Rafael Grossi propuso una reestructuración profunda de la ONU: “Necesita menos grasa y más músculo”

Hong Kong incrementará la vigilancia masiva con la instalación de cámaras de seguridad con reconocimiento facial en las calles

Detuvieron al ex ministro de Energía ucraniano implicado en un escándalo de corrupción cuando intentaba huir del país