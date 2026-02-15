Consejos para prolongar la duración de la batería de un iPhone cuando no haya un cargador cerca

Crece el temor de quedarse incomunicado cuando la autonomía del teléfono comienza a bajar y no hay cerca un enchufe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a largos trayectos fuera de casa o momentos de espera sin acceso a un cargador, los usuarios de iPhone afrontan el desafío de administrar la energía de su dispositivo para mantener la comunicación o resolver emergencias.

En este contexto, Apple sugiere varias acciones puntuales capaces de extender la autonomía de la batería y evitar que el teléfono quede inutilizable en los momentos más críticos.

La combinación de ajustes en las preferencias del sistema, la gestión selectiva de aplicaciones y el uso inteligente de las funciones nativas permite a los usuarios prolongar de manera notable la autonomía de sus iPhone en escenarios en los que la carga es limitada o inexistente.

Qué opción activar cuando la batería del iPhone está a punto de descargarse

El Modo de Bajo Consumo ajusta varias funciones del sistema para extender el uso restante del teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las estrategias más efectivas —según destaca Apple— es activar el Modo de Bajo Consumo cuando el nivel de batería desciende al 20% o al 10%.

Esta función, disponible desde iOS 9, reduce automáticamente el brillo de la pantalla, limita la capacidad del sistema y restringe procesos en segundo plano, como la descarga automática de correos electrónicos y la sincronización con iCloud.

Al habilitar este modo, el usuario sigue teniendo acceso a llamadas y mensajes, aunque el dispositivo recorta ciertas funciones hasta que la batería reciba carga nuevamente y el modo se desactive de forma automática.

Cómo saber qué aplicaciones consumen más batería del iPhone

El sistema operativo del iPhone ofrece información detallada para identificar cuáles aplicaciones agotan más batería, tanto en primer plano como mientras corren en segundo plano.

El panel de batería en Ajustes permite identificar y limitar el gasto energético de las aplicaciones más activas. (Foto: Apple)

Consultando el apartado correspondiente en Ajustes > Batería, el propietario puede decidir si conviene desactivar la actualización en segundo plano para ciertas aplicaciones. Esta restricción puede configurarse para operar solo mediante WiFi o suspenderse por completo, lo que reduce el consumo innecesario de energía.

Además, ajustar la obtención de datos en la aplicación Correo para que funcione de modo manual o ampliar el intervalo de actualizaciones ayuda a optimizar el rendimiento energético.

Por qué es clave mantener actualizado el iPhone

Otra práctica consiste en mantener el iPhone actualizado con la versión más reciente de iOS. De acuerdo con Apple, cada nueva actualización incorpora mejoras orientadas a la administración eficiente de la energía y la gestión de la batería.

Cada actualización trae mejoras en la gestión de recursos del dispositivo. (Imagen ilustrativa)

Este proceso se realiza accediendo a Ajustes > General > Actualización de software, y, además de garantizar mayores niveles de seguridad y estabilidad, las versiones más recientes suelen aportar optimizaciones específicas para la prolongación de la vida útil de la batería.

Qué hacer con parámetros como el brillo y la conexión WiFi

El ajuste del brillo de la pantalla y la gestión de la conexión WiFi tienen un impacto directo en el consumo energético. Disminuir el brillo manualmente desde el Centro de control, o habilitar el brillo automático mediante los parámetros de Accesibilidad, permite adaptar la pantalla a las condiciones lumínicas y reducir el gasto innecesario.

También, cuando el dispositivo está conectado a una red WiFi, la batería se preserva mejor que si funciona exclusivamente con la red de datos, porque evita la búsqueda constante de señal celular, un proceso que demanda más energía, sobre todo en lugares donde la cobertura es inestable.

Tener activa la función WiFi permite ahorrar recursos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Asimismo, en zonas con señal deficiente, activar el modo Avión desde el Centro de control interrumpe la búsqueda repetida de conexión, lo que contribuye a conservar la energía restante, aunque implica la suspensión temporal de llamadas.

En situaciones donde cada porcentaje cuenta, esta opción prioriza la preservación de la batería sobre la conectividad inmediata.

Cómo gestionar el número de notificaciones que recibe el iPhone

El fabricante sugiere reducir el número de notificaciones push, provenientes de aplicaciones que rutinariamente activan la pantalla.

Desde la configuración de notificaciones es posible desactivar la opción “Permitir notificaciones” en aquellas apps que no requieren avisos constantes, con el objetivo de evitar encendidos frecuentes que aceleran el agotamiento de la batería.