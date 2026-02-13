Día del Amante: 7 de cada 10 mujeres son infieles por deseo y validación personal, revela Gleeden

Un estudio de Gleeden indica que siete de cada diez usuarias ven la infidelidad como una búsqueda de deseo y validación, no por falta de amor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el Día del Amante, un estudio realizado por Gleeden revela que siete de cada diez mujeres que utilizan la plataforma consideran que la infidelidad no está motivada por la falta de amor, sino por la necesidad de deseo, validación personal y conexión emocional.

Este hallazgo refleja una realidad que trasciende épocas: aunque el deseo femenino ha estado presente a lo largo de la historia, durante siglos fue reprimido y sancionado, sobre todo en entornos donde las mujeres no podían elegir libremente sobre su vida afectiva.

“Durante mucho tiempo, el rol de la amante fue usado para juzgar a las mujeres. Hoy, ese mismo rol abre conversaciones sobre libertad, elección y honestidad emocional”, señala Silvia Rubies, directora de Comunicaciones de Gleeden Latinoamérica.

El Día del Amante, celebrado el 13 de febrero, visibiliza a quienes mantienen relaciones fuera de los modelos tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el Día del Amante

El Día del Amante es una fecha que se celebra cada 13 de febrero, un día antes de San Valentín, y está dedicada a visibilizar a aquellas personas que, por diversas razones, mantienen relaciones amorosas fuera de los vínculos tradicionales.

Surgido como una respuesta a la exclusividad y al ideal romántico promovido por el Día de los Enamorados, el Día del Amante invita a reflexionar sobre las realidades afectivas menos visibles y los matices de la vida sentimental contemporánea.

El Día del Amante no pretende promover la infidelidad, sino poner en agenda temas como la honestidad emocional, la libertad para decidir sobre la propia vida afectiva y la diversidad de relaciones que existen en la sociedad actual.

Esta fecha busca abrir el debate sobre honestidad emocional, libertad afectiva y diversidad de vínculos, no promover la infidelidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En países como Colombia, donde las historias de amantes abundan en la literatura y la cultura popular pero persisten fuertes tabúes en la vida cotidiana, el Día del Amante se convierte en un disparador cultural para repensar los vínculos y reconocer la existencia de otras formas de amar, más allá de los estereotipos.

Cómo se le dice a los amantes en Colombia

En Colombia, la infidelidad tiene un lenguaje propio, cargado de humor, códigos sociales y expresiones típicas.

“El mozo” y “la moza” son términos tradicionales para referirse a los amantes.

“La otra” y “el otro” son expresiones directas y frecuentes en la conversación cotidiana.

“El cacho” y “la del cacho” provienen de la frase popular “poner cachos”.

“El tinieblo” es una palabra juvenil para describir un vínculo oculto.

En Colombia, donde la figura del amante es popular en la cultura pero estigmatizada en la vida real, la fecha impulsa a repensar el amor sin estereotipos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El plan B” se utiliza de manera moderna para referirse a una relación paralela.

“El arroz en bajo” es una expresión popular para algo escondido o reservado.

Estas denominaciones se han reflejado durante décadas en la música colombiana, especialmente en la salsa, el vallenato y el reguetón, donde personajes como “la moza”, “la otra” o “el arroz en bajo” son protagonistas recurrentes.

Qué es Gleeden

Gleeden es una plataforma especializada en encuentros extramatrimoniales, diseñada principalmente para mujeres que buscan explorar nuevas experiencias fuera de su relación de pareja.

Sus políticas y herramientas de seguridad buscan garantizar una experiencia respetuosa y alejada del estigma social que tradicionalmente rodea a la infidelidad.

Gleeden es una plataforma de encuentros extramatrimoniales pensada especialmente para mujeres que desean explorar nuevas experiencias fuera de la pareja. (Imagen ilustrativa Infobae)

Gleeden también se ha posicionado como un actor relevante en el debate sobre la libertad sentimental y la diversidad de vínculos, impulsando conversaciones sobre el deseo, la autonomía y las nuevas formas de relacionarse en la sociedad contemporánea.

Actualmente, la plataforma cuenta con millones de usuarios en todo el mundo y sigue creciendo en América Latina, donde cada vez más personas buscan alternativas para vivir su vida afectiva con honestidad y discreción.

Para usar Gleeden es necesario ser mayor de 18 años y crear una cuenta con un correo electrónico válido. La plataforma prioriza la privacidad, por lo que puedes elegir qué información compartir y configurar tus preferencias de búsqueda.

Una vez registrado, puedes explorar perfiles, enviar mensajes y participar en chats privados con otros usuarios.