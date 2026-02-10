Tecno

Paso a paso para saber quién está espiando tus conversaciones en WhatsApp y quitarle el acceso a la cuenta

La revisión periódica de la sección de dispositivos conectados y el cierre de sesiones extrañas se son medidas para mantener a salvo fotos, videos, archivos y chats

WhatsApp cuenta con una opción que permite vigilar qué aparatos tienen acceso al perfil del usuario. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

La preocupación por la exposición de conversaciones, imágenes y archivos personales ante accesos no autorizados ha llevado a millones de usuarios de WhatsApp a buscar maneras más efectivas de asegurar su privacidad.

El principal riesgo radica en la posibilidad de ser víctima de robo de información, estafas o suplantación de identidad por intrusiones en la cuenta. Por ello, la propia app de Meta sugiere varias medidas concretas para detectar y expulsar dispositivos ajenos, fortaleciendo la protección de los datos almacenados.

Para quienes desean preservar la integridad de sus conversaciones, la revisión frecuente de los dispositivos vinculados y la exclusión de herramientas externas resultan prácticas esenciales.

El acceso no autorizado a una cuenta de WhatsApp puede exponer información sensible. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La plataforma enfatiza que el acceso no autorizado a la cuenta expone chats, fotografías y archivos personales a posibles robos de información, estafas y suplantación de identidad.

Cómo saber qué dispositivos están conectados a la cuenta de WhatsApp

El método principal para identificar accesos sospechosos se ubica en la opción de “dispositivos vinculados” dentro del menú de configuración.

Para ingresar, es necesario pulsar el ícono de tres puntos, seleccionar la sección correspondiente y examinar la lista de aparatos conectados, como computadoras, tabletas o navegadores.

Desde la interfaz de la app se puede cerrar sesión en los dispositivos conectados. (Foto: WhatsApp)

Si aparece algún aparato desconocido, la plataforma permite cerrar la sesión de inmediato al tocar sobre el nombre del dispositivo y seleccionar la opción “Cerrar sesión”. Además, WhatsApp elimina de forma automática aquellos dispositivos que hayan permanecido inactivos durante 30 días.

Qué hacer si dispositivos extraños acceden a la cuenta de WhatsApp

En el caso de que algún desconocido logre acceder a la cuenta, WhatsApp aconseja modificar de inmediato la contraseña y activar la verificación en dos pasos para añadir una barrera adicional de seguridad.

Otra acción preventiva consiste en mantener siempre actualizada la aplicación y evitar la utilización de herramientas no oficiales, porque pueden facilitar la infiltración de extraños.

Se debe utilizar solo la versión oficial de WhatsApp. (Foto: Europa Press)

Además, los dispositivos vinculados que permanecen sin uso durante más de 14 días se desconectan automáticamente, sumando un resguardo extra para el usuario.

Cuáles son las ventajas de usar la opción de “dispositivos vinculados” de WhatsApp

Las ventajas de la función de dispositivos vinculados incluyen la posibilidad de escribir mensajes desde teclados grandes en computadoras, gestionar archivos multimedia y realizar llamadas grupales en la aplicación de escritorio con hasta 32 personas.

Asimismo, este recurso permite usar WhatsApp en diferentes plataformas sin que el teléfono principal esté conectado a internet todo el tiempo, lo que resulta útil para mantener la comunicación en espacios personales, laborales o académicos.

No obstante, esta función presenta límites importantes: desde un dispositivo vinculado no se puede obtener la ubicación en tiempo real, crear o ver listas de difusión ni interactuar con empresas a través de WhatsApp Flows.

Para vincular un nuevo dispositivo se debe escanear el código QR en pantalla. (Foto: Europa Press)

Para agregar un dispositivo, es indispensable escanear un código QR o emplear el número telefónico mediante plataformas oficiales, como WhatsApp Web, la aplicación para computadoras, tabletas Android, teléfonos adicionales o lentes con inteligencia artificial.

Qué ocurre si se utilizan aplicaciones no oficiales de WhatsApp

La utilización de aplicaciones o sitios web no oficiales e ilegales representa uno de los mayores peligros para la seguridad de las cuentas.

Estas soluciones suelen ser creadas por personas ajenas a WhatsApp, carecen de validaciones en materia de protección de datos y aumentan las probabilidades de que la información se utilice con fines maliciosos, tales como el envío de spam o la sustracción temporal y definitiva del acceso a la cuenta.

WhatsApp puede bloquear aquellos dispositivos vinculados mediante aplicaciones no autorizadas, exponiendo las conversaciones privadas y los archivos personales a procedimientos inseguros.

En este sentido, para seguir utilizando de forma segura WhatsApp es necesario supervisar los dispositivos donde está abierta la cuenta y evitar el uso de aplicaciones no oficiales.

