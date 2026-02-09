Tecno

La función oculta de WhatsApp que permite liberar espacio en el teléfono sin eliminar aplicaciones

Cuando la capacidad de almacenamiento en un celular es insuficiente, la aplicación de Meta puede dejar de funcionar correctamente y restringir el envío o recepción de mensajes

La plataforma de mensajería incorpora
La plataforma de mensajería incorpora una herramienta nativa para gestionar y optimizar el almacenamiento interno del dispositivo. (Foto: Europa Press)

La cantidad de información que circula diariamente a través de WhatsApp puede transformar cualquier teléfono en un dispositivo saturado por archivos, fotos y videos.

Frente a la necesidad de mantener el funcionamiento adecuado del sistema, la aplicación de Meta pone a disposición una herramienta poco conocida que permite liberar espacio de almacenamiento sin necesidad de borrar otras aplicaciones instaladas.

El proceso se realiza directamente desde la aplicación, sin intervención de herramientas externas, y resulta esencial para evitar bloqueos o caídas de rendimiento por falta de espacio.

Dónde se encuentra la función de administración de almacenamiento de WhatsApp

El acceso a la gestión
El acceso a la gestión de espacio se realiza desde el menú de ajustes y muestra el desglose del uso de la memoria por parte de la app. (Foto: WhatsApp)

Para acceder a la herramienta, el usuario debe ingresar a la pestaña de chats y seleccionar el ícono de menú, luego Ajustes, seguido de Almacenamiento y datos y finalmente Administrar almacenamiento.

En la parte superior de la pantalla se despliega la cantidad de espacio que la aplicación ocupa en el dispositivo, diferenciando el uso por archivos, chats y documentos.

Es común que exista una diferencia entre el almacenamiento que reporta WhatsApp y el que indica el sistema operativo del teléfono, porque ambos utilizan criterios distintos para calcular el espacio consumido.

Qué archivos se pueden revisar y borrar desde WhatsApp

La función permite visualizar y gestionar diferentes tipos de archivos: imágenes, videos, audios, documentos y mensajes que han sido reenviados muchas veces o que superan los 5 MB de tamaño.

La herramienta identifica archivos multimedia,
La herramienta identifica archivos multimedia, documentos y mensajes que ocupan mayor espacio, con filtros para facilitar su localización. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

El sistema ofrece filtros para ordenar los archivos por tamaño, antigüedad o frecuencia de reenvío, lo que simplifica la identificación de aquellos elementos que ocupan más espacio.

Al seleccionar cualquier archivo, la aplicación despliega información detallada sobre su origen y fecha de envío. Además, se habilita la opción de eliminar archivos individuales, múltiples o todos los elementos de un chat específico.

Por qué se debe realizar una copia de seguridad antes de eliminar archivos

Antes de iniciar un proceso de eliminación de archivos o mensajes, WhatsApp sugiere realizar una copia de seguridad de los chats vinculada a la cuenta de Google del usuario. Esta medida permite resguardar información importante y posibilita su recuperación en caso de que se borre contenido por error.

La copia de seguridad se gestiona desde el menú de Ajustes, en la opción Chats y luego Copia de seguridad, donde se pueden elegir la frecuencia y el tipo de archivos a respaldar.

Realizar un respaldo de los
Realizar un respaldo de los chats en la cuenta de Google previene la pérdida definitiva de información relevante. (Foto: Europa Press)

Este paso es fundamental porque, una vez eliminados los archivos o mensajes, no existe opción de restaurarlos salvo que se haya realizado el respaldo previamente.

Cómo eliminar definitivamente los archivos y evitar duplicados en el teléfono

Cuando se elimina un archivo desde la aplicación, este deja de figurar en los archivos multimedia de WhatsApp, aunque podría seguir guardado en el dispositivo si existen copias duplicadas en la galería.

Para liberar la mayor cantidad de espacio posible, la opción vaciar chat incluye la opción Eliminar todas las copias, que permite borrar los duplicados de manera definitiva.

Es importante tener en cuenta que los elementos eliminados solo dejan de estar disponibles para el usuario que realiza la acción, mientras que los otros participantes del chat o grupo pueden seguir accediendo a ellos

Qué pasa cuando el almacenamiento disponible es insuficiente

WhatsApp emite alertas y limita
WhatsApp emite alertas y limita funciones cuando detecta falta de espacio. (Foto: REUTERS)

Si el espacio en el teléfono alcanza niveles críticos, WhatsApp puede emitir alertas en la pantalla principal y en las notificaciones del sistema, solicitando al usuario liberar espacio para garantizar el funcionamiento correcto de la aplicación.

Asimismo, en caso de no realizar la limpieza, es posible que algunas funciones dejen de estar disponibles o que la aplicación no funcione adecuadamente.

En este sentido, la administración eficiente del almacenamiento desde la aplicación de WhatsApp evita la necesidad de eliminar otras herramientas esenciales en el dispositivo y permite mantener la comunicación activa sin interrupciones.

