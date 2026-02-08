Envía archivos grandes por WhatsApp con estos métodos, superando los límites de la aplicación

WhatsApp impone un límite de 2 GB para enviar documentos y hasta 100 imágenes por mensaje en su plataforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así que vamos a explicar una serie de métodos disponibles, los límites oficiales y las alternativas más eficaces para lograr que tus archivos lleguen completos y sin pérdidas de calidad.

Límites y compresión al enviar archivos grandes por WhatsApp

WhatsApp permite compartir archivos multimedia, documentos y cualquier otro tipo de archivo almacenado en el teléfono, tableta u ordenador. Sin embargo, existen restricciones claras sobre el tamaño y la cantidad de archivos que se pueden enviar en un solo mensaje.

Para documentos o archivos en general, el máximo permitido es de 2 GB por fichero. En el caso de fotografías, es posible enviar hasta 100 imágenes en un solo envío. Para los videos, el límite depende de la calidad de la conexión: 100 MB por video enviado con buena conexión (720p de resolución) y 64 MB en conexiones más lentas (resolución de 480p).

La compresión automática de archivos multimedia en WhatsApp puede reducir notablemente la calidad de fotos y videos compartidos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Además, WhatsApp aplica compresión a los archivos multimedia para optimizar la velocidad y el uso de datos. Esto significa que muchas veces las fotos y videos enviados pierden resolución, nitidez y detalle respecto a la versión original. El problema se agrava cuando el tamaño del archivo se acerca al límite permitido, ya que la app puede reducir aún más la calidad o incluso mostrar errores de envío.

Cómo enviar archivos grandes en WhatsApp

Compartir archivos mediante servicios en la nube

Cuando los archivos exceden el límite de WhatsApp o se desea evitar cualquier tipo de compresión, la alternativa más robusta es recurrir a servicios de almacenamiento en la nube. Plataformas como Google Drive, iCloud, Microsoft OneDrive, Dropbox y Box permiten subir archivos grandes y compartirlos a través de un enlace.

Google Drive ofrece 15 GB gratuitos. No limita el tamaño individual de los archivos al subirlos o descargarlos.

iCloud proporciona 5 GB gratis.

OneDrive también brinda 5 GB en su modalidad gratuita.

Dropbox permite almacenar hasta 2 GB sin costo.

Box y pCloud suben a 10 GB en sus versiones gratuitas.

El procedimiento para compartir archivos grandes desde Google Drive es sencillo:

Acceder a la aplicación o al sitio web de Drive. Seleccionar el archivo deseado. Pulsar el botón “Compartir”. Copiar el enlace generado. Pegar ese enlace en la conversación de WhatsApp.

El receptor podrá abrir el enlace y descargar el archivo sin restricciones de tamaño ni compresión. En iCloud y otros servicios, el proceso es similar: se selecciona el archivo, se genera un enlace y se comparte por WhatsApp.

Servicios de almacenamiento en la nube como Google Drive, iCloud y Dropbox permiten compartir archivos grandes mediante enlaces por WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Servicios de transferencia temporal

Otra opción útil para enviar archivos grandes por WhatsApp es utilizar servicios de transferencia temporal. Estos no almacenan los archivos de forma permanente, sino que los conservan por unos días, permitiendo compartirlos mediante un enlace.

Entre los más destacados se encuentran:

Smash : hasta 2 GB gratis, archivos disponibles por 7 días.

WeTransfer : permite transferir hasta 3 GB sin registro, archivos disponibles por 7 días.

ShareDrop (LimeWire) : hasta 4 GB, archivos disponibles durante 7 días.

SendGB : hasta 5 GB, archivos disponibles entre 1 y 7 días.

FileTransfer (LimeWire) : hasta 6 GB, archivos disponibles hasta 21 días.

SwissTransfer: hasta 50 GB sin costo, archivos disponibles hasta 30 días.

Estos servicios suelen funcionar de la siguiente manera:

Se accede al sitio web del servicio. Se sube el archivo o los archivos a compartir. El sistema genera un enlace único. Ese enlace se puede pegar en WhatsApp para que el destinatario acceda a la descarga.

Algunos de estos servicios permiten proteger el enlace con contraseña o limitar el acceso solo a ciertas personas.

Algunos servicios de transferencia temporal ofrecen protección con contraseña y control de acceso para mayor seguridad de los archivos enviados. (REUTERS/Dado Ruvic)

Recomendaciones para elegir el método adecuado

Al momento de enviar archivos grandes por WhatsApp, la elección del método depende del tamaño del archivo, la urgencia y el nivel de calidad que se requiere conservar.

Si el archivo entra dentro del límite de 2 GB y no es multimedia, conviene enviarlo como documento para evitar la compresión. Para archivos más grandes, los servicios de nube y las plataformas de transferencia temporal ofrecen la máxima flexibilidad y control.