Tecno

La montaña rusa de las criptomonedas: cómo cotizan este día

El bitcoin, una de las principales criptomonedas, registra un precio de 67.917,1 dólares

Guardar
Las criptomonedas se caracterizan por
Las criptomonedas se caracterizan por usar redes blockchain, no existir físicamente y carecer de regulación. (Archivo)

Las criptomonedas son un activo digital innovador que han experimentado un crecimiento monumental en los últimos tiempos debido a varios factores que contribuyen a ello, entre ellos que algunos gobiernos hayan decidido darles una oportunidad como moneda de curso legal; no obstante, también han sufrido descalabros que han puesto en duda su viabilidad, como el más reciente episodio conocido como el "criptoinvierno".

Pese a este panorama, cada vez más personas han empezado a adquirir criptodivisas para poder invertir en algo "seguro" y "fiable" tanto a corto como a largo plazo, a pesar de los niveles extremos de volatilidad que sufre constantemente.

No obstante, invertir o comprar en criptodivisas es más fácil de lo que parece. Hay que recordar que se trata de monedas virtuales, por lo que serán controladas en carteras o monederos que comparten esa característica, pues a diferencia del dinero corriente, no son un objeto físico.

El costo de las criptomonedas

Esta es la cotización de las criptodivisas más destacadas en este momento.

El bitcoin cotiza este día en 67.917,1 dólares, lo que implica un cambio de -3,74% en las últimas horas.

La segunda moneda digital más popular del mercado, ethereum, ha mostrado un movimiento de -2,69% en las últimas 24 horas, por lo que su valor se ubica en 2.007,89 dólares.

Sobre Tether US, cotiza en 1 dólares, por lo que en el último día tuvo un movimiento de 0,11%.

Por su parte, BNB tiene un valor de 633,99 dólares, con un cambio de 4,53%, en tanto que el litecoin hace lo propio con 53,2 dólares tras una variación de 4,96%.

Finalmente, el dogecoin, una de las monedas virtuales que fue impulsada por Elon Musk, tiene un valor de 0,1 dólares tras presentar un cambio de 8,02% en las últimas 24 horas.

Paso a paso para invertir en criptomonedas

Desde bitcoin hasta ethereum, la forma más simple y segura de comprar criptos es a través de plataformas online, popularmente conocidas como exchanges. Algunas de ellas ofrecen carteras virtuales y minar los activos a cambio de una comisión, para que el comprador se despreocupe de implementar estrategias constantemente para aumentar ganancias y simplemente revise lo que se ha generado.

Invertir o comprar en criptodivisas es más fácil de lo que parece. Hay que recordar que se trata de monedas virtuales, por lo que serán controladas en carteras o monederos que comparten esa particularidad, pues a diferencia del dinero corriente, no tienen un soporte físico.

Existen varias plataformas de exchanges, entre las más populares están Binance y Coinbase, que pueden ser localizadas fácilmente desde un buscador como Google. Una vez en sus sitios se debe seleccionar la opción de registro y elegir el método de pago para hacer las compras de las criptos que se deseen, ya que ofrecen varias con diferentes denominaciones en el mercado. No hay que olvidar que son volátiles, por lo que es importante siempre tener en cuenta su valor actual.

Monedas digitales en Latinoamérica

Criptomonedas en México: el Banco de México (Banxico) ha determinado que ninguna de las instituciones que participan en el sistema financiero nacional podrá hacer uso o deberá permitir operaciones de ninguna clase a través de este medio de pago.

En territorio mexicano el empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los más ricos del país, ha mostrado interés en las criptomonedas y ha asegurado que varios de sus negocios aceptarán bitcoin en el futuro, incluido su banco; actualmente una de sus tiendas más populares ya lo hace.

Eric Gravengaard, CEO y fundador
Eric Gravengaard, CEO y fundador de la compañía Anthena Bitcoin, al realizar una operación de prueba en un cajero automático para transacciones en bitcoin, en San Salvador (El Salvador). (EFE/Rodrigo Sura/Archivo)

Criptomonedas en Perú: el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) ha dejado en claro que su misión no es ser el primero ni el segundo banco central que regule el uso de las criptomonedas, ello debido a la inestabilidad que las caracteriza. Sin embargo, hace días el presidente del (BCR) aseguró que el BCR trabajaba en un proyecto de moneda digital propia.

Criptomonedas en Colombia: en la nación sudamericana hay más de 500 sitios donde es permitido pagar con criptodivisas. Colombia ocupa el puesto 14 entre 26 países de adopción de criptomonedas, según el informe de Finder.

Criptomonedas en Centroamérica: en el gobierno de El Salvador, el bitcoin, que en septiembre de 2021 se convirtió en moneda de curso legal, ha perdido oficialmente este estatus en este enero del 2025 tras una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del país. Según informó la prensa local, la modificación de la Ley Bitcoin fue impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele y respaldada por la mayoría oficialista en el órgano legislativo. Este cambio marca el fin de una política que había colocado al país centroamericano en el centro del debate global sobre las criptomonedas.

¿Cómo crear una criptomoneda?

Al momento de crear una criptomoneda es importante primero determinar qué se desea tener: una moneda o un token. La primera usa su propia blockchain, mientras que la segunda se basa en una red preexistente.

De acuerdo con el sitio de Binance, para crear una criptomoneda se necesita de un gran equipo de desarrolladores y expertos; mientras que para el token sí se requieren conocimientos técnicos pero es posible crearlo en minutos a través del uso de otras blockchains como Ethereum o BNB, que son las más populares.

Los costos de creación, el tiempo requerido y el uso de fuerza de trabajo dependerá de si se opta por hacer una moneda virtual o un token. En éste último caso también se puede usar un código establecido para crear tokens o pagar para usar un servicio de creación de monedas.

Es importante saber que antes de crear una criptomoneda se debe considerar su utilidad y estado legal.

En el caso de elegir crear una criptomoneda, entonces se debe elegir una blockchain, posteriormente se debe hacer un plan acorde al funcionamiento y la funcionalidad de la blockchain para diseñar los nodos y la interfaz.

Temas Relacionados

Precio CriptomonedasBitcoinEthereumMercado de criptomonedasEconomía digitalInversionesÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Tim Cook, CEO de Apple, sorprende con Bad Bunny: esto es lo que Apple Music prepara para el Super Bowl

En Apple Music, los usuarios disponen de la sección ‘Camino al Halftime Show’, que ofrece listas de reproducción exclusivas y el ’2026 Super Bowl LX Megamix’ producido por Tainy

Tim Cook, CEO de Apple,

Dónde está la papelera de WhatsApp y más formas de recuperar espacio en el celular

Esta función se encuentra en el apartado de ‘Administración de almacenamiento’ de la aplicación móvil, tanto en Android como en iPhone

Dónde está la papelera de

Por qué los ingenieros con familia están rechazando trabajar con Elon Musk en la sede de Texas de SpaceX

La ausencia de oportunidades laborales para las parejas de empleados ha representado un obstáculo para atraer y retener talento

Por qué los ingenieros con

¿Tu celular suena cuando lo agitas pese a no haberse caído? Esta es la causa más común

El ruido que hace un celular al agitarlo suele deberse a un componente presente en muchos teléfonos de alta gama

¿Tu celular suena cuando lo

Por qué debemos activar el modo avión en el celular durante un vuelo

Esta configuración sigue siendo obligatorio para las aerolíneas, aunque no representa un riesgo real para la seguridad de la aeronave

Por qué debemos activar el
DEPORTES
Menos equipos y un descenso

Menos equipos y un descenso por Promoción: los impactantes cambios que estudia la Serie A de Brasil

River Plate buscará treparse a la cima de su zona en su choque ante Tigre: hora, TV y formaciones

El plan de Flamengo para romper el mercado y sacar a Vinicius del Real Madrid

El violento planchazo del Cuti Romero al brasileño Casemiro que le valió la roja directa en el duelo entre Manchester United y Tottenham

El gesto de los fanáticos de Al Nassr ante una nueva ausencia de Cristiano Ronaldo: crece la incertidumbre por su futuro

TELESHOW
Carmen Barbieri a corazón abierto

Carmen Barbieri a corazón abierto tras la denuncia de Ayelén Paleo: “Te llevaste una familia, ¿qué más querés?“

Alejandra Maglietti contó por qué odia cumplir años y recordó su fiesta de 15: “Solo quería que terminara”

Fabiana Araujo contó cómo fue la propuesta de casamiento de su pareja, Marcelo Dimini: la idea que inició como una broma

DJ Pipo: “Soñábamos que la cumbia sea todo en nuestra vida y ahora es así”

Tamara Báez reveló sus planes de agrandar la familia junto a Thiago Martínez: el tierno anuncio en redes

INFOBAE AMÉRICA

El día que la moral

El día que la moral destruyó el arte: la historia de la hoguera de las vanidades

El Gobierno italiano denunció un “sabotaje” de la red ferroviaria en el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno

Retiran miles de paquetes de chocolates distribuidos en 20 estados por alérgenos no declarados

Shakira inicia residencia histórica en San Salvador con un espacio dedicado a las pupusas

Amnistía Internacional denunció un aumento de la represión contra los presos políticos y sus familiares en Cuba