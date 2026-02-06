Tecno

Cotizaciones de criptomonedas en tiempo real: sigue al minuto

El bitcoin, una de las principales criptomonedas, tiene un precio de 65.936,21 dólares

Guardar
Las criptomonedas se caracterizan por
Las criptomonedas se caracterizan por usar redes blockchain, no existir físicamente y carecer de regulación. (Archivo)

Las criptomonedas son un activo digital innovador que han experimentado un crecimiento monumental en los últimos tiempos debido a varios factores que contribuyen a ello, entre ellos que algunos gobiernos hayan decidido darles una oportunidad como moneda de curso legal; no obstante, también han sufrido descalabros que han puesto en duda su viabilidad, como el más reciente episodio conocido como el "criptoinvierno".

Pese a este panorama, cada vez más personas han empezado a adquirir criptodivisas para poder invertir en algo "seguro" y "fiable" tanto a corto como a largo plazo, a pesar de los niveles extremos de inestabilidad que sufre constantemente.

No obstante, invertir o comprar en criptodivisas es más fácil de lo que parece. Hay que recordar que se trata de monedas virtuales, por lo que serán controladas en carteras o monederos que comparten esa peculiaridad, pues a diferencia del dinero corriente, no son un objeto físico.

El costo de las criptomonedas

Esta es la cotización de las criptodivisas más destacadas en este momento.

El bitcoin cotiza este día en 65.936,21 dólares, lo que implica un cambio de 5,16% en las últimas horas.

La segunda criptomoneda más popular del mercado, ethereum, ha mostrado un movimiento de 5,68% en las últimas 24 horas, por lo que su valor se ubica en 1.925,24 dólares.

Sobre Tether US, cotiza en 1 dólares, por lo que en el último día tuvo un movimiento de 0,08%.

Por su parte, BNB tiene un valor de 633,96 dólares, con un cambio de -9,16%, en tanto que el litecoin hace lo propio con 52,21 dólares tras una variación de -11,2%.

Finalmente, el dogecoin, una de las monedas virtuales que fue impulsada por Elon Musk, tiene un valor de 0,09 dólares tras presentar un cambio de -10,06% en las últimas 24 horas.

¿Cómo funciona el mercado de las criptomonedas?

Representación de una criptomoneda bitcoin.
Representación de una criptomoneda bitcoin. (REUTERS/Dado Ruvic)

El mercado de las criptomonedas funciona de manera descentralizada y se basa en la tecnología blockchain que garantiza la seguridad en sus transacciones. Aunque cada una de ellas puede tener reglas y mecanismos específicos de su funcionamiento, hay algunas características generales que se pueden enumerar y que facilitan su entendimiento:

Blockchain: a menos que se trate de un token, todas las criptomonedas recurren a la tecnología blockchain, un registro digital descentralizado y seguro que permite realizar operaciones verificadas a través de una red de computadoras llamadas nodos.

La blockchain ayuda a registrar y verificar todas las transacciones realizadas con la criptomoneda y cada una de ellas se agrupa a bloques, que a su vez se une a una cadena de bloques de manera secuencial, creando así un historial inmutable y transparente para todos.

Criptografía: este tipo de monedas digitales utilizan la técnica de criptografía para proteger la privacidad entre los usuarios, autentifica las transacciones y también controla la emisión de nuevas monedas.

Minería: algunas criptomonedas usan el proceso de minería para validar y asegurar las transacciones en la red. Los mineros utilizan su poder computacional y resuelven problemas matemáticos para verificar y asegurar las transacciones a cambio reciben recompensas en forma de nuevas criptomonedas.

Sin embargo, muchas criptomonedas tienen una oferta limitada, lo que significa que sólo se crearán un número finito de nuevas unidades, ello para evitar la inflación y mantener el valor de la criptomoneda a largo plazo. La emisión de nuevas puede estar programada o bien puede depender de un consenso de la comunidad.

Carteras: las carteras son aplicaciones o dispositivos que permiten a los usuarios almacenar y gestionar criptomonedas. Existen varios tipos: las que están en línea (en la nube); las de software (en la computadora o en un dispositivo móvil); y hardware (dispositivos físicos que almacenan las claves privadas de forma segura).

Claves: cada usuario de una criptomoneda tiene una clave pública y privada; la primera sirve para recibir fondos, mientras que la segunda se utiliza para formar digitalmente las transacciones y demostrar la propiedad de los fondos.

Criptomonedas en América Latina

Criptomonedas en México: el Banco de México (Banxico) ha determinado que ninguna de las instituciones que participan en el sistema financiero nacional podrá hacer uso o deberá permitir operaciones de ninguna clase a través de este medio de pago.

En territorio mexicano el empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los más ricos del país, ha mostrado interés en las criptomonedas y ha asegurado que varios de sus negocios aceptarán bitcoin en el futuro, incluido su banco; hasta el momento una de sus tiendas más populares ya lo hace.

Fotografía de carteles que ofrecen
Fotografía de carteles que ofrecen bitcoin como forma de pago cerca a la playa El Zonte, en Chiltiupan, El Salvador. (EFE/ Miguel Lemus)

Criptomonedas en Perú: el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) ha dejado en claro que su misión no es ser el primero ni el segundo banco central que regule el uso de las criptomonedas, ello debido a la inestabilidad que las caracteriza. Sin embargo, hace días el presidente del (BCR) aseguró que el BCR trabajaba en un proyecto de moneda digital propia.

Criptomonedas en Colombia: en la nación sudamericana hay más de 500 sitios donde es permitido pagar con criptodivisas. Colombia ocupa el puesto 14 entre 26 países de adopción de criptomonedas, según el informe de Finder.

Criptomonedas en Centroamérica: en el gobierno de El Salvador, el bitcoin, que en septiembre de 2021 se convirtió en moneda de curso legal, ha perdido oficialmente este estatus en este enero del 2025 tras una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del país. Según informó la prensa local, la modificación de la Ley Bitcoin fue impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele y respaldada por la mayoría oficialista en el órgano legislativo. Este cambio marca el fin de una política que había colocado al país centroamericano en el centro del debate global sobre las criptomonedas.

¿Cómo crear una criptomoneda?

Al momento de crear una criptomoneda es importante primero determinar qué se desea tener: una moneda o un token. La primera usa su propia blockchain, mientras que la segunda se basa en una red preexistente.

De acuerdo con el sitio de Binance, para crear una criptomoneda se necesita de un gran equipo de desarrolladores y expertos; mientras que para el token sí se requieren conocimientos técnicos pero es posible crearlo en minutos a través del uso de otras blockchains como Ethereum o BNB, que son las más populares.

Los costos de creación, el tiempo requerido y el uso de fuerza de trabajo dependerá de si se opta por hacer una moneda virtual o un token. En éste último caso también se puede usar un código establecido para crear tokens o pagar para usar un servicio de creación de monedas.

Es importante saber que antes de crear una criptomoneda se debe considerar su utilidad y estado legal.

En el caso de elegir crear una criptomoneda, entonces se debe elegir una blockchain, posteriormente se debe hacer un plan acorde al funcionamiento y la funcionalidad de la blockchain para diseñar los nodos y la interfaz.

Temas Relacionados

Precio CriptomonedasBitcoinEthereumMercado de criptomonedasEconomía digitalInversionesÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Amazon ya tiene su anuncio para el Super Bowl: Alexa+ intenta pisar a Chris Hemsworth

En el nuevo anuncio de Amazon, Elsa Pataky pareja del actor, integra al asistente inteligente en casa, pero Hemsworth advierte sobre los supuestos riesgos de esta IA

Amazon ya tiene su anuncio

Si no entiendes los diálogos en series y películas, soluciónalo con este ajuste de Fire TV Stick

Esta función mejora la claridad de las voces sin subir el volumen general ni instalar equipos adicionales

Si no entiendes los diálogos

Ray-Ban Meta Wayfarer RW4008: el anuncio de febrero, baja de precio y tiene IA

Gracias a la integración de Meta AI, estos lentes conectados ofrecen control por voz, traducción simultánea y más

Ray-Ban Meta Wayfarer RW4008: el

Ni Samsung ni Apple: Honor es la marca que más crece y prepara el primer “celular robótico” de 2026

Después de ganar un Guinness Record por haber dejado caer el Magic8 Lite a una altura de 6.133 metros y que siguiera funcionando, la marca se prepara para presentar su Honor Robot Phone en el MWC 2026

Ni Samsung ni Apple: Honor

Switch 2 sorprende: Nintendo anuncia catálogo con Indiana Jones, Fallout 4 y más

El Nintendo Direct más reciente trajo consigo grandes nombres del mundo del videojuego japonés y occidental

Switch 2 sorprende: Nintendo anuncia
DEPORTES
El Chavo Fucks contó qué

El Chavo Fucks contó qué pasó con Latorre tras la discusión al aire y lanzó una filosa respuesta luego de que lo mandaran a “estudiar”

Prueba piloto en el Monumental: River Plate habilitará el consumo de cerveza durante el partido frente a Tigre

Del Top 50 al servicio militar obligatorio: quién es Soon-Woo Kwon, la carta fuerte de Corea del Sur ante Argentina

Tras el conflicto, Independiente vendió a Javier Ruiz y cerró la salida de otra promesa: la lista con todos los jugadores que dejaron el club

Estalló el escándalo con Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita tras su “huelga”: el duro comunicado de la liga

TELESHOW
El desconsolado llanto de Fabián

El desconsolado llanto de Fabián Cubero al leer un consejo de su padre: “Lo recuerdo siempre”

Dolores Barreiro y su novio deslumbrados por las Salinas Grandes de Jujuy: “Cielo arriba, cielo abajo”

La emoción de María Fernanda Callejón por el debut de su hija en teatro: “Cómo no la voy a acompañar”

El romántico saludo de cumpleaños de Rocío Pardo a Nicolás Cabré: “El abrazo más sincero que encontré”

Sabrina Rojas, en el ojo de la tormenta: rumores de coqueteo con Mauro Icardi y una ola de críticas en redes

INFOBAE AMÉRICA

El tren Panamá–Costa Rica avanza

El tren Panamá–Costa Rica avanza con siete estudios técnicos en simultáneo

Canal de Panamá activa sistema de alerta temprana en cuenca donde se construirá nuevo embalse

Creación de empresas en alza: enero cierra con casi 900 nuevas entidades en El Salvador

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron infraestructura de la organización terrorista Hamas en la Franja de Gaza

Zelensky afirmó que la fuerza aérea ucraniana debe mejorar su defensa ante los ataques de Rusia con drones