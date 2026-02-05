Aprende a recuperar chats borrados de WhatsApp con este simple truco

¿Borraste un chat importante en WhatsApp? Así puedes recuperarlo con la copia de seguridad - (Imagen ilustrativa Infobae)

WhatsApp se ha convertido en la principal plataforma de mensajería para millones de personas, donde se almacenan recuerdos, acuerdos y conversaciones cotidianas.

Perder un chat importante, ya sea por accidente o por un impulso, puede generar preocupación o incluso angustia. Por eso, cada vez más usuarios buscan soluciones para recuperar mensajes eliminados y restaurar archivos valiosos que parecían perdidos para siempre.

La clave para lograrlo está en aprovechar el sistema de copias de seguridad de WhatsApp, una función que, bien configurada, puede revivir el historial de chats y archivos multimedia con unos simples pasos. Si alguna vez has borrado una conversación importante y te preguntas si se puede recuperar, aquí tienes una guía detallada para que puedas hacerlo de manera sencilla.

Recuperar mensajes de WhatsApp es posible: pasos y límites para restaurar conversaciones eliminadas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el papel de las copias de seguridad en WhatsApp

A diferencia de otros servicios como el correo electrónico, WhatsApp no cuenta con una papelera de reciclaje ni almacena mensajes eliminados en sus servidores. Una vez que borras un chat en tu dispositivo, ese contenido desaparece y no es posible deshacer la acción con un solo toque.

Para garantizar privacidad y seguridad, WhatsApp deja en manos del usuario la responsabilidad de gestionar los respaldos.

Las copias de seguridad automáticas son la herramienta central para proteger y recuperar conversaciones. En Android, los respaldos se guardan en Google Drive; en iPhone, en iCloud. Puedes programar la frecuencia de actualización para que sean diarias, semanales o mensuales, según tus preferencias y necesidades.

Además, es posible incluir archivos de video en la copia de seguridad, lo que amplía el alcance del respaldo más allá de los mensajes de texto.

Cómo restaurar un chat eliminado paso a paso

Restaurar chats borrados en WhatsApp: cómo funciona el respaldo y qué debes tener en cuenta - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

El proceso para recuperar chats borrados en WhatsApp es directo, siempre que el mensaje eliminado estuviera presente en la última copia de seguridad. Estos son los pasos:

Desinstala la aplicación de WhatsApp en tu teléfono. Vuelve a instalar WhatsApp desde la tienda de aplicaciones correspondiente (Google Play Store o App Store). Abre la aplicación e inicia sesión con el mismo número de teléfono que utilizabas antes. Durante la configuración inicial, WhatsApp detectará una copia de seguridad disponible y te preguntará si deseas restaurar el historial de chats. Confirma la restauración y espera a que el proceso termine. Puede que debas verificar tu identidad con un código recibido por SMS o llamada.

Cuando finaliza la restauración, todos los mensajes y archivos guardados en el respaldo vuelven a aparecer en la aplicación, incluso los intercambiados con personas que ya no están en tu lista de contactos.

Consideraciones y límites de la recuperación

El sistema de restauración de WhatsApp tiene algunas limitaciones importantes:

Solo se puede recuperar la información que estaba contenida en la última copia de seguridad. Los mensajes enviados o recibidos después de ese respaldo no podrán recuperarse .

No es posible restaurar chats de forma selectiva ; la recuperación es completa hasta la fecha del último respaldo.

Si el respaldo se actualiza después de haber borrado un chat importante, ese contenido quedará excluido de futuras restauraciones.

Para maximizar las posibilidades de recuperar mensajes, es fundamental activar la opción “incluir videos” en el menú de ajustes antes de que ocurra una eliminación accidental. Así, también podrás restaurar archivos multimedia junto con los textos.

Cómo liberar espacio y evitar pérdidas futuras

El flujo constante de imágenes, videos y documentos puede llenar rápidamente la memoria del dispositivo. WhatsApp facilita la gestión del espacio desde el apartado de “ajustes”, donde puedes vaciar chats individuales, eliminar archivos adjuntos o realizar limpiezas generales.

Si cuentas con un respaldo previo, siempre podrás restaurar las conversaciones tras la limpieza.

Vaciar un chat no elimina a los participantes ni borra el grupo; solo desaparecen los mensajes almacenados localmente. Para no perder conversaciones importantes, asegúrate de tener una copia de seguridad reciente antes de realizar cualquier borrado.

La organización y el conocimiento de estas funciones son la mejor garantía para que ningún recuerdo, acuerdo o conversación importante se pierda para siempre.