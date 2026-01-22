Argentina consolida su infraestructura de ciberseguridad, pero requiere mayor inversión

El reporte de Endeavor Data Unit e Incode Technologies destaca la paradoja de infraestructura legal avanzada y escasa inversión en ciberseguridad en América Latina.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de América Latina en materia de ciberseguridad revela una paradoja que atraviesa tanto al sector público como al privado: el progreso en infraestructura legal y organizativa convive con un rezago crítico en inversión y cultura preventiva. Según el reporte de Endeavor Data Unit e Incode Technologies, la Argentina fue clasificada en el nivel T4 del índice Global de Ciberseguridad, lo que implica que ha dejado atrás la etapa de “construcción” pero aún no alcanza un grado avanzado de madurez digital.

En palabras del informe, el país “cuenta con bases legales y organizacionales establecidas, y también con la necesidad urgente de invertir en capital humano y fortalecer la cooperación para alcanzar un estadio más avanzado de madurez digital”.

A nivel regional, la exposición a los ataques informáticos supera los promedios globales. El estudio señala que “las organizaciones latinoamericanas enfrentaron durante 2025 un promedio de 2.803 ataques semanales, muy por encima de los 1.984 a nivel global”. Esto ha convertido a América Latina en la “tercera región con el mayor promedio de ataques semanales por organización, detrás de áfrica (3.365) y Asia-Pacífico (2.874)”.

Argentina se ubica en el nivel T4 del Índice Global de Ciberseguridad, mostrando progreso legal pero falta de madurez digital avanzada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La brecha entre percepción y realidad en la protección digital queda en evidencia cuando se observa que “el 65% de las organizaciones de la región afirma sentirse preparada para enfrentar amenazas de ciberseguridad”, aunque solo “un 17% de las organizaciones latinoamericanas realiza evaluaciones mensuales o continuas de ciberseguridad, mientras que un 10% nunca ha llevado a cabo una evaluación formal”.

Esta cultura reactiva se traduce en una vulnerabilidad persistente y refuerza la urgencia de evolucionar de una estrategia táctico-legal hacia una verdadera resiliencia estructural. Como resume el informe, “la subinversión estructural es un factor central de esta brecha. A nivel regional, 36% de las organizaciones considera insuficiente su gasto en ciberseguridad, mientras que México invierte menos de USD1 per cápita, frente a más de USD30 en países como Canadá y Estados Unidos”.

La identidad digital es la herramienta para las amenazas informáticas

La identidad digital se consolidó en 2025 como el nuevo frente de batalla frente a amenazas informáticas, dado que “la mayoría de los ataques buscaron comprometer contraseñas”. El reporte precisa que un “68% de las empresas en Latam identificaron el phishing y la ingeniería social como sus principales amenazas”, profundizando la preocupación en torno a la seguridad de la información confidencial.

Una brecha preocupante existe entre la percepción de preparación y la realidad, pues solo el 17% de las empresas latinoamericanas realiza evaluaciones periódicas de ciberseguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consenso sobre el papel estratégico de la ciberseguridad es compartido por quienes lideran la transformación digital de la región. Vincent Speranza, managing Director de Endeavor en América Latina, planteó: “La ciberseguridad dejó de ser un reto técnico para convertirse en una decisión estratégica que define la sostenibilidad y competitividad de las empresas. Desde Endeavor, vemos la resiliencia digital como un multiplicador de confianza e innovación en el ecosistema emprendedor”.

Por su parte, Iñigo Castillo, general Manager LATAM de Incode, afirmó: “La identidad digital es la infraestructura crítica que sostiene el crecimiento económico y la innovación. Nuestra misión es simplificar la verificación de identidad para que personas, empresas e instituciones interactúen de forma segura. Impulsamos un mundo en el que cada persona posee una identidad única, centrada en la privacidad, que significa verificarse una sola vez y reutilizar esa credencial de manera indefinida”.

El 36% de las organizaciones latinoamericanas considera insuficiente su inversión en ciberseguridad, y México destina menos de USD 1 per cápita. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación también expuso una disparidad interna relevante: la “adopción desigual de inteligencia artificial revela una brecha tecnológica entre corporativos (54%) y startups (31%)”. Al mismo tiempo, en países como México, un “41% de las organizaciones depende exclusivamente de contraseñas tradicionales”, lo que pone de manifiesto la urgencia de diversificar mecanismos de defensa digital.

Finalmente, la región encara el dilema de cómo acelerar un proceso de maduración cibernética. El documento concluye: “Superar esta brecha requiere transformar el enfoque dominante de cumplimiento básico hacia un modelo de resiliencia estructural, basado en inversión sostenida, desarrollo de talento y cooperación intersectorial que permita fortalecer la madurez cibernética y garantizar la seguridad digital de la región”.