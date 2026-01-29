7 regalos tecnológicos para sorprender a tu pareja en el Día de los Enamorados, según la IA

En el Día del Amor, los regalos tecnológicos se posicionan como una alternativa que va más allá de lo tradicional. (Imagen ilustrativa Infobae)

El Día de los Enamorados está cada vez más cerca y, como cada año, surge la pregunta sobre cómo sorprender a esa persona especial. En esta fecha, los regalos tecnológicos se posicionan como una alternativa que va más allá de lo tradicional, combinando utilidad y emoción para quienes buscan crear recuerdos duraderos o simplemente hacer la vida diaria más placentera.

Para descubrir cuáles son los obsequios más recomendados en 2026, se consultó a dos de las inteligencias artificiales más populares: Gemini y ChatGPT. Ambas sugirieron siete ideas innovadoras, pensadas para distintos tipos de parejas y con argumentos que resaltan tanto el valor emocional como la funcionalidad de cada propuesta.

A continuación, el detalle de sus recomendaciones y el motivo detrás de cada elección, según los propios sistemas de IA.

Según Gemini, se puede regalar a la pareja un marco de fotos digital inteligente. (Imagen ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de Gemini: tecnología para crear recuerdos y conectar

Desde la perspectiva de Gemini, el mejor regalo tecnológico es aquel que facilita la conexión, crea recuerdos tangibles o mejora la calidad de vida de la pareja. Entre las opciones sugeridas destacan:

Cámara instantánea. Gemini afirma: “No es la tecnología más avanzada, pero sí la más nostálgica y tangible”. El sentido de este regalo radica en que, en una época de miles de fotos digitales, una imagen impresa simboliza un momento único y digno de guardar físicamente.

Marco de fotos digital inteligente. Ideal para parejas que viven separadas o viajan con frecuencia. Gemini destaca su valor por la “presencia constante”, ya que permite enviar fotos al marco desde cualquier lugar y sorprender a la pareja con recuerdos en tiempo real.

Mini proyector portátil. Este dispositivo convierte cualquier espacio en un cine privado. Según Gemini, regalarlo es “prometer tiempo de calidad e intimidad”, creando noches de películas en casa alejados del ruido externo.

Un mini proyector portátil sirve para proyectar imágenes, videos o presentaciones en cualquier superficie plana. (Imagen ilustrativa Infobae)

Smartwatch. Más allá de la hora, estos relojes monitorean la salud y el bienestar. Gemini señala que el mensaje es: “Me importa tu bienestar y quiero que estés bien mucho tiempo” , e incluso algunos modelos permiten compartir los latidos del corazón o enviar toques digitales a distancia.

Auriculares con cancelación de ruido. Lejos de ser un regalo para aislarse, Gemini lo define como “un oasis de tranquilidad”. Son ideales para viajes o momentos de relajación, y también para compartir música o películas en pareja.

Lámparas inteligentes de ambiente. Con el control desde el móvil, permiten crear atmósferas románticas con solo un clic. “Regalas atmósfera”, resalta Gemini, para cenas, sorpresas o momentos de relax juntos.

Lector de libros electrónico. Pensado para parejas que disfrutan la lectura, este dispositivo “invita a la desconexión del estrés” y permite compartir una biblioteca y comentar libros leídos al mismo tiempo.

ChatGPT recomienda regalar un cargador portátil inalámbrico magnético. (Imagen ilustrativa Infobae)

Sugerencias de ChatGPT: utilidad, diversión y experiencias compartidas

ChatGPT, por su parte, recomienda regalos tecnológicos que, además de ser útiles, fomentan momentos compartidos y mejoran el día a día de la pareja. Sus propuestas incluyen:

Kindle. Perfecto para compartir lecturas, relajarse juntos o leer el mismo libro simultáneamente.

Smartwatch. Un reloj inteligente ayuda a cuidar la salud, mantenerse conectados y compartir notificaciones, demostrando interés por el bienestar de la pareja.

Altavoz Bluetooth portátil. Ideal para ambientar cenas, picnics o viajes, permitiendo crear momentos románticos con listas de música personalizadas.

Un altavoz Bluetooth portátil permite compartir música y ambientar reuniones, cenas o momentos de relax. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cámara instantánea. ChatGPT coincide en que este regalo permite “capturar recuerdos en fotos físicas” y crear recuerdos duraderos.

Powerbank inalámbrico magnético. Un cargador portátil que facilita la vida diaria, manteniendo los dispositivos siempre activos y mostrando atención por la comodidad de la pareja.

Gaming handheld. Para parejas que disfrutan de los videojuegos , un dispositivo de juegos portátil permite compartir risas, competencia y tiempo de calidad.

Hub USB-C o monitor 4K. Accesorios que mejoran la experiencia de trabajo o entretenimiento en casa y resultan útiles para actividades en pareja.

ChatGPT subraya que estos regalos son perfectos para el Día de los Enamorados porque “crean momentos compartidos”, “son útiles y pensados para su día a día” y “van más allá de lo tradicional: tecnología que sorprende, emociona y conecta”.

Tanto Gemini como ChatGPT coinciden en que la tecnología puede ser la aliada ideal para celebrar el amor, ofreciendo alternativas que combinan utilidad, innovación y un toque personal en esta fecha especial.