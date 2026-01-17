Bluesky, competidor de X, gana un 50% más de usuarios tras escándalo por la IA Grok de Elon Musk

FOTO DE ARCHIVO. Los logotipos de Bluesky y X. 19 de noviembre de 2024. REUTERS/Dado Ruvic

La red social Bluesky registró un aumento del 50% en sus nuevos usuarios diarios después del reciente escándalo relacionado con la inteligencia artificial Grok de Elon Musk en la plataforma X.

Según cifras de Appfigures, el número de descargas de la aplicación de Bluesky para iOS superó ampliamente los registros previos en la última semana, fenómeno que coincide con la polémica sobre la gestión de contenidos sensibles en X.

El conflicto surgió cuando Elon Musk, propietario de X (anteriormente Twitter), negó públicamente que su herramienta de inteligencia artificial llamada Grok hubiera sido utilizada para generar imágenes de desnudos de menores.

La mala gestión de contenidos en X debido a la IA Grok generó críticas hacia Elon Musk en distintos continentes. (Reuters)

Aunque Musk restringió inicialmente la función de generación de desnudos únicamente para usuarios de pago, posteriormente anunció nuevas limitaciones. Sin embargo, continúan circulando imágenes problemáticas en la plataforma, lo que ha provocado indignación y la migración de usuarios hacia opciones alternativas como Bluesky.

La respuesta de Musk y la ausencia de medidas firmes para frenar el acoso sexual digital figuran entre los principales motivos del éxodo de usuarios. La negativa de Musk de luchar contra estos actos de acoso sexual ha sido la gota que ha colmado el vaso de muchos usuarios, que han vuelto a buscar alternativas.

Bluesky surge como la opción favorita para quienes buscan una red social similar al antiguo Twitter, pero con mayor control sobre la seguridad y novedades en la experiencia de usuario.

El aumento en la demanda llevó a Bluesky a mejorar herramientas solicitadas por la comunidad. (Bluesky)

Ante el aumento en la demanda, Bluesky incorporó funciones solicitadas por su comunidad. Entre las novedades se encuentra la posibilidad de que los usuarios anuncien transmisiones en directo utilizando plataformas de streaming, inicialmente compatible con Twitch.

Al activar esta opción, se añade una marca “Live” en el perfil y un botón para abrir la transmisión, beneficio tanto para creadores de contenido como para usuarios particulares.

Otra función introducida recientemente es el uso de cashtags, etiquetas especiales para compañías cotizadas en bolsa, como $AAPL para Apple o $NVDA para Nvidia. Este recurso permite a los usuarios seguir noticias relevantes sobre empresas y movimientos bursátiles, cubriendo así una necesidad de inversores y entusiastas del mercado financiero.

Aunque ninguna de estas novedades representa una revolución tecnológica, la estrategia de Bluesky se enfoca en replicar y mejorar las funciones más valoradas por los usuarios de X.

La red social incorporó nuevas funciones, como transmisiones en directo y uso de cashtags. (Europa Press)

Un portavoz de la plataforma indicó que la integración de la función Live podría allanar el camino para la transmisión en directo integrada en el futuro, con la diferencia de que Bluesky será compatible con múltiples plataformas, no solo su propio sistema.

El crecimiento de Bluesky resulta llamativo tras un periodo de relativa inactividad. Durante abril de 2025, las descargas de la aplicación cayeron drásticamente una vez que se disipó el entusiasmo inicial por las alternativas a X. Sin embargo, la crisis reciente en torno a Grok y la percepción de falta de seguridad en X han reactivado el interés por propuestas como Bluesky.

A pesar de que muchas personas han creado cuentas en la nueva red social, la retención y el uso frecuente de estas cuentas sigue siendo un reto. Muchos usuarios optan por mantener su presencia en X para no perder actualizaciones o contactos, lo que ilustra la dificultad de modificar hábitos digitales incluso ante un descontento generalizado.