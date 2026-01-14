Presos de EE. UU. usan gafas de realidad virtual para prepararse para entrevistas de trabajo

El programa de Creative Acts permite a internos experimentar simulaciones inmersivas para prepararse para la vida fuera de prisión. (Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California)

La organización sin fines de lucro Creative Acts implementa en California un programa pionero que permite a reclusos acceder a gafas de realidad virtual para practicar entrevistas laborales y habilidades de la vida cotidiana mientras cumplen condena. La tecnología se utiliza en varias cárceles del estado, donde internos experimentan simulaciones inmersivas que buscan facilitar su reinserción social, según reportó la Associated Press.

En Valley State Prison, ubicada en Chowchilla, los internos participaron recientemente de una semana intensiva que empleó la realidad virtual como herramienta de rehabilitación. El proyecto, gestionado por Creative Acts, ofrece a los participantes la posibilidad de explorar entornos desconocidos, como las calles de Tailandia, y practicar desde entrevistas de trabajo hasta tareas tan cotidianas como retirar dinero de un cajero automático o realizar una compra en un supermercado.

La iniciativa apunta a reducir el impacto del aislamiento social derivado de largas sentencias, que muchas veces dificulta la adaptación a la vida fuera de prisión.

Las sesiones incluyen desde entrevistas de trabajo hasta tareas cotidianas como compras o manejo de dinero. (Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California)

Bailey O’Brian, subdirector en jefe de Valley State Prison, destacó a AP: “Creative Acts ha mostrado un éxito notable empoderando a nuestra juventud encarcelada y transformando sus experiencias”. El programa incorpora sesiones de acompañamiento con voluntarios especializados, quienes ayudan a los internos a procesar emociones y recuerdos que surgen tras la experiencia virtual. “Su enfoque innovador contribuye a la sanación, el crecimiento personal y mejora el ambiente general”, subrayó O’Brian.

Jacob Smith, quien ha pasado veinte años en prisión, compartió su reacción al usar por primera vez las gafas de realidad virtual: “¡Fui a Tailandia, hombre!”. Smith colabora ahora como voluntario para guiar a otros internos en el uso de la tecnología durante las simulaciones de entrevistas laborales. “Resulta una experiencia intimidante sentarse frente a alguien y explicarle por qué soy apto para el trabajo”, expresó Smith.

La fundadora de Creative Acts, Sabra Williams, describió la experiencia virtual como “una máquina de la esperanza”. Según explicó a la agencia, el impacto emocional de recorrer digitalmente lugares desconocidos provoca reacciones intensas: “Muchas personas se quitan los visores llorando, porque dicen: ‘Nunca supe que el mundo era tan hermoso’”.

El uso de realidad virtual redujo en un 96% las infracciones disciplinarias en un año, según autoridades estatales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, el proyecto, que funciona con un centenar de visores Oculus donados por Meta, ha reportado una disminución del 96 por ciento en infracciones disciplinarias en el transcurso de un año.

El programa se extiende tanto a la población general como a internos en aislamiento y a jóvenes infractores, y se realiza tres veces al año en cuatro cárceles del estado. Las autoridades buscan expandirlo a más centros penitenciarios dentro y fuera de California.

Nancy La Vigne, decana de la Escuela de Justicia Penal de Rutgers-Newark, señaló que la realidad virtual permite a los reclusos practicar interacciones cotidianas, como desplazarse en transporte público. Además, investigaciones de la Asociación Americana de Psicología citadas por la agencia indican que la exposición a escenarios visuales relajantes, como paisajes naturales, reduce el estrés, la agresividad y los incidentes disciplinarios en contextos carcelarios.

Voluntarios y especialistas acompañan a los internos durante la experiencia, facilitando el procesamiento emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa de Creative Acts constituye una de las primeras experiencias a gran escala en el uso de realidad virtual para la rehabilitación de personas privadas de libertad en Estados Unidos. Su impacto ha llamado la atención de expertos, autoridades penitenciarias y organizaciones que analizan nuevas estrategias para facilitar la reinserción social y reducir la reincidencia.