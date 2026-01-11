Sergey Brin aconseja a estudiantes no dejarse llevar por la inteligencia artificial y priorizar la vocación

Las recomendaciones de Sergey Brin buscan preparar a los estudiantes para el avance tecnológico impulsado por la inteligencia artificial (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sergey Brin, cofundador de Google y una de las figuras de mayor peso en la industria tecnológica, compartió consejos esenciales para estudiantes enfrentados al avance de la inteligencia artificial. Sus recomendaciones tuvieron lugar durante el centenario de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Stanford, según informó Inc.

Vocación por encima de las tendencias

Brin sugirió a los estudiantes mantener sus trayectorias académicas o profesionales por vocación y no dejarlas influir únicamente por tendencias como la IA. “No recomendaría que los estudiantes cambiaran sus planes académicos solo por la inteligencia artificial”, afirmó el cofundador de Google. Agregó que su propio rumbo estuvo marcado por el entusiasmo por su carrera, lo que hizo que esa decisión resultara natural.

Durante el evento, Brin advirtió sobre el creciente supuesto de que la IA domina campos como la programación. Señaló que, si bien la tecnología puede ejecutar labores creativas, presenta fallos notorios. “Cuando la inteligencia artificial escribe el código, y siendo sincero, a veces no funciona, comete un error bastante significativo”, explicó.

Durante el evento, Sergey Brin destacó que la inteligencia artificial domina el interés en programación, pero su adopción debe ser crítica y razonada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparó la trascendencia de estos errores con problemas en otros ámbitos, como la literatura, donde una frase incorrecta casi nunca tiene mayores consecuencias, mientras que un error en programación puede ser más importante.

Evolución y aprovechamiento de la inteligencia artificial

Brin enfatizó la necesidad de analizar de manera crítica las capacidades de la IA, y recordó que lo que hoy es posible dista mucho de lo que era viable cinco años atrás o lo que la tecnología permitirá en el futuro. “La inteligencia artificial que tenemos hoy es muy diferente a la que teníamos hace 5 años, o a la que tendremos dentro de 5 años”, puntualizó, según Inc.

Sergey Brin subraya la importancia de evaluar de forma crítica los avances presentes y futuros de la inteligencia artificial (REUTERS/Ruben Sprich/File Photo)

Animó a los estudiantes a aprovechar esta herramienta en beneficio propio, resaltando su versatilidad y potencial para múltiples usos personales.

En su rutina diaria, Brin recurre frecuentemente a la inteligencia artificial para resolver tareas comunes o explorar ideas nuevas. Comentó que suele pedirle cinco propuestas para proyectos o regalos, aunque reconoce que la mayoría no es útil, lo que le da la opción de distinguir entre alternativas valiosas y descartables. “Probablemente tres sean basura, pero puedo distinguirlas”, expresó ante los asistentes, reiterando la importancia del criterio humano cuando se utilizan tecnologías emergentes.

Trayectoria y logros de Sergey Brin

La trayectoria de Sergey Brin refleja excelencia académica y espíritu de innovación tecnológica. Nació en Moscú en 1973 y se trasladó a Estados Unidos a los 6 años. Desde joven manifestó interés por la informática y las matemáticas. Se graduó con honores en Ciencias Matemáticas y Computación en la Universidad de Maryland. Más tarde, terminó su maestría en ciencias de la computación en Stanford en 1995.

Fue en Stanford donde conoció a Larry Page. Juntos desarrollaron un buscador que pronto se convertiría en Google, cambiando el acceso global a la información. Poco tiempo después, ambos abandonaron sus estudios y empleos para dedicarse por completo a consolidar la empresa.

Google nació del trabajo conjunto de Sergey Brin y Larry Page en la Universidad de Stanford, impactando el acceso global a la información (EFE/EPA/SARAH YENESEL)

Brin fue presidente de Alphabet, empresa matriz de Google, donde lideró proyectos de gran alcance como YouTube, Google Ads, Waymo y la firma de biotecnología 23andMe, ampliando la diversificación tecnológica del grupo.

Reconocimientos y compromiso social

Entre los reconocimientos recibidos, figuran el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, el Seoul Test of Time Award (2015) y el Computer Pioneer Award (2018).

Además, mantiene un firme compromiso medioambiental, con aportes en el desarrollo de energía renovable y la fundación de Google.org, una organización orientada a proyectos caritativos y de innovación tecnológica.

En un mundo marcado por el avance constante de la inteligencia artificial, Sergey Brin subraya que el análisis y la visión humana siguen siendo indispensables para valorar y mejorar las ideas surgidas del trabajo con estas herramientas, tal y como subraya Inc.