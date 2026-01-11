Tecno

Desarrollan dispositivos de realidad extendida para llevar las terapias psicológicas a un nuevo nivel

La combinación de realidad extendida e inteligencia artificial impulsa nuevas soluciones para la salud mental

VHEX Lab desarrolla plataformas terapéuticas
VHEX Lab desarrolla plataformas terapéuticas que integran avatares virtuales y realidad extendida en sesiones psicológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La integración de tecnologías de realidad extendida (XR) y la inteligencia artificial está transformando el acceso y la efectividad de las terapias psicológicas. VHEX Lab, una compañía fundada en Corea del Sur en enero de 2023, se posiciona a la vanguardia de este cambio con el desarrollo de herramientas inmersivas de atención a la salud mental que combinan XR, inteligencia artificial y tecnologías de humanos virtuales.

La empresa trabaja estrechamente con profesionales de salud mental para asegurar que sus soluciones se integren a la práctica clínica y no la sustituyan.

El enfoque central de VHEX Lab se basa en la terapia Gestalt, una metodología psicológica tradicional que enfatiza la conexión emocional directa.

La empresa utiliza inteligencia artificial
La empresa utiliza inteligencia artificial y humanos virtuales para enriquecer técnicas tradicionales como la “silla vacía” de la terapia Gestalt. (VHEX Lab)

Una de las técnicas más conocidas de la terapia Gestalt es la llamada “silla vacía”, que consiste en colocar una silla vacía frente al paciente, quien debe imaginar a alguien con quien mantiene asuntos emocionales pendientes y dialogar con esa persona, ya sea un ser querido fallecido, alguien con quien está en conflicto o incluso una versión más joven de sí mismo.

La compañía decidió ir más allá de la imaginación y reemplazar la tradicional silla vacía por avatares virtuales. Utilizando fotografías, VHEX Lab genera avatares visualizados a través de dispositivos XR montados en la cabeza.

Estos avatares no son autónomos; el control total permanece en manos del terapeuta, quien dirige los diálogos, las expresiones faciales y los movimientos del avatar durante la sesión. Este desarrollo representó la primera solución galardonada de la firma, reconocida en el CES, y sentó las bases para la expansión de su plataforma.

El control de los avatares
El control de los avatares permanece en manos de los terapeutas, quienes guían el proceso emocional de los pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, VHEX Lab amplió su oferta con dos servicios, uno de ellos dedicado específicamente a familias bajo el nombre de XRaedo. Este servicio se centra en sesiones terapéuticas guiadas donde los usuarios pueden reconectar con sus seres queridos en un entorno clínico controlado. XRaedo ya ha recibido premios y reconocimiento formal, consolidando su utilidad en el ámbito de la salud mental.

La compañía está realizando actualmente experimentos de validación para medir la efectividad clínica de sus soluciones. Los resultados iniciales muestran una reducción del 37,5 % en los niveles de ansiedad y un descenso del 27 % en los índices de depresión entre los usuarios.

En tanto, el diseño del servicio incorpora consideraciones culturales específicas. En Corea del Sur, la disponibilidad limitada de espacio para entierros y las políticas que permiten esparcir cenizas en la naturaleza dificultan el acceso a lugares físicos para el recuerdo y la conexión con familiares fallecidos. XRaedo se propone como una alternativa estructurada, donde las personas pueden reservar una sesión, encontrarse con un terapeuta y reconectar con un ser querido en un entorno guiado.

Los primeros resultados muestran que
Los primeros resultados muestran que las terapias XR de VHEX Lab reducen los niveles de ansiedad y depresión en los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la prestación de terapias, VHEX Lab ofrece programas de formación en XR para terapeutas y colabora con instituciones públicas y socios corporativos para expandir el acceso a herramientas inmersivas de salud mental. La combinación de inteligencia artificial, realidad extendida y la experiencia clínica especializada abre nuevas posibilidades para el tratamiento psicológico, adaptándose a las necesidades contemporáneas y a los desafíos culturales de cada contexto.

