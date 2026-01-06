Esta función del aire acondicionado ayuda a combatir el calor extremo y ahorrar energía

El aire acondicionado se vuelve un aliado en épocas del año como el verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los días de calor intenso, los sistemas de aire acondicionado modernos han incorporado innovaciones que buscan enfriar el ambiente y mejorar la calidad del aire en los espacios del hogar.

Entre las nuevas características disponibles, el modo “Dry”, una función poco conocida ha demostrado ser muy útil en condiciones de alta humedad, cuando la sensación térmica se torna más sofocante y la eficiencia energética resulta prioritaria.

Esta función, presente en modelos recientes, permite reducir el exceso de humedad en el hogar, generando un ambiente más confortable y saludable, y promoviendo un consumo más eficiente de energía.

Cuál es la función “Dry” y cómo impacta en el rendimiento del aire acondicionado

El modo “Dry” elimina el exceso de humedad del ambiente sin enfriar agresivamente el aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El botón “Dry” se incluye en varios modelos de aire acondicionado y muchas familias desconocen su utilidad. Su objetivo principal no consiste en enfriar el aire, sino en eliminar el vapor de agua presente en el ambiente, una variable crítica durante los meses más calurosos.

Esta función se activa principalmente en jornadas donde la sensación térmica se eleva por la humedad, más que por la temperatura real. Al seleccionar el modo “Dry”, el electrodoméstico ajusta su operación para extraer la humedad sin recurrir a la máxima potencia requerida por el modo de enfriamiento tradicional.

Esta característica permite que el aparato trabaje de manera eficiente, mejorando la sensación de frescura y evitando la pesadez que provoca el aire saturado.

Cómo activar el modo “Dry” del aire acondicionado

El modo “Dry” suele estar representado por uno o varios iconos de gotas de agua, o directamente por la palabra “Dry” en los paneles de control o mandos a distancia. En ciertos modelos, aparece como una de las opciones principales junto a “Cool” (frío), “Heat” (calor) y “Fan” (ventilador).

El botón suele estar representado por gotas de agua o la palabra “Dry” y se activa fácilmente desde el control o panel del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación del botón varía según el diseño del aparato, pero la mayoría de los fabricantes lo incluye en una posición visible para facilitar el acceso.

Es clave consultar el manual del usuario para conocer las especificaciones del aparato y las instrucciones precisas para su manejo. Activarlo no implica un proceso complejo, y permite aprovechar una alternativa pensada para mejorar el bienestar en condiciones de humedad elevada.

Por qué reducir la humedad en el hogar mejora la sensación térmica

El exceso de humedad en el aire incrementa la sensación térmica, haciendo que la temperatura percibida resulte superior a la real. El modo “Dry” interviene extrayendo ese exceso de vapor de agua, lo que se traduce en un entorno más cómodo y menos agobiante.

Disminuir la humedad ayuda a que el ambiente resulte menos pesado y la temperatura percibida sea más agradable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este ajuste marca una diferencia, sobre todo en regiones donde el clima cálido va acompañado de altos niveles de humedad.

Además, al controlar la humedad, se evitan problemas asociados como la proliferación de olores y la formación de ambientes pesados, sobre todo en espacios cerrados como oficinas, dormitorios o salas de estar.

Qué ventajas ofrece el modo “Dry” en términos de ahorro energético

Uno de los beneficios del modo “Dry” reside en el ahorro energético. A diferencia del enfriamiento tradicional, que exige un funcionamiento intensivo del electrodoméstico, esta modalidad opera de manera menos agresiva, limitando el gasto eléctrico.

Utilizar el modo “Dry” baja el consumo de energía y contribuye a una climatización más sostenible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, el uso adecuado del botón “Dry” contribuye a una utilización más sostenible de los sistemas de climatización. El menor consumo energético reduce el impacto ambiental asociado al uso excesivo de aparatos de enfriamiento, alineándose con prácticas de eficiencia sugeridas en contextos de altas temperaturas.

En qué clima es ideal utilizar el modo “Dry” del aire acondicionado

El botón “Dry” resulta útil en climas cálidos y húmedos, donde la sensación térmica se ve más afectada por la humedad que por la temperatura.

No obstante, su capacidad para enfriar el ambiente es limitada, así que en días de calor extremo, el modo “Cool” continúa siendo más efectivo para bajar la temperatura del aire.

El modo “Dry” no sustituye el enfriamiento convencional, pero sí representa una alternativa eficaz para mantener el confort y la eficiencia en determinados escenarios.