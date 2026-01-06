Cyberpunk 2077 sorprende con una edición ultra exclusiva: qué incluye y por qué es tan codiciada

Cyberpunk 2077 revive el coleccionismo con una edición ultra exclusiva de solo 30 unidades - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cultura del coleccionismo en videojuegos ha cambiado en los últimos años, pero Cyberpunk 2077 ha logrado reavivar el interés con una edición limitada que ha generado revuelo por su nivel de exclusividad. Esta edición exclusiva, de la que solo existen 30 unidades, ha capturado la atención de la comunidad por los elementos únicos que ofrece y por convertirse en objeto de deseo inmediato entre coleccionistas y fans del título.

Por qué esta edición es tema de conversación

En un contexto donde las ediciones coleccionistas han perdido atractivo por el aumento de precios y la falta de contenido realmente relevante, la edición especial de Cyberpunk 2077 destinada a prensa ha marcado un hito. Solo se produjeron 30 unidades, lo que la convierte automáticamente en objeto de deseo y especulación en el mercado secundario.

La exclusividad y la calidad de los objetos incluidos han alimentado la conversación en redes sociales y foros especializados, donde muchos usuarios consideran que esta debería haber sido la verdadera edición coleccionista lanzada al público.

La caja inspirada en el megaedificio 77 y artículos como la chaqueta de los Valentinos y el vaso de Johnny Silverhand han disparado la especulación y el deseo en el mercado secundario - crédito r/LowSodiumCyberpunk/Reddit

A diferencia de otras ediciones limitadas destinadas a la venta, este set fue entregado exclusivamente a prensa especializada y creadores de contenido seleccionados por CD Projekt RED.

¿Qué incluye la edición exclusiva de Cyberpunk 2077?

El contenido de la caja es tan especial como su presentación. De acuerdo con lo enseñado por el perfil r/LowSodiumCyberpunk de Reddit el empaque de la edición especial, está inspirado en el megaedificio 77, un icono de la distópica Night City, el escenario central del juego.

Dentro, se encuentran dos cajas adicionales; la más relevante incluye una chaqueta de cuero auténtica basada en la pandilla Valentinos, uno de los elementos más codiciados por los fans y que por sí sola ya ha alcanzado precios de reventa que superan los mil dólares.

El set se complementa con artes conceptuales inéditos, una carta de bienvenida personalizada y un vaso de tequila diseñado en homenaje a Johnny Silverhand, el personaje interpretado por Keanu Reeves. El diseño, los materiales y el simbolismo de cada objeto hacen que esta edición destaque incluso frente a las versiones comerciales más completas.

Coleccionismo en videojuegos: Cyberpunk 2077 marca tendencia con una edición limitada que supera expectativas

La imposibilidad de adquirir esta edición en tiendas ha disparado su cotización en plataformas de reventa como eBay, donde la chaqueta y otros objetos del set se venden por cifras que duplican o triplican el valor estimado de la edición. Este fenómeno demuestra que, a pesar de la caída general en popularidad de las ediciones coleccionistas, la demanda por piezas únicas y con historia sigue siendo fuerte.

Las reacciones de los seguidores no se han hecho esperar. Muchos consideran que esta edición supera a las versiones comerciales, lamentando que no estuviera disponible para el público general.

El debate en torno a la accesibilidad y el sentido de las ediciones exclusivas se ha reavivado, con algunos usuarios sugiriendo que su alto coste de producción habría hecho inviable una tirada masiva, mientras que otros ven en esta estrategia una forma de alimentar el mito en torno a Cyberpunk 2077.

El éxito y la expectación generados por esta edición han puesto el foco en el próximo lanzamiento de la saga, Cyberpunk 2, previsto para 2030. Los rumores sobre una futura edición exclusiva han comenzado a circular, alimentando la especulación sobre qué sorpresas podría incluir CD Projekt RED en la próxima entrega y si optará por repetir una estrategia similar, solo para un grupo selecto de destinatarios.

Cyberpunk 2077: un fenómeno que trasciende el juego

Más allá de las ediciones limitadas, Cyberpunk 2077 ha conseguido consolidarse como uno de los RPG de mundo abierto más apreciados, gracias a su ambientación en Night City, su historia compleja y sus constantes actualizaciones.

La edición exclusiva refuerza la conexión emocional de la comunidad con el universo del juego, demostrando que el coleccionismo, cuando se apuesta por la creatividad y la autenticidad, puede seguir siendo un motor de conversación y deseo, mucho más allá del mero valor material.