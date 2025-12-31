Crea saludos de Año Nuevo más creativos usando solo las herramientas de WhatsApp

Los mensajes de voz, especialmente cuando se combinan con un “giro de guion”, añaden humanidad y calidez a tus felicitaciones. (Imagen ilustrativa)

WhatsApp ofrece múltiples funciones integradas que permiten transformar un simple mensaje de Año Nuevo en un saludo original, llamativo y mucho más cercano. Aprovechar las herramientas visuales y de formato ayuda a destacar entre decenas de mensajes y a sorprender a tus contactos sin salir de la aplicación. Desde el uso estratégico del texto hasta la personalización de stickers y estados, cada detalle suma para que tus buenos deseos no pasen desapercibidos.

Formato de texto, stickers y encuestas: recursos creativos para felicitar en Año Nuevo

Utilizar el formato de texto es una manera efectiva de jerarquizar tus mensajes y captar la atención. Aplicar negrita (asteriscos), monoespaciado (tres comillas invertidas) y listas con guiones o números, permite estructurar tus deseos y propósitos de forma visualmente atractiva. Así, puedes resaltar el año nuevo o los mensajes principales y organizar ideas o retos en listas claras y ordenadas.

Negrita: Resalta el año nuevo o los deseos principales colocando el texto entre asteriscos. Ejemplo: ¡Feliz 2026!

Monoespaciado: Si quieres que tu mensaje parezca un código o una frase de “máquina de escribir”, utiliza tres comillas invertidas antes y después del texto. Ejemplo: Paz y salud

Utilizar el formato de texto es una manera efectiva de jerarquizar tus mensajes y captar la atención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Listas: Organiza tus propósitos o deseos utilizando guiones o números para mayor claridad. WhatsApp permite crear listas con puntos y listas numeradas de manera sencilla.

Para listas con puntos, escribe un guion (-) o un asterisco (*) seguido de un espacio y tu texto. Al presionar “Enter” después de cada punto, el siguiente aparecerá automáticamente. Ejemplo:

Ser más constantes con los cafés.

Compartir más momentos juntos.

Para listas numeradas, comienza con el número uno seguido de un punto y un espacio (1. ). WhatsApp continuará la numeración por sí solo al pulsar “Enter”. Ejemplo:

Ir a ese concierto que planeamos. Organizar una cena especial.

Así, tus mensajes tendrán una estructura más atractiva y será más fácil destacar los deseos importantes para el nuevo año.

Para listas con puntos, escribe un guion (-) o un asterisco (*) seguido de un espacio y tu texto. REUTERS/Dado Ruvic

La creación de stickers personalizados es una herramienta potente de WhatsApp. Más allá de los diseños prediseñados, la app permite que el usuario genere sus propias creaciones. Se puede utilizar el creador nativo para convertir fotos en imágenes animadas, añadir texto, emojis e incluso incorporar a la mascota o capturas de momentos memorables.

Cabe indicar que estos elementos aportan un toque único y personal a tus saludos, haciéndolos mucho más valiosos que una imagen genérica reenviada.

En dispositivos iOS y Android, tienes la opción de seleccionar una imagen desde tu galería y llevarla directamente a un chat de WhatsApp para transformarla en un sticker de forma instantánea.

Aprovecha la herramienta nativa de creación de stickers en WhatsApp (accediendo al icono de stickers y seleccionando el botón “+”) para personalizar tus fotos agregando texto y emojis.

Las encuestas de WhatsApp, disponibles en chats grupales, resultan útiles para convertir un mensaje en una experiencia interactiva. Formular preguntas sobre planes para el próximo año o pronósticos divertidos involucra a todos los participantes y genera conversación, logrando que tu saludo destaque y fomente la conexión entre amigos o familiares.

Puedes crear saludos de Año Nuevo originales, dinámicos y totalmente personalizados con WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic

Mensajes de voz y estados musicales: saluda de manera original y cercana

No todo tiene que ser texto. Los mensajes de voz, especialmente cuando se combinan con un “giro de guion” —como comenzar con un tono serio y terminar con risas o música festiva—, añaden humanidad y calidez a tus felicitaciones. Un audio breve, con una canción de fondo significativa o algún efecto especial, puede transmitir alegría y cercanía de forma más directa que las palabras escritas.

Por último, los estados de WhatsApp brindan la oportunidad de enviar un saludo general, pero creativo. Puedes subir fotos, videos o collages, acompañarlos con tu música favorita usando la herramienta de música integrada y decorar el contenido con dibujos, stickers o la ubicación. De este modo, todos tus contactos podrán ver tu mensaje de Año Nuevo y compartir el espíritu festivo, aunque no les escribas de manera individual.

Al combinar estas funciones propias de WhatsApp, puedes crear saludos de Año Nuevo originales, dinámicos y totalmente personalizados, logrando que tus buenos deseos lleguen con impacto y autenticidad.