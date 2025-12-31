Tecno

Las 8 mejores aplicaciones de dictado con IA para agilizar tus tareas diarias

Las aplicaciones de dictado con inteligencia artificial experimentaron una evolución significativa durante el último año

La inteligencia artificial renovó el
La inteligencia artificial renovó el mercado de aplicaciones de dictado, mejorando la experiencia de quienes buscan transcribir voz a texto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El año 2025 marcó un punto de inflexión para las herramientas de dictado asistidas por inteligencia artificial. El auge de modelos avanzados de procesamiento de lenguaje y reconocimiento de voz permitió que las aplicaciones de dictado alcanzaran niveles inéditos de precisión y rapidez, dejando atrás las limitaciones de versiones anteriores que solían requerir una pronunciación perfecta y presentaban fallos frecuentes.

Con la expansión del mercado digital, han surgido decenas de alternativas que emplean inteligencia artificial para transcribir voz a texto, simplificar la edición y formatear automáticamente el contenido. A continuación, se presenta una selección de las aplicaciones más destacadas y funcionales de dictado con IA en la actualidad.

Wispr Flow

Wispr Flow ofrece una solución respaldada por una fuerte inversión, que permite personalizar la transcripción mediante la incorporación de palabras e instrucciones específicas. La aplicación cuenta con versiones nativas para macOS, Windows e iOS, mientras que el desarrollo para Android se encuentra en etapa avanzada.

El usuario tiene la posibilidad de elegir entre distintos estilos de escritura, desde formal hasta muy casual, según la naturaleza del texto a redactar. La versión gratuita incluye hasta 2.000 palabras mensuales en escritorio y 1.000 en iOS, mientras que las suscripciones ilimitadas comienzan en 15 dólares estadounidenses por mes.

Aqua

Desarrollada para Windows y macOS, Aqua se distingue por su baja latencia y capacidad para gestionar comandos de autocompletado por voz. Por ejemplo, al dictar “mi dirección”, la aplicación inserta automáticamente la información correspondiente. Aqua también integra una API de transcripción que permite su uso en otras aplicaciones y ofrece una modalidad gratuita de hasta 1.000 palabras mensuales; los planes de pago parten de 8 dólares mensuales e incluyen acceso ilimitado y la posibilidad de personalizar hasta 800 términos propios.

Willow

Willow se presenta como una herramienta que prioriza la privacidad, ya que almacena todos los textos en el dispositivo y permite excluir los datos del entrenamiento de modelos. Utiliza inteligencia artificial para expandir frases cortas y adaptarse a terminología técnica o local. Willow habilita hasta 2.000 palabras mensuales de manera gratuita en computadoras de escritorio. El plan individual, con dictado ilimitado y adaptación al estilo de escritura del usuario, inicia en 15 dólares mensuales.

Superwhisper

Superwhisper permite dictar y transcribir tanto archivos de audio como de video. Ofrece la opción de descargar distintos modelos de inteligencia artificial, incluyendo variantes propias y las de Nvidia, para priorizar velocidad o precisión según el caso. El usuario puede redactar instrucciones personalizadas para orientar la transcripción y consultar versiones procesadas y sin procesar de los textos. El uso básico de dictado es gratuito y se otorgan 15 minutos de prueba para funciones avanzadas; la suscripción mensual cuesta 8,49 dólares, con alternativas anuales y vitalicias.

Monologue

Monologue destaca por su enfoque en la privacidad, ya que permite descargar el modelo de reconocimiento para operar sin enviar datos a la nube. Ofrece la posibilidad de ajustar el tono de voz según la aplicación utilizada y regala hasta 1.000 palabras mensuales en su versión gratuita. El abono cuesta 10 dólares mensuales o 100 dólares anuales. Los usuarios más activos pueden recibir el dispositivo Monokey, que transforma la voz en texto con una sola tecla.

VoiceTypr

VoiceTypr adopta una estrategia sin suscripción y prioriza el funcionamiento offline mediante modelos locales. Está disponible en Mac y Windows y soporta más de 99 idiomas. Los usuarios pueden probar la aplicación gratis durante tres días y luego adquirir una licencia vitalicia desde 35 dólares para un dispositivo. El proyecto también ofrece una versión de código abierto alojada en GitHub.

Handy

Handy es una herramienta de transcripción gratuita y de código abierto, compatible con Mac, Windows y Linux. Sus funciones son básicas y no cuenta con opciones avanzadas de personalización, pero representa una alternativa accesible para quienes desean iniciarse en la dictado por voz sin costos asociados. Permite activar la transcripción mediante una tecla configurable.

Typeless

Typeless sobresale por su generoso límite gratuito de hasta 4.000 palabras semanales, lo que equivale a unas 16.000 palabras mensuales. La empresa garantiza que no almacena datos del usuario ni los utiliza para entrenamiento. La aplicación sugiere automáticamente frases mejoradas si detecta errores durante el dictado. Está disponible para Windows y macOS, con un plan de pago anual de 12 dólares mensuales que habilita funciones ilimitadas y novedades en desarrollo.

El avance de la inteligencia artificial ha transformado el panorama de las aplicaciones de dictado, que ahora ofrecen soluciones más precisas, rápidas y seguras para la gestión diaria de notas, transcripciones y mensajes en diversos entornos de trabajo y comunicación.

