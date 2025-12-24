Las 5 mejores películas para ver durante Nochebuena, según Gemini y ChatGPT

Las películas navideñas más recomendadas por inteligencia artificial para disfrutar en familia este 24 de diciembre - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noche del 24 de diciembre es, para millones de familias, sinónimo de reunión, intercambio de buenos deseos y, por supuesto, de cine en casa. Elegir la película perfecta para acompañar la Nochebuena es una de esas tradiciones que sigue vigente, aunque la oferta de títulos sea cada vez más amplia y variada.

En este 2025, las inteligencias artificiales Gemini y ChatGPT han realizado una selección que equilibra nostalgia, emociones, animación de alta calidad y hasta un toque de acción, para que nadie quede fuera de la experiencia navideña frente a la pantalla.

Por qué confiar en las recomendaciones de IA para la Nochebuena

La combinación de análisis de datos y comprensión de tendencias convierte a IA en el aliado perfecto para seleccionar las historias que inspiran, entretienen y unen durante la Navidad - (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / Difusión)

En un mundo donde las plataformas de streaming y las redes sociales multiplican las opciones y las opiniones, recurrir a las sugerencias de sistemas inteligentes puede ahorrar tiempo y reducir la indecisión.

Gemini y ChatGPT analizan datos de tendencias, críticas, hábitos de consumo y valoraciones del público en todo el mundo, lo que les permite identificar los títulos que mejor conectan con el espíritu navideño y la diversidad de gustos familiares.

Para quienes llegan tarde a la tradición de ver películas en Navidad, o simplemente buscan inspiración para la velada, este ranking sintetiza lo mejor del cine navideño clásico y moderno.

1. Mi Pobre Angelito (Solo en casa, 1990)

Por qué verla: Considerada el estándar de oro de las películas navideñas, esta comedia familiar sigue brillando por su mezcla de humor físico, nostalgia y mensaje sobre la importancia de la familia, incluso con sus imperfecciones. Kevin McCallister se convirtió en un ícono para varias generaciones, y la ambientación en la Navidad de los años 90 la mantiene vigente tanto para adultos nostálgicos como para niños.

Un clásico llamado en Latinoamérica (Mi pobre angelito) - (foto: IMDb)

Dónde verla: Disney+.

2. Klaus (2019)

Por qué verla: En pocos años se ha consolidado como un “clásico moderno” imprescindible. Esta animación ofrece una reinterpretación conmovedora y visualmente deslumbrante del origen de Santa Claus, con un estilo artístico que ha marcado tendencia. La historia promueve valores como la bondad y la empatía, y suele emocionar tanto a niños como a adultos.

Dónde verla: Netflix.

3. ¡Qué bello es vivir! (Es una vida maravillosa, 1946)

Por qué verla: Para quienes buscan contenido más profundo, este clásico del cine estadounidense es insuperable. La película explora el impacto positivo que una sola vida puede tener en una comunidad, y sirve como recordatorio de esperanza, solidaridad y redención. Es ideal para las horas finales de la velada, cuando el ambiente se torna más íntimo y reflexivo.

Dónde verla: Prime Video.

4. El Grinch (Cómo el Grinch robó la Navidad, 2000)

Por qué verla: Jim Carrey le da vida a un personaje entrañable y sarcástico en esta adaptación del cuento de Dr. Seuss. La película equilibra humor, crítica social y un mensaje final de transformación y bondad, resultando ideal para quienes prefieren historias con personajes imperfectos y giros cómicos. Para los más pequeños, la versión animada de 2018 es recomendada como alternativa.

La adaptación protagonizada por Jim Carrey combina humor, crítica social y un mensaje de transformación, convirtiendo al icónico personaje en la opción preferida para quienes buscan reír y reflexionar en familia durante la Navidad - (Universal Pictures)

Dónde verla: Netflix / Max.

5. Duro de Matar (Die Hard, 1988)

Por qué verla: Convertida en un “clásico alternativo” de la Navidad, esta película de acción está ambientada en una fiesta de Nochebuena y brinda una dosis de adrenalina para quienes prefieren romper con lo tradicional. El debate sobre si es o no una película navideña se ha vuelto parte de la cultura pop y suma un toque divertido a la elección.

Dónde verla: Disney+.

Estreno destacado de 2025: Código: Traje Rojo

Por qué verla: Para quienes ya han visto todos los clásicos y buscan algo nuevo, la gran novedad de este año es “Código: Traje Rojo”, protagonizada por Dwayne Johnson y Chris Evans. Se trata de una aventura de acción navideña en la que un equipo debe rescatar a Papá Noel, combinando efectos visuales, humor y secuencias de alto impacto. Es la elección perfecta para cerrar la noche con energía.

Dónde verla: Prime Video.

Ver películas en Nochebuena es una costumbre que trasciende generaciones y fronteras. Ya sea para revivir recuerdos, descubrir nuevas historias o simplemente compartir risas y emociones, las películas recomendadas por Gemini y ChatGPT para este 24 de diciembre 2025 ofrecen una experiencia para todos los gustos.