Tecno

Las 5 mejores películas para ver durante Nochebuena, según Gemini y ChatGPT

La combinación de análisis de datos y comprensión de tendencias convierte a IA en el aliado perfecto para seleccionar las historias que inspiran, entretienen y unen durante la Navidad

Guardar
Las películas navideñas más recomendadas
Las películas navideñas más recomendadas por inteligencia artificial para disfrutar en familia este 24 de diciembre - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noche del 24 de diciembre es, para millones de familias, sinónimo de reunión, intercambio de buenos deseos y, por supuesto, de cine en casa. Elegir la película perfecta para acompañar la Nochebuena es una de esas tradiciones que sigue vigente, aunque la oferta de títulos sea cada vez más amplia y variada.

En este 2025, las inteligencias artificiales Gemini y ChatGPT han realizado una selección que equilibra nostalgia, emociones, animación de alta calidad y hasta un toque de acción, para que nadie quede fuera de la experiencia navideña frente a la pantalla.

Por qué confiar en las recomendaciones de IA para la Nochebuena

La combinación de análisis de
La combinación de análisis de datos y comprensión de tendencias convierte a IA en el aliado perfecto para seleccionar las historias que inspiran, entretienen y unen durante la Navidad - (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / Difusión)

En un mundo donde las plataformas de streaming y las redes sociales multiplican las opciones y las opiniones, recurrir a las sugerencias de sistemas inteligentes puede ahorrar tiempo y reducir la indecisión.

Gemini y ChatGPT analizan datos de tendencias, críticas, hábitos de consumo y valoraciones del público en todo el mundo, lo que les permite identificar los títulos que mejor conectan con el espíritu navideño y la diversidad de gustos familiares.

Para quienes llegan tarde a la tradición de ver películas en Navidad, o simplemente buscan inspiración para la velada, este ranking sintetiza lo mejor del cine navideño clásico y moderno.

1. Mi Pobre Angelito (Solo en casa, 1990)

Por qué verla: Considerada el estándar de oro de las películas navideñas, esta comedia familiar sigue brillando por su mezcla de humor físico, nostalgia y mensaje sobre la importancia de la familia, incluso con sus imperfecciones. Kevin McCallister se convirtió en un ícono para varias generaciones, y la ambientación en la Navidad de los años 90 la mantiene vigente tanto para adultos nostálgicos como para niños.

Un clásico llamado en Latinoamérica
Un clásico llamado en Latinoamérica (Mi pobre angelito) - (foto: IMDb)

Dónde verla: Disney+.

2. Klaus (2019)

Por qué verla: En pocos años se ha consolidado como un “clásico moderno” imprescindible. Esta animación ofrece una reinterpretación conmovedora y visualmente deslumbrante del origen de Santa Claus, con un estilo artístico que ha marcado tendencia. La historia promueve valores como la bondad y la empatía, y suele emocionar tanto a niños como a adultos.

Dónde verla: Netflix.

3. ¡Qué bello es vivir! (Es una vida maravillosa, 1946)

Por qué verla: Para quienes buscan contenido más profundo, este clásico del cine estadounidense es insuperable. La película explora el impacto positivo que una sola vida puede tener en una comunidad, y sirve como recordatorio de esperanza, solidaridad y redención. Es ideal para las horas finales de la velada, cuando el ambiente se torna más íntimo y reflexivo.

Dónde verla: Prime Video.

4. El Grinch (Cómo el Grinch robó la Navidad, 2000)

Por qué verla: Jim Carrey le da vida a un personaje entrañable y sarcástico en esta adaptación del cuento de Dr. Seuss. La película equilibra humor, crítica social y un mensaje final de transformación y bondad, resultando ideal para quienes prefieren historias con personajes imperfectos y giros cómicos. Para los más pequeños, la versión animada de 2018 es recomendada como alternativa.

La adaptación protagonizada por Jim
La adaptación protagonizada por Jim Carrey combina humor, crítica social y un mensaje de transformación, convirtiendo al icónico personaje en la opción preferida para quienes buscan reír y reflexionar en familia durante la Navidad - (Universal Pictures)

Dónde verla: Netflix / Max.

5. Duro de Matar (Die Hard, 1988)

Por qué verla: Convertida en un “clásico alternativo” de la Navidad, esta película de acción está ambientada en una fiesta de Nochebuena y brinda una dosis de adrenalina para quienes prefieren romper con lo tradicional. El debate sobre si es o no una película navideña se ha vuelto parte de la cultura pop y suma un toque divertido a la elección.

Dónde verla: Disney+.

Estreno destacado de 2025: Código: Traje Rojo

Por qué verla: Para quienes ya han visto todos los clásicos y buscan algo nuevo, la gran novedad de este año es “Código: Traje Rojo”, protagonizada por Dwayne Johnson y Chris Evans. Se trata de una aventura de acción navideña en la que un equipo debe rescatar a Papá Noel, combinando efectos visuales, humor y secuencias de alto impacto. Es la elección perfecta para cerrar la noche con energía.

Dónde verla: Prime Video.

Ver películas en Nochebuena es una costumbre que trasciende generaciones y fronteras. Ya sea para revivir recuerdos, descubrir nuevas historias o simplemente compartir risas y emociones, las películas recomendadas por Gemini y ChatGPT para este 24 de diciembre 2025 ofrecen una experiencia para todos los gustos.

Temas Relacionados

Mejores películasNochebuenaNavidadGeminiChatGPTLo último en tecnología

Últimas Noticias

Así se vería Papá Noel o Santa Claus en el 2025 para recibir el año 2026

La imagen navideña más reconocida del planeta se transforma con aplicaciones, hologramas y rutas optimizadas

Así se vería Papá Noel

Este fallo al usar luces navideñas puede disparar el consumo de energía en casa

Aunque la tecnología LED permite reducir el consumo eléctrico, su uso excesivo o la combinación con sistemas de iluminación antiguos puede generar un gasto mayor al esperado en Navidad

Este fallo al usar luces

Descubre cuánto dinero tiene Elon Musk, la mente de detrás de Tesla, SpaceX y Starlink

El patrimonio del empresario se disparó tras una reciente restitución judicial de un paquete accionario valorado en 139.000 millones de dólares

Descubre cuánto dinero tiene Elon

Atención, gamers en Perú: así serán las compras dentro de los videojuegos en 2026

El próximo año, se prevé que, si obtienes ingresos en un torneo o vendes un objeto dentro del juego, podrás recibir ese dinero en tu cuenta de forma inmediata

Atención, gamers en Perú: así

Así funciona la nueva función de WhatsApp para liberar espacio eligiendo qué borrar en cada chat

Herramientas visuales y flujos guiados proporcionan a los usuarios mayor flexibilidad, permitiendo decidir qué contenido borrar y cuánto espacio recuperar

Así funciona la nueva función
DEPORTES
La llamativa frase de Moretti

La llamativa frase de Moretti en medio de la crisis de San Lorenzo: “Si me tienen que devolver la plata que puse, me tienen que dar una parte del estadio”

Los 10 mejores triunfos del tenis argentino en 2025

La AFA confirmó al reemplazante de Bernardo Romeo tras su salida de la selección argentina

El millonario resarcimiento que deberá pagarle Corinthians al ex River Plate Matías Rojas

El gesto desconocido de Riquelme con un niño que conmovió a una eminencia del Hospital Garrahan: “Una alegría inmensa”

TELESHOW
Pampita llegó a Punta del

Pampita llegó a Punta del Este con sus hijos para celebrar la Navidad: las fotos del viaje familiar

Marta Fort se suma a la tendencia del verano y apostó por un rotundo cambio de look

Georgina Barbarossa celebró su cumpleaños con humor en la víspera de Navidad: “Siempre un solo regalo”

La Navidad a distancia de Wanda Nara y Mauro Icardi: fotos, gestos y una guerra silenciosa en redes

Thiago Medina y Daniela Celis preparan una Navidad muy especial con sus hijas: “Gracias Dios por dejarnos unidos”

INFOBAE AMÉRICA

Netanyahu anunció una inversión de

Netanyahu anunció una inversión de USD 108.000 millones para fortalecer la industria armamentística de Israel

Bolivia autorizó el uso de Starlink y otras redes satelitales tras años de restricciones impuestas por el MAS

María Corina Machado confirmó su regreso a Venezuela y anunció la “fase definitiva” contra el régimen de Nicolás Maduro

Cómo la diplomacia de Estados Unidos logró que el “último dictador de Europa” liberara 250 prisioneros políticos

Las fotos del regreso de la Navidad a Belén: “Después de dos años de oscuridad, necesitamos la luz”