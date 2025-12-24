La Universidad Ben-Gurion inaugura la Facultad Stein de Ciencias de la Computación y de la Información

David Stein habla en la ceremonia de dedicación en el campus Marcus Family de la Universidad Ben-Gurión del Néguev en Beer-Sheva. (Foto: Dani Machlis/BGU)

La Universidad Ben-Gurion del Néguev anunció la inauguración de la Facultad Stein de Ciencias de la Computación y de la Información, un paso estratégico que refuerza su posición como referente en investigación y docencia tecnológica. Este avance permitirá a la institución consolidar su liderazgo en informática, datos, ciberseguridad e inteligencia artificial, respondiendo a la exigente demanda de profesionales especializados en estos ámbitos impulsada por la industria tecnológica global.

La fundación canadiense Schulich Foundation, con sede en Toronto, ha sido fundamental en la materialización de esta iniciativa, ofreciendo una donación excepcional a la universidad. Esta contribución se realizó en honor a David Stein, reconocido emprendedor serial y cofundador de empresas como Rypple y Workbrain, quien actualmente lidera el fondo de capital de riesgo Leaders Fund en Canadá.

Gracias a este respaldo financiero, la nueva facultad dispondrá de recursos para incorporar más personal docente, potenciar la investigación, ampliar el número de becas estudiantiles y establecer colaboraciones internacionales. Según se detalló en el comunicado, la fundación, creada por Seymour Schulich —distinguido con la Orden de Canadá y responsable de más de seis mil becas anuales a través de las escuelas Schulich— ha comprometido más de USD 500 millones en apoyos filantrópicos.

President of Ben-Gurion University of the Negev, Prof. Daniel Chamovitz (Photo: Dani Machlis/BGU)

De acuerdo con el presidente de la universidad, profesor Daniel Chamovitz, la creación de la facultad significa mucho más que la apertura de una nueva estructura académica: “Crear la Facultad Stein de Ciencias de la Computación y de la Información posiciona a la Universidad Ben-Gurion a la vanguardia de la revolución tecnológica global. No solo formamos una facultad, sino que construimos un laboratorio para el futuro: un centro internacional de excelencia destinado a moldear a la próxima generación de líderes tecnológicos israelíes.”.

Además, Chamovitz destacó que cerca de la mitad del equipo docente se dedicará a la inteligencia artificial y, dada su ubicación estratégica cerca del Parque de Tecnologías Avanzadas, la universidad se consolida como centro internacional de innovación tecnológica: “Este es un momento definitorio para la Universidad, para el Néguev y para el futuro tecnológico del Estado de Israel.”

Prof. Matya Katz (Photo: Dani Machlis/BGU)

La nueva Facultad Stein integrará bajo una sola entidad académica los departamentos ya existentes de Ciencias de la Computación, Ingeniería de Software, Ingeniería de Sistemas de Información e Inteligencia Artificial. Esta reestructuración potenciará la cooperación entre disciplinas, facilitará el reclutamiento de investigadores destacados y atraerá nuevas infraestructuras para impulsar estudios de vanguardia en interacción directa con la industria tecnológica israelí y mundial. Entre sus proyectos más destacados, la facultad prevé la creación del mayor centro de investigación en inteligencia artificial de Israel.

En términos de capacidad, la nueva facultad contará con aproximadamente 80 miembros de personal académico, de los cuales la mitad se dedicarán al área de inteligencia artificial, y acogerá a cerca de 2.200 estudiantes de licenciatura, 400 de maestría y 170 de doctorado. Esto representa una ampliación considerable del entorno de estudio: el alumnado podrá optar a un abanico mucho más amplio de asignaturas, diseñando itinerarios personalizados a partir de toda la oferta académica de la facultad, en lugar de limitarse a formaciones departamentales específicas.

La dirección de la facultad recaerá en el profesor Matya Katz durante los próximos tres años. Especialista en geometría computacional y optimización geométrica, Katz ha contribuido con cerca de 200 publicaciones en revistas y congresos de alto impacto. Ha presidido previamente el Departamento de Ciencias de la Computación de la universidad y ha sido copresidente del comité organizador del Symposium on Computational Geometry. En la actualidad, su investigación se orienta al desarrollo de técnicas aproximadas y algoritmos para redes geométricas.