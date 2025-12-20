Destacan a Colombia por implementar IA y un hub de tecnología para servicio al cliente

Intelcia integra inteligencia artificial en más de 180 proyectos implementados durante 2025 para mejorar la productividad y la experiencia del cliente. (Intelcia)

La multinacional Intelcia ha anunciado la puesta en marcha de nuevas soluciones de inteligencia artificial (IA) y la consolidación de una plataforma de servicios tecnológicos avanzados en el sector BPO (subcontratación), con efectos directos en el mercado colombiano y otros países donde opera.

La compañía está desplegando herramientas IA a escala global mediante su hub de innovación Evoluciona, que articula más de 30 alianzas tecnológicas y un equipo especializado de 60 consultores para implementar tecnologías que impactan la productividad y la experiencia del cliente.

Estas soluciones han sido incluidas en más de 180 proyectos en 2025, permitiendo a los 40.000 colaboradores de Intelcia trabajar con IA dentro de un ambiente seguro y colaborativo, de la mano de un socio tecnológico internacional. Youssef El Aoufir, Director General Adjunto, afirmó: “En 2025 nuestras soluciones se integraron en más de 180 proyectos, con impactos medibles en productividad y experiencia del cliente”.

El hub Evoluciona lidera la adopción de soluciones IA a través de 30 alianzas y un equipo de 60 expertos especializados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance en inteligencia artificial se complementa con la expansión de Intelcia IT Solutions, la unidad corporativa que agrupa cerca de 1.000 ingenieros y se orienta a la provisión de servicios en ciberseguridad, datos, cloud, infraestructura y desarrollo de aplicaciones. Esta división busca adaptar la transformación digital a las demandas de mercados en Europa, América del Norte, África y América Latina.

Colombia, punto estratégico

Colombia ocupa un lugar preponderante dentro del despliegue de Intelcia. El sector BPO en este país genera más de 754.000 empleos directos y cuenta con una demanda creciente de servicios en inglés, español y portugués.

Intelcia considera al mercado colombiano como estratégico por su disponibilidad de talento, capacidad de escalar operaciones y rápida incorporación de tecnologías emergentes. La empresa ha fortalecido en Colombia sus centros de atención al cliente y procesamiento de datos, utilizando soluciones IA de última generación dirigidas a clientes globales.

La unidad Intelcia IT Solutions suma cerca de 1.000 ingenieros y apunta a servicios de ciberseguridad, datos y cloud en varias regiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consolidación de Intelcia en Colombia responde también a la visión del grupo de fortalecer la operación regional. La compañía ampliará sus inversiones en capacidades tecnológicas y en la formación de recursos humanos en el país, potenciando estándares internacionales de servicio y operaciones multilingües.

Este proceso de modernización y expansión tecnológica viene impulsado por un movimiento corporativo clave: la adquisición de la participación del 65 % que Altice mantenía en el grupo desde 2016, con lo que la compañía queda bajo control total de accionistas y directivos de Intelcia.

La operación, firmada el 24 de noviembre en Casablanca, Marruecos, inaugura una nueva etapa de crecimiento acelerado, dando acceso a recursos adicionales destinados a la diversificación del negocio y a la ampliación de su oferta tecnológica.

“Iniciamos este nuevo capítulo con confianza y determinación para avanzar hacia nuestro propósito de ubicarnos entre los diez mayores actores globales del sector”, expresó Karim Bernoussi, CEO y cofundador.

La adquisición del 65 % de Altice coloca a Intelcia bajo control completo de sus accionistas y propicia una nueva etapa de expansión. (Intelcia)

En América Latina, Intelcia ha consolidado su presencia en mercados de bilingüismo y capacidades IT en expansión, priorizando la transferencia de tecnología y la integración de soluciones IA en los procesos de atención y gestión de clientes. Francia, España y Portugal figuran entre los territorios donde la firma ocupa posiciones de liderazgo, ubicándose en el Top 15 mundial en experiencia de cliente y el Top 5 del mercado español.

La adquisición total de acciones, que se encuentra en proceso de aprobación regulatoria y cuyo cierre está previsto para el primer trimestre de 2026, refuerza la estructura de gobierno corporativo, integrando entre sus accionistas a parte de la alta dirección del grupo. Este paso busca consolidar un enfoque multiservicio y aumentar la capacidad de inversión en nuevas tecnologías y mercados.

En el contexto colombiano, el anuncio representa el inicio de un ciclo de mayor inversión y transferencia tecnológica para el sector BPO–IT. Las nuevas capacidades que despliega Intelcia generan oportunidades de empleo formal para jóvenes profesionales y potencian la maduración del ecosistema tecnológico nacional.