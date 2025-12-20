Destacan a Colombia por implementar IA y un hub de tecnología para servicio al cliente

La multinacional Intelcia ha anunciado la puesta en marcha de nuevas soluciones de inteligencia artificial (IA) y la consolidación de una plataforma de servicios tecnológicos avanzados en el sector BPO (subcontratación), con efectos directos en el mercado colombiano y otros países donde opera.
La compañía está desplegando herramientas IA a escala global mediante su hub de innovación Evoluciona, que articula más de 30 alianzas tecnológicas y un equipo especializado de 60 consultores para implementar tecnologías que impactan la productividad y la experiencia del cliente.
Estas soluciones han sido incluidas en más de 180 proyectos en 2025, permitiendo a los 40.000 colaboradores de Intelcia trabajar con IA dentro de un ambiente seguro y colaborativo, de la mano de un socio tecnológico internacional. Youssef El Aoufir, Director General Adjunto, afirmó: “En 2025 nuestras soluciones se integraron en más de 180 proyectos, con impactos medibles en productividad y experiencia del cliente”.
El avance en inteligencia artificial se complementa con la expansión de Intelcia IT Solutions, la unidad corporativa que agrupa cerca de 1.000 ingenieros y se orienta a la provisión de servicios en ciberseguridad, datos, cloud, infraestructura y desarrollo de aplicaciones. Esta división busca adaptar la transformación digital a las demandas de mercados en Europa, América del Norte, África y América Latina.
Colombia, punto estratégico
Colombia ocupa un lugar preponderante dentro del despliegue de Intelcia. El sector BPO en este país genera más de 754.000 empleos directos y cuenta con una demanda creciente de servicios en inglés, español y portugués.
Intelcia considera al mercado colombiano como estratégico por su disponibilidad de talento, capacidad de escalar operaciones y rápida incorporación de tecnologías emergentes. La empresa ha fortalecido en Colombia sus centros de atención al cliente y procesamiento de datos, utilizando soluciones IA de última generación dirigidas a clientes globales.
La consolidación de Intelcia en Colombia responde también a la visión del grupo de fortalecer la operación regional. La compañía ampliará sus inversiones en capacidades tecnológicas y en la formación de recursos humanos en el país, potenciando estándares internacionales de servicio y operaciones multilingües.
Este proceso de modernización y expansión tecnológica viene impulsado por un movimiento corporativo clave: la adquisición de la participación del 65 % que Altice mantenía en el grupo desde 2016, con lo que la compañía queda bajo control total de accionistas y directivos de Intelcia.
La operación, firmada el 24 de noviembre en Casablanca, Marruecos, inaugura una nueva etapa de crecimiento acelerado, dando acceso a recursos adicionales destinados a la diversificación del negocio y a la ampliación de su oferta tecnológica.
“Iniciamos este nuevo capítulo con confianza y determinación para avanzar hacia nuestro propósito de ubicarnos entre los diez mayores actores globales del sector”, expresó Karim Bernoussi, CEO y cofundador.
En América Latina, Intelcia ha consolidado su presencia en mercados de bilingüismo y capacidades IT en expansión, priorizando la transferencia de tecnología y la integración de soluciones IA en los procesos de atención y gestión de clientes. Francia, España y Portugal figuran entre los territorios donde la firma ocupa posiciones de liderazgo, ubicándose en el Top 15 mundial en experiencia de cliente y el Top 5 del mercado español.
La adquisición total de acciones, que se encuentra en proceso de aprobación regulatoria y cuyo cierre está previsto para el primer trimestre de 2026, refuerza la estructura de gobierno corporativo, integrando entre sus accionistas a parte de la alta dirección del grupo. Este paso busca consolidar un enfoque multiservicio y aumentar la capacidad de inversión en nuevas tecnologías y mercados.
En el contexto colombiano, el anuncio representa el inicio de un ciclo de mayor inversión y transferencia tecnológica para el sector BPO–IT. Las nuevas capacidades que despliega Intelcia generan oportunidades de empleo formal para jóvenes profesionales y potencian la maduración del ecosistema tecnológico nacional.