Top 50 de frases que no se deben enviar por WhatsApp en Navidad

Enviar mensajes por WhatsApp durante Navidad es una tradición digital, ya que permite saludar a familiares o amigos que están lejos con pequeño detalle. Pero esto también puede llevar a que lo que se dice no sea adecuado, causando molestias en las otras personas.
Así que, con ayuda de ChatGPT y Gemini, hemos elaborado una guía para saber qué tipo de frases se deben omitir durante esta época del año, para evitar peleas y momentos incómodos
Qué frases no se deben enviar durante Navidad en WhatsApp
Las listas generadas por ChatGPT y Gemini coinciden en un punto esencial: el riesgo de desencadenar malentendidos, resentimientos o silencios incómodos durante las fiestas suele multiplicarse por comentarios banales, clichés o curiosidades fuera de lugar.
- Preguntas y comparaciones personales
La presión social surge frecuentemente a través de la pregunta directa sobre estado civil, descendencia o cambios físicos. Navidad suele ser una fecha sensible, en la que este tipo de frases facilita comparaciones y activa inseguridades:
- “¿Y tú para cuándo te casas?”
- “¿Todavía no tienes hijos?”
- “¿Sigues soltero/a?”
- “Has engordado, ¿no?”
- “¿Antes estabas mejor?”
Mencionar cambios de aspecto, dieta, rutinas o relaciones personales se interpreta casi siempre como una invasión o juicio, aunque el remitente no tenga mala intención.
- Dinero, regalos y situación laboral
El siguiente grupo son frases sobre dinero, empleo y el costo de los regalos o las celebraciones. Gemini resalta que “las comparaciones económicas generan más distancia que cercanía” en festividades, mientras que ChatGPT subraya que las preguntas directas sobre ingresos suelen despertar incomodidad o sensación de inferioridad.
- “¿Cuánto ganaste este año?”
- “¿Cuánto costó mi regalo?”
- “El mío es más caro.”
- “¿Sigues con ese trabajo?”
- “Tu regalo fue barato, ¿no?”
- “¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad?”
- “A mí me ascendieron, ¿a ti no?”
- “¿Ya liquidaste tu deuda?”
- “Con lo que gastas, podrías hacer algo útil.”
- “No hay regalo, estamos mal de dinero.”
- “El año que viene doy menos regalos.”
La referencia a balances personales o decisiones financieras se vuelve aún más incómoda cuando el saludo va acompañado de ironía o desdén.
- Opiniones y críticas sobre vida y elecciones
Los mensajes que incluyen valoraciones sobre la vida, las decisiones, la pareja o el futuro suelen encender malestar, incluso en los vínculos más sólidos.
- “Deberías cambiar tu vida.”
- “Si trabajaras más, te iría mejor.”
- “Tienes que dejar de [fumar/beber/jugar].”
- “Yo te lo dije.”
- “Si fueras más organizado/a…”
- “¿Ya pensaste en divorciarte?”
- “Siempre pensé que esa pareja no te convenía.”
- “Tu estilo de vida no es sano.”
- “¿Por qué tu hijo no se comporta como el de [otro]?”
Gemini sugiere que “no enviarías ese comentario en voz alta en una mesa con una sonrisa genuina; tampoco lo escribas en WhatsApp”.
- Política, religión y temas polarizantes
Las celebraciones navideñas, históricamente asociadas a paz y convivencia, pueden transformarse en terreno de batalla con el primer chat de contenido controversial.
- “Hablemos de política.”
- “Hablemos de religión.”
- “¿Ya viste el último escándalo de [político]?”
- “El país está así por gente como tú.”
- “¿Votaste por [candidato]? ¿Por qué?”
- “Los medios mienten sobre [hecho].”
- “La única solución es [medida extrema].”
- “Todos piensan como yo.”
- “Si no piensas igual, es que no tienes sentido común.”
- Críticas a la celebración, comida y rituales familiares
Nada agota más el clima navideño que restarle valor a la cena, el esfuerzo anfitrión o los regalos elegidos.
- “La comida de este año no estuvo tan buena.”
- “Así no se hace el pavo.”
- “Tu regalo es feo/inútil.”
- “¿Por qué decoras de esa manera?”
- “Esto de celebrar es consumismo.”
- “Nunca me gustó esta tradición.”
- “Este es el peor brindis.”
- “El año pasado fue mejor.”
Las referencias al pasado —“el año anterior fue mejor”— o a la organización de otros alimentan la insatisfacción, según recalcan ambos sistemas.
- Desdén, desinterés y mensajes “por compromiso”
Formulaciones apáticas o frases cortas y desangeladas pueden sonar indiferentes, sarcásticas o forzadas.
- “Feliz Navidad, supongo.”
- “Bueno… feliz Navidad.”
- “Feliz Navidad atrasada.”
- “Otro año más sobreviviendo.”
- “Que se acabe ya.”
- “Prefiero estar con otros.”
- “Odio a esta familia.”
- “No contar conmigo nunca más.”
- Uso de WhatsApp y comportamientos digitales
Las referencias al modo de uso de WhatsApp, las cadenas genéricas de mensajes o la “meta-conversación” generan igual malestar y desconexión, según observa el aporte de Gemini.
- “Solo me escribes porque es fecha obligatoria.”
- “Copio y pego para todos.”
- “Este mensaje lo envío porque toca.”
- “[Mensaje de audio de cinco minutos sin aviso.]”
- “Lee todo, es importante.”
- “¿Por qué no respondes?”
- “Ya vi que estás en línea, contesta.”
- “¿Por qué me dejas en visto?”
- “Solo envías cadenas de oración.”
- “Si no reenvías esto, tendrás mala suerte.”