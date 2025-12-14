Tecno

Top 50 de frases que no se deben enviar por WhatsApp en Navidad

Preguntar sobre estado civil, hijos o cambios físicos genera inseguridades y comparaciones personales innecesarias

Las frases inapropiadas en WhatsApp
Las frases inapropiadas en WhatsApp durante Navidad pueden generar malentendidos y tensiones familiares en las fiestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enviar mensajes por WhatsApp durante Navidad es una tradición digital, ya que permite saludar a familiares o amigos que están lejos con pequeño detalle. Pero esto también puede llevar a que lo que se dice no sea adecuado, causando molestias en las otras personas.

Así que, con ayuda de ChatGPT y Gemini, hemos elaborado una guía para saber qué tipo de frases se deben omitir durante esta época del año, para evitar peleas y momentos incómodos

Qué frases no se deben enviar durante Navidad en WhatsApp

Las listas generadas por ChatGPT y Gemini coinciden en un punto esencial: el riesgo de desencadenar malentendidos, resentimientos o silencios incómodos durante las fiestas suele multiplicarse por comentarios banales, clichés o curiosidades fuera de lugar.

  • Preguntas y comparaciones personales

La presión social surge frecuentemente a través de la pregunta directa sobre estado civil, descendencia o cambios físicos. Navidad suele ser una fecha sensible, en la que este tipo de frases facilita comparaciones y activa inseguridades:

  • “¿Y tú para cuándo te casas?”
  • “¿Todavía no tienes hijos?”
  • “¿Sigues soltero/a?”
  • “Has engordado, ¿no?”
  • “¿Antes estabas mejor?”

Mencionar cambios de aspecto, dieta, rutinas o relaciones personales se interpreta casi siempre como una invasión o juicio, aunque el remitente no tenga mala intención.

Las referencias a dinero, regalos
Las referencias a dinero, regalos y situación laboral en WhatsApp aumentan la incomodidad y la distancia entre familiares y amigos. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)
  • Dinero, regalos y situación laboral

El siguiente grupo son frases sobre dinero, empleo y el costo de los regalos o las celebraciones. Gemini resalta que “las comparaciones económicas generan más distancia que cercanía” en festividades, mientras que ChatGPT subraya que las preguntas directas sobre ingresos suelen despertar incomodidad o sensación de inferioridad.

  • “¿Cuánto ganaste este año?”
  • “¿Cuánto costó mi regalo?”
  • “El mío es más caro.”
  • “¿Sigues con ese trabajo?”
  • “Tu regalo fue barato, ¿no?”
  • “¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad?”
  • “A mí me ascendieron, ¿a ti no?”
  • “¿Ya liquidaste tu deuda?”
  • “Con lo que gastas, podrías hacer algo útil.”
  • “No hay regalo, estamos mal de dinero.”
  • “El año que viene doy menos regalos.”

La referencia a balances personales o decisiones financieras se vuelve aún más incómoda cuando el saludo va acompañado de ironía o desdén.

  • Opiniones y críticas sobre vida y elecciones

Los mensajes que incluyen valoraciones sobre la vida, las decisiones, la pareja o el futuro suelen encender malestar, incluso en los vínculos más sólidos.

  • “Deberías cambiar tu vida.”
  • “Si trabajaras más, te iría mejor.”
  • “Tienes que dejar de [fumar/beber/jugar].”
  • “Yo te lo dije.”
  • “Si fueras más organizado/a…”
  • “¿Ya pensaste en divorciarte?”
  • “Siempre pensé que esa pareja no te convenía.”
  • “Tu estilo de vida no es sano.”
  • “¿Por qué tu hijo no se comporta como el de [otro]?”

Gemini sugiere que “no enviarías ese comentario en voz alta en una mesa con una sonrisa genuina; tampoco lo escribas en WhatsApp”.

  • Política, religión y temas polarizantes

Las celebraciones navideñas, históricamente asociadas a paz y convivencia, pueden transformarse en terreno de batalla con el primer chat de contenido controversial.

  • “Hablemos de política.”
  • “Hablemos de religión.”
  • “¿Ya viste el último escándalo de [político]?”
  • “El país está así por gente como tú.”
  • “¿Votaste por [candidato]? ¿Por qué?”
  • “Los medios mienten sobre [hecho].”
  • “La única solución es [medida extrema].”
  • “Todos piensan como yo.”
  • “Si no piensas igual, es que no tienes sentido común.”
Hablar de política, religión o
Hablar de política, religión o temas polarizantes en mensajes de Navidad puede transformar la celebración en un terreno de conflicto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Críticas a la celebración, comida y rituales familiares

Nada agota más el clima navideño que restarle valor a la cena, el esfuerzo anfitrión o los regalos elegidos.

  • “La comida de este año no estuvo tan buena.”
  • “Así no se hace el pavo.”
  • “Tu regalo es feo/inútil.”
  • “¿Por qué decoras de esa manera?”
  • “Esto de celebrar es consumismo.”
  • “Nunca me gustó esta tradición.”
  • “Este es el peor brindis.”
  • “El año pasado fue mejor.”

Las referencias al pasado —“el año anterior fue mejor”— o a la organización de otros alimentan la insatisfacción, según recalcan ambos sistemas.

  • Desdén, desinterés y mensajes “por compromiso”

Formulaciones apáticas o frases cortas y desangeladas pueden sonar indiferentes, sarcásticas o forzadas.

  • “Feliz Navidad, supongo.”
  • “Bueno… feliz Navidad.”
  • “Feliz Navidad atrasada.”
  • “Otro año más sobreviviendo.”
  • “Que se acabe ya.”
  • “Prefiero estar con otros.”
  • “Odio a esta familia.”
  • “No contar conmigo nunca más.”
El desdén y los mensajes
El desdén y los mensajes por compromiso en WhatsApp transmiten indiferencia y pueden herir a los destinatarios en Navidad. (Composición fotográfica)
  • Uso de WhatsApp y comportamientos digitales

Las referencias al modo de uso de WhatsApp, las cadenas genéricas de mensajes o la “meta-conversación” generan igual malestar y desconexión, según observa el aporte de Gemini.

  • “Solo me escribes porque es fecha obligatoria.”
  • “Copio y pego para todos.”
  • “Este mensaje lo envío porque toca.”
  • “[Mensaje de audio de cinco minutos sin aviso.]”
  • “Lee todo, es importante.”
  • “¿Por qué no respondes?”
  • “Ya vi que estás en línea, contesta.”
  • “¿Por qué me dejas en visto?”
  • “Solo envías cadenas de oración.”
  • “Si no reenvías esto, tendrás mala suerte.”

