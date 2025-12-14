Top 50 de frases que no se deben enviar por WhatsApp en Navidad

Las frases inapropiadas en WhatsApp durante Navidad pueden generar malentendidos y tensiones familiares en las fiestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enviar mensajes por WhatsApp durante Navidad es una tradición digital, ya que permite saludar a familiares o amigos que están lejos con pequeño detalle. Pero esto también puede llevar a que lo que se dice no sea adecuado, causando molestias en las otras personas.

Así que, con ayuda de ChatGPT y Gemini, hemos elaborado una guía para saber qué tipo de frases se deben omitir durante esta época del año, para evitar peleas y momentos incómodos

Qué frases no se deben enviar durante Navidad en WhatsApp

Las listas generadas por ChatGPT y Gemini coinciden en un punto esencial: el riesgo de desencadenar malentendidos, resentimientos o silencios incómodos durante las fiestas suele multiplicarse por comentarios banales, clichés o curiosidades fuera de lugar.

Preguntas y comparaciones personales

La presión social surge frecuentemente a través de la pregunta directa sobre estado civil, descendencia o cambios físicos. Navidad suele ser una fecha sensible, en la que este tipo de frases facilita comparaciones y activa inseguridades:

“¿Y tú para cuándo te casas?”

“¿Todavía no tienes hijos?”

“¿Sigues soltero/a?”

“Has engordado, ¿no?”

“¿Antes estabas mejor?”

Mencionar cambios de aspecto, dieta, rutinas o relaciones personales se interpreta casi siempre como una invasión o juicio, aunque el remitente no tenga mala intención.

Las referencias a dinero, regalos y situación laboral en WhatsApp aumentan la incomodidad y la distancia entre familiares y amigos. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Dinero, regalos y situación laboral

El siguiente grupo son frases sobre dinero, empleo y el costo de los regalos o las celebraciones. Gemini resalta que “las comparaciones económicas generan más distancia que cercanía” en festividades, mientras que ChatGPT subraya que las preguntas directas sobre ingresos suelen despertar incomodidad o sensación de inferioridad.

“¿Cuánto ganaste este año?”

“¿Cuánto costó mi regalo?”

“El mío es más caro.”

“¿Sigues con ese trabajo?”

“Tu regalo fue barato, ¿no?”

“¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad?”

“A mí me ascendieron, ¿a ti no?”

“¿Ya liquidaste tu deuda?”

“Con lo que gastas, podrías hacer algo útil.”

“No hay regalo, estamos mal de dinero.”

“El año que viene doy menos regalos.”

La referencia a balances personales o decisiones financieras se vuelve aún más incómoda cuando el saludo va acompañado de ironía o desdén.

Opiniones y críticas sobre vida y elecciones

Los mensajes que incluyen valoraciones sobre la vida, las decisiones, la pareja o el futuro suelen encender malestar, incluso en los vínculos más sólidos.

“Deberías cambiar tu vida.”

“Si trabajaras más, te iría mejor.”

“Tienes que dejar de [fumar/beber/jugar].”

“Yo te lo dije.”

“Si fueras más organizado/a…”

“¿Ya pensaste en divorciarte?”

“Siempre pensé que esa pareja no te convenía.”

“Tu estilo de vida no es sano.”

“¿Por qué tu hijo no se comporta como el de [otro]?”

Gemini sugiere que “no enviarías ese comentario en voz alta en una mesa con una sonrisa genuina; tampoco lo escribas en WhatsApp”.

Política, religión y temas polarizantes

Las celebraciones navideñas, históricamente asociadas a paz y convivencia, pueden transformarse en terreno de batalla con el primer chat de contenido controversial.

“Hablemos de política.”

“Hablemos de religión.”

“¿Ya viste el último escándalo de [político]?”

“El país está así por gente como tú.”

“¿Votaste por [candidato]? ¿Por qué?”

“Los medios mienten sobre [hecho].”

“La única solución es [medida extrema].”

“Todos piensan como yo.”

“Si no piensas igual, es que no tienes sentido común.”

Hablar de política, religión o temas polarizantes en mensajes de Navidad puede transformar la celebración en un terreno de conflicto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Críticas a la celebración, comida y rituales familiares

Nada agota más el clima navideño que restarle valor a la cena, el esfuerzo anfitrión o los regalos elegidos.

“La comida de este año no estuvo tan buena.”

“Así no se hace el pavo.”

“Tu regalo es feo/inútil.”

“¿Por qué decoras de esa manera?”

“Esto de celebrar es consumismo.”

“Nunca me gustó esta tradición.”

“Este es el peor brindis.”

“El año pasado fue mejor.”

Las referencias al pasado —“el año anterior fue mejor”— o a la organización de otros alimentan la insatisfacción, según recalcan ambos sistemas.

Desdén, desinterés y mensajes “por compromiso”

Formulaciones apáticas o frases cortas y desangeladas pueden sonar indiferentes, sarcásticas o forzadas.

“Feliz Navidad, supongo.”

“Bueno… feliz Navidad.”

“Feliz Navidad atrasada.”

“Otro año más sobreviviendo.”

“Que se acabe ya.”

“Prefiero estar con otros.”

“Odio a esta familia.”

“No contar conmigo nunca más.”

El desdén y los mensajes por compromiso en WhatsApp transmiten indiferencia y pueden herir a los destinatarios en Navidad. (Composición fotográfica)

Uso de WhatsApp y comportamientos digitales

Las referencias al modo de uso de WhatsApp, las cadenas genéricas de mensajes o la “meta-conversación” generan igual malestar y desconexión, según observa el aporte de Gemini.

“Solo me escribes porque es fecha obligatoria.”

“Copio y pego para todos.”

“Este mensaje lo envío porque toca.”

“[Mensaje de audio de cinco minutos sin aviso.]”

“Lee todo, es importante.”

“¿Por qué no respondes?”

“Ya vi que estás en línea, contesta.”

“¿Por qué me dejas en visto?”

“Solo envías cadenas de oración.”

“Si no reenvías esto, tendrás mala suerte.”