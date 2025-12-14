Es verdad que colocar el router del WiFi en la cocina mejora la velocidad del internet

En la cocina suelen haber objetos que generan interferencia en la señal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas familias consideran que el lugar donde se ubica el router de WiFi en el hogar influye directamente en la calidad de la conexión y, por conveniencia, optan por instalarlo en la cocina.

Esta práctica deriva de la creencia de que una estancia central y transitada permitirá una mejor cobertura, facilitando así que todos los habitantes puedan acceder a internet sin interrupciones.

No obstante, el rendimiento de la red depende de múltiples factores que van más allá de la ubicación física. En un contexto donde cada vez más dispositivos compiten por una señal estable, la disposición del router adquiere importancia.

Qué tan cierto es que colocar el router en la cocina mejora la señal WiFi

Microondas y refrigeradores pueden provocar interferencias, limitando la velocidad de internet en las zonas cercanas al router. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina suele estar integrada con electrodomésticos como microondas, frigoríficos, hornos y licuadoras, todos ellos fuentes potenciales de interferencia electromagnética.

Netgear explica que estos aparatos pueden afectar la calidad del WiFi, sobre todo cuando el router se encuentra cerca de microondas, teléfonos inalámbricos o televisores.

Este tipo de interferencia puede traducirse en cortes de conexión, aumento de latencia y baja velocidad, afectando el uso simultáneo de la red para tareas como reproducción de video, teletrabajo o videojuegos en línea.

Una mala ubicación del router puede provocar fallas en el servicio de internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el rendimiento del WiFi depende de los materiales predominantes en la cocina. Paredes reforzadas, encimeras metálicas y electrodomésticos de acero pueden reflejar o absorber la señal inalámbrica, reduciendo su alcance.

Dónde es mejor ubicar el router de WiFi en el hogar

Los expertos sostienen que la ubicación central del router es la más sugerida para distribuir uniformemente la señal a lo largo del hogar. Instalar el router en el centro del primer piso en casas de dos plantas mejora la cobertura de todos los ambientes, eliminando zonas desprotegidas de la red.

Una correcta disposición facilita que habitaciones alejadas reciban la señal con suficiente intensidad y limita la aparición de puntos muertos en la vivienda.

Situar el módem en un punto central permite distribuir la señal de manera uniforme y optimiza la carga de dispositivos en todo el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También, es esencial que el router tenga una línea de visión despejada y se ubique sobre una mesa o estantería y no en el suelo. Las obstrucciones como muebles, peceras o paredes gruesas deterioran la potencia de la señal, aspecto que puede provocar una experiencia deficiente al realizar videollamadas o cargar contenido multimedia.

Cuáles dispositivos y objetos deben estar lejos del router de WiFi

En el espacio doméstico conviven múltiples fuentes de señal inalámbrica, como dispositivos Bluetooth, cámaras de seguridad y monitores para bebés. Estos aparatos usan frecuencias similares a las del WiFi y pueden generar interferencias cuando están próximos al router, provocando conexiones inestables y baja velocidad.

Los expertos subrayan que nunca se debe instalar el router cerca de peceras o superficies reflectantes, porque el agua y los metales bloquean la propagación de la señal. Mantener una distancia prudente de estos objetos resulta fundamental para una recepción óptima en todos los dispositivos conectados.

Qué hacer cuando la señal WiFi no llega a todas las habitaciones del hogar

Sistemas WiFi Mesh y extensores ayudan a alcanzar zonas alejadas o con múltiples obstáculos que dificultan la cobertura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay viviendas donde la dimensión o la disposición interna hacen imposible que un solo router cubra todas las áreas. En estos casos, Netgear sugiere la utilización de sistemas WiFi Mesh, una red de puntos de acceso distribuidos que garantizan una cobertura continua y sin pérdidas de intensidad.

Este tipo de sistemas evita los puntos muertos y proporciona ancho de banda uniforme incluso en ambientes alejados del router principal.

Asimismo, colocar repetidores o extensores puede mejorar la cobertura, aunque se debe ajustar su ubicación para evitar tanto la interferencia como la recepción débil. Si estos dispositivos se encuentran muy cerca unos de otros o muy lejos del router, pueden generar conflictos de señal que reducen la calidad del servicio.

En este sentido, conviene revisar la ubicación de los dispositivos que requieren mayor ancho de banda y priorizar su cercanía al router, posicionando este último en lugares con mayor densidad de usuarios.