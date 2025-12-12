Estas son las 5 señales de que tu refrigerador requiere mantenimiento urgente

Descuidar el mantenimiento del refrigerador puede causar pérdidas económicas por el deterioro de los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El refrigerador es un elemento fundamental en la vida doméstica, ya que asegura la adecuada conservación de los alimentos y, con ello, la seguridad alimentaria y la salud de las familias.

Descuidar su mantenimiento puede provocar desde la pérdida de productos perecederos hasta riesgos sanitarios y gastos inesperados.

Señales que revelan un mal estado del refrigerador

Identificar a tiempo los indicios de avería es clave para evitar complicaciones mayores. A continuación, se presentan cinco señales que advierten sobre la necesidad de un mantenimiento urgente en el refrigerador.

Acumulación excesiva de hielo

La primera señal es la acumulación excesiva de hielo, tanto en el congelador como en la parte trasera del aparato. Este fenómeno suele indicar un fallo en el sistema de descongelación automática, lo que puede obstruir los conductos de aire y dificultar la circulación del frío.

Como consecuencia, el electrodoméstico pierde eficiencia energética y su funcionamiento se ve afectado, lo que puede traducirse en un mayor consumo eléctrico y en el deterioro acelerado de los alimentos almacenados.

Señales como acumulación de hielo o ruidos inusuales pueden indicar la necesidad de una revisión técnica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temperatura inestable

Otra advertencia importante es la temperatura inestable en el interior del refrigerador. Si los alimentos no se mantienen frescos o aparecen congelados en zonas inadecuadas, es probable que exista un problema con el termostato o con el sellado de la puerta.

Mantener una temperatura interna de 4℃ (40℉) o menos es esencial para evitar el desarrollo de bacterias dañinas. Un desajuste en este parámetro incrementa el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos y puede poner en peligro la salud de los habitantes del hogar.

Ruidos inusuales

Los ruidos inusuales constituyen una tercera señal que no debe pasarse por alto. Zumbidos, chirridos o golpes provenientes del refrigerador pueden ser síntoma de fallos mecánicos, como componentes desgastados, ventiladores defectuosos o un compresor que no opera correctamente.

Ignorar estos sonidos puede desembocar en una avería total del sistema, lo que implicaría la necesidad de reparaciones costosas o incluso la sustitución del aparato.

Una temperatura inestable en el refrigerador eleva el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumo energético elevado

El consumo energético elevado es otro indicio de que el refrigerador requiere atención. Un incremento inesperado en la factura eléctrica puede estar relacionado con un funcionamiento ineficiente del electrodoméstico, especialmente si se trata de un modelo antiguo o que no ha recibido el mantenimiento adecuado.

Los refrigeradores antiguos pueden llegar a consumir hasta el doble de energía que los modelos más eficientes disponibles en la actualidad. Realizar revisiones periódicas ayuda a optimizar el rendimiento y a reducir los gastos a largo plazo.

Fugas de agua

Finalmente, la presencia de fugas de agua, tanto en el interior como en el exterior del refrigerador, representa una señal clara de alerta. Este problema puede deberse a una obstrucción en el desagüe interno o a una fuga en el sistema de agua.

Las filtraciones no solo dañan el suelo y los muebles de la cocina, sino que también favorecen la aparición de moho y hongos, lo que supone un riesgo adicional para la salud de los habitantes.

El aumento inesperado en el consumo eléctrico puede deberse a una falla en el funcionamiento del refrigerador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias de ignorar estas advertencias

Ignorar cualquiera de estas señales puede derivar en pérdidas económicas y en problemas de salud asociados a la mala conservación de los alimentos. Por ello, se recomienda realizar un mantenimiento preventivo regular, que incluya la limpieza de los condensadores, la inspección de las juntas de la puerta y la comprobación del estado de los componentes principales.

Si se detecta alguna de estas señales, lo más adecuado es solicitar la intervención de un técnico especializado, quien podrá evaluar el estado del refrigerador y resolver cualquier inconveniente antes de que se convierta en un problema mayor.