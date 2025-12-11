Tecno

Si tienes problemas de concentración esta manilla tecnológica promete mejorar tu atención

Gracias a un sistema que amplifica los sonidos de las manos en acción, la manilla ayuda a aumentar la curiosidad, el juego y el foco perceptivo en usuarios de todas las edades

Guardar
La manilla con audio amplificado
La manilla con audio amplificado muestra resultados positivos en participantes que, al usarla, reportaron mayor atención, disfrute de lo cotidiano y sensación de cercanía con el entorno físico inmediato - crédito Stanford Report

En medio de un entorno marcado por distracciones digitales, un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford ha desarrollado una manilla tecnológica que promete mejorar la concentración y potenciar el nivel de atención plena.

El dispositivo, creado por el SHAPE Lab y el Virtual Human Interaction Lab de Stanford, abre una vía novedosa en el campo de las tecnologías de bienestar al enfocarse en un elemento tan simple como el sonido de la vida cotidiana.

Cuál es el nuevo invento en Stanford

La esencia de este avance reside en su capacidad para captar e incrementar sonidos comunes que habitualmente pasan inadvertidos, como el roce entre las manos, el sonido de un rotulador sobre una pizarra o el susurro de la tela. “Queríamos crear algo que reforzara la consciencia del entorno y ayudara a las personas a valorar el mundo real por encima del digital”, explicó Sean Follmer, profesor asociado de ingeniería mecánica y uno de los líderes del proyecto.

Un avance tecnológico transforma acciones
Un avance tecnológico transforma acciones ordinarias en anclajes sensoriales para combatir la dispersión mental - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta del equipo de Stanford surge ante la constatación de que gran parte del tiempo se pierde en desplazamientos automáticos a través de pantallas, ignorando las experiencias que otorga el momento presente.

Cómo funciona la manilla tecnológica

El funcionamiento de la manilla es directo. Dos correas, una para cada muñeca, integran micrófonos que registran los sonidos producidos por las manos cuando interactúan con distintos objetos. A continuación, estos audios se amplifican digitalmente y se transmiten en tiempo real a los auriculares del usuario.

Esta intervención transforma acciones cotidianas, como girar la llave de un grifo, en señales más nítidas que actúan como anclajes sensoriales para enfocar la atención.

A diferencia de las aplicaciones convencionales de atención plena, que dependen de instrucciones guiadas, esta manilla ofrece un enfoque sensorial más inmediato. “La atención plena convierte tareas diarias y aparentemente rutinarias en experiencias intencionadas que aumentan el sentido de conexión con cada instante”, señaló Yujie Tao, investigadora en informática y autora principal del estudio.

Esta innovación convierte actividades diarias
Esta innovación convierte actividades diarias en rituales conscientes, proponiendo una alternativa tecnológica personalizada para quienes buscan bienestar y atención plena en medio del exceso de estímulos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El laboratorio buscó que la tecnología no alejara a las personas del entorno real, sino que sirviera de puente para una relación más profunda con lo que acontece alrededor.

Los resultados de las primeras pruebas son concluyentes. En un estudio con 60 participantes, la mitad utilizó la manilla con amplificación de audio durante tareas sencillas, la otra mitad operó sin esa función. Los investigadores midieron tanto respuestas a cuestionarios estandarizados de atención plena como el comportamiento observable, incluida la duración y la curiosidad con la que exploraron diferentes objetos.

Según los datos, los usuarios que disponían de la tecnología reportaron niveles sustancialmente más altos de atención, pasaron más tiempo disfrutando de la experiencia sensorial y mostraron una mayor tendencia al juego y la exploración.

A estos hallazgos cuantitativos se sumaron opiniones recogidas en encuentros previos con entrenadores de atención plena. Los participantes destacaron sensaciones de seguridad e intimidad, así como una invitación a reconectar con el entorno y recuperar percepciones que suelen quedar en segundo plano. Estas valoraciones sugieren que la tecnología podría impactar áreas emocionales importantes y estimular la curiosidad.

Qué pretenden los creadores de la manilla tecnológica

Más allá de los laboratorios, el equipo de Stanford explora cómo integrar esta innovación en programas existentes de entrenamiento de atención plena y en contextos clínicos, especialmente en el tratamiento de trastornos de ansiedad o TDAH. Además de Stanford, colaboraron especialistas de la Universidad de Cornell y expertos de distintos departamentos de comunicación y psicología.

En palabras de Tao, el ánimo del proyecto es devolver la capacidad de asombro por el entorno y recuperar la atención perdida entre las notificaciones y el ruido digital. La manilla no solo facilita la concentración momentánea, sino que replantea la relación del individuo con su entorno directo, convirtiendo en extraordinario lo que parece ordinario.

La apuesta por el bienestar mental encuentra en este dispositivo un ejemplo de cómo la tecnología puede adoptar un enfoque sensorial y personalizado. Si la distracción es una constante y mejorar la atención es un objetivo, esta manilla tecnológica se perfila como una herramienta innovadora en el panorama actual de dispositivos inteligentes para el bienestar.

Temas Relacionados

Manilla tecnológicaTDHProblemas de atenciónStanfordLo último en tecnología

Últimas Noticias

Xbox Game Pass cierra 2025 con Mortal Kombat 1 ya está disponible en nube, PC y consola

Acceso sin restricciones, personajes icónicos y contenido descargable sitúan a este título como uno de los mayores atractivos del servicio

Xbox Game Pass cierra 2025

Disney y OpenAI revolucionan el entretenimiento: los fans podrán crear videos con Mickey Mouse, Iron Man y Darth Vader en Sora

La histórica alianza permitirá a los usuarios dar vida a sus personajes favoritos de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars, con la promesa de ver sus creaciones en Disney+ a partir del próximo año

Disney y OpenAI revolucionan el

Más de 200 personajes de Disney llegarán a ChatGPT y Sora tras acuerdo multimillonario

Los creativos tendrán la oportunidad de combinar figuras icónicas en nuevas historias animadas, resultado de la histórica alianza entre Disney y OpenAI

Más de 200 personajes de

Protección de datos sensibles: el valor del entrenamiento local de modelos de inteligencia artificial

Voceros del sector tecnológico destacan que entrenar y desplegar modelos de inteligencia artificial en equipos propios reduce fugas de información y optimiza la seguridad

Protección de datos sensibles: el

Adiós CapCut: Google Fotos añade funciones para editar videos de manera sencilla

La aplicación ahora permite combinar, recortar y reorganizar varios videos en un solo proyecto

Adiós CapCut: Google Fotos añade
DEPORTES
Histórica suspensión por 20 años

Histórica suspensión por 20 años a un tenista acusado de corrupción y arreglo de partidos: “Sindicato criminal”

Qué declaró el hermano de Manu Ginóbili por el derrumbe que causó 13 muertos durante un temporal en Bahía Blanca

La reacción de Lamine Yamal tras ser sustituido en el último partido del Barcelona y la sentencia del entrenador en rueda de prensa

Supo competir en los Juegos Olímpicos y ahora es uno de los 10 prófugos más buscados por el FBI: “El Pablo Escobar moderno”

Las reacciones de Messi durante la final de la MLS que filmaron con la “Ref Cam” que llevó el árbitro

TELESHOW
Eugenia Tobal se refirió a

Eugenia Tobal se refirió a Germán Martitegui tras salir de Masterchef: “Son mejores las críticas constructivas”

La confusión de Wanda Nara y el momento más desopilante en MasterChef Celebrity: “No lo puedo creer”

Así es la miniserie de los 4 ex Gran Hermano que desató críticas, memes y polémica

The New York Times eligió dos producciones argentinas entre sus series favoritas del 2025

El día libre de Shakira en medio de sus shows en Buenos Aires: cine con sus hijos y el saludo a los fans

INFOBAE AMÉRICA

El primer ministro de Bulgaria

El primer ministro de Bulgaria presentó la dimisión de su Gobierno tras las protestas masivas

El presidente Zelensky convocó una reunión urgente con aliados para discutir la paz

Angustioso rescate en el Parque Nacional Arches: un excursionista quedó atrapado en arenas movedizas

El canto alpino del yodel, patrimonio inmaterial de la Unesco

Más de 400 civiles murieron en la ofensiva del M23 en el este de Congo