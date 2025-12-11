Si tienes problemas de concentración esta manilla tecnológica promete mejorar tu atención

La manilla con audio amplificado muestra resultados positivos en participantes que, al usarla, reportaron mayor atención, disfrute de lo cotidiano y sensación de cercanía con el entorno físico inmediato - crédito Stanford Report

En medio de un entorno marcado por distracciones digitales, un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford ha desarrollado una manilla tecnológica que promete mejorar la concentración y potenciar el nivel de atención plena.

El dispositivo, creado por el SHAPE Lab y el Virtual Human Interaction Lab de Stanford, abre una vía novedosa en el campo de las tecnologías de bienestar al enfocarse en un elemento tan simple como el sonido de la vida cotidiana.

Cuál es el nuevo invento en Stanford

La esencia de este avance reside en su capacidad para captar e incrementar sonidos comunes que habitualmente pasan inadvertidos, como el roce entre las manos, el sonido de un rotulador sobre una pizarra o el susurro de la tela. “Queríamos crear algo que reforzara la consciencia del entorno y ayudara a las personas a valorar el mundo real por encima del digital”, explicó Sean Follmer, profesor asociado de ingeniería mecánica y uno de los líderes del proyecto.

Un avance tecnológico transforma acciones ordinarias en anclajes sensoriales para combatir la dispersión mental - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta del equipo de Stanford surge ante la constatación de que gran parte del tiempo se pierde en desplazamientos automáticos a través de pantallas, ignorando las experiencias que otorga el momento presente.

Cómo funciona la manilla tecnológica

El funcionamiento de la manilla es directo. Dos correas, una para cada muñeca, integran micrófonos que registran los sonidos producidos por las manos cuando interactúan con distintos objetos. A continuación, estos audios se amplifican digitalmente y se transmiten en tiempo real a los auriculares del usuario.

Esta intervención transforma acciones cotidianas, como girar la llave de un grifo, en señales más nítidas que actúan como anclajes sensoriales para enfocar la atención.

A diferencia de las aplicaciones convencionales de atención plena, que dependen de instrucciones guiadas, esta manilla ofrece un enfoque sensorial más inmediato. “La atención plena convierte tareas diarias y aparentemente rutinarias en experiencias intencionadas que aumentan el sentido de conexión con cada instante”, señaló Yujie Tao, investigadora en informática y autora principal del estudio.

Esta innovación convierte actividades diarias en rituales conscientes, proponiendo una alternativa tecnológica personalizada para quienes buscan bienestar y atención plena en medio del exceso de estímulos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El laboratorio buscó que la tecnología no alejara a las personas del entorno real, sino que sirviera de puente para una relación más profunda con lo que acontece alrededor.

Los resultados de las primeras pruebas son concluyentes. En un estudio con 60 participantes, la mitad utilizó la manilla con amplificación de audio durante tareas sencillas, la otra mitad operó sin esa función. Los investigadores midieron tanto respuestas a cuestionarios estandarizados de atención plena como el comportamiento observable, incluida la duración y la curiosidad con la que exploraron diferentes objetos.

Según los datos, los usuarios que disponían de la tecnología reportaron niveles sustancialmente más altos de atención, pasaron más tiempo disfrutando de la experiencia sensorial y mostraron una mayor tendencia al juego y la exploración.

A estos hallazgos cuantitativos se sumaron opiniones recogidas en encuentros previos con entrenadores de atención plena. Los participantes destacaron sensaciones de seguridad e intimidad, así como una invitación a reconectar con el entorno y recuperar percepciones que suelen quedar en segundo plano. Estas valoraciones sugieren que la tecnología podría impactar áreas emocionales importantes y estimular la curiosidad.

Qué pretenden los creadores de la manilla tecnológica

Más allá de los laboratorios, el equipo de Stanford explora cómo integrar esta innovación en programas existentes de entrenamiento de atención plena y en contextos clínicos, especialmente en el tratamiento de trastornos de ansiedad o TDAH. Además de Stanford, colaboraron especialistas de la Universidad de Cornell y expertos de distintos departamentos de comunicación y psicología.

En palabras de Tao, el ánimo del proyecto es devolver la capacidad de asombro por el entorno y recuperar la atención perdida entre las notificaciones y el ruido digital. La manilla no solo facilita la concentración momentánea, sino que replantea la relación del individuo con su entorno directo, convirtiendo en extraordinario lo que parece ordinario.

La apuesta por el bienestar mental encuentra en este dispositivo un ejemplo de cómo la tecnología puede adoptar un enfoque sensorial y personalizado. Si la distracción es una constante y mejorar la atención es un objetivo, esta manilla tecnológica se perfila como una herramienta innovadora en el panorama actual de dispositivos inteligentes para el bienestar.