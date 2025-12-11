Tecno

ChatGPT tendrá “modo adulto” en 2026: así permitirán las conversaciones eróticas en la IA

Fidji Simo, directora ejecutiva de Aplicaciones de OpenAI, dijo que la compañía se encuentra probando un modelo de predicción de edad para identificar cuándo aplicar restricciones de contenido

El modo adulto de ChatGPT
El modo adulto de ChatGPT llegará a inicios de 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El modo adulto de ChatGPT se estrenará a principios de 2026. Esta nueva configuración de la inteligencia artificial de OpenAI permitirá mayor flexibilidad en las restricciones de contenido, incluyendo acceso a material erótico, exclusivo para usuarios adultos verificados.

Fidji Simo, directora ejecutiva de Aplicaciones de OpenAI, anticipó que el “modo adulto” estará disponible en ChatGPT durante el primer trimestre de 2026. Señaló que la compañía busca mejorar la precisión en la verificación de edad antes de habilitar esta función, según The Verge.

En la actualidad, OpenAI está en las primeras fases de prueba de su modelo de predicción de edad. Este sistema tiene como objetivo identificar automáticamente cuándo es necesario aplicar medidas de seguridad y limitar el contenido para menores de 18 años.

OpenAI ya prueba las primeras
OpenAI ya prueba las primeras versiones de su sistema de predicción de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Simo explicó que el modelo ya está siendo evaluado en determinados países, donde la prioridad es distinguir correctamente entre adolescentes y adultos, una condición clave antes de lanzar el modo adulto y sus funciones asociadas.

En qué consiste el modo adulto de ChatGPT

El modo adulto de ChatGPT es una función destinada a usuarios mayores de edad verificados que flexibiliza las restricciones de contenido, permitiendo conversaciones de carácter más personal, sensual, romántico e incluso erótico, así como un lenguaje más directo cuando el contexto lo requiera.

El objetivo es ofrecer mayor libertad creativa y tratar a los adultos como tales, siempre dentro de un entorno seguro y regulado, con políticas de uso estrictas para mitigar riesgos y proteger a menores.

El modo adulto de ChatGPT
El modo adulto de ChatGPT está pensado para usuarios verificados mayores de edad y permite contenido más personal, sensual, romántico o erótico, con un lenguaje menos restringido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Sam Altman, director de OpenAI, esta iniciativa responde a la voluntad de la compañía de “tratar a los usuarios adultos como adultos”.

La postura de OpenAI se desarrolla en un contexto regulatorio cada vez más exigente, influido por antecedentes recientes que involucran a grandes empresas tecnológicas.

Un ejemplo de ello es Meta, que recibió cuestionamientos tras revelarse que sus asistentes virtuales mantenían conversaciones de tipo sexual con menores de edad.

Esta situación puso de manifiesto la importancia de mejorar los mecanismos de verificación de edad y la supervisión efectiva del uso de las plataformas digitales.

Sam Altman afirma que esta
Sam Altman afirma que esta función busca “tratar a los adultos como adultos”. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

Cómo es la verificación de edad en ChatGPT

La verificación de edad en ChatGPT está diseñada para garantizar la seguridad de los usuarios y el cumplimiento de las normativas regulatorias. El sistema combina métodos automatizados y manuales para identificar si un usuario es mayor de 18 años.

Entre las herramientas utilizadas se incluyen el análisis de patrones de comportamiento y un modelo de predicción basado en inteligencia artificial.

Estas medidas buscan evitar que menores accedan a contenido restringido, especialmente en funciones como el “modo adulto”.

Estas acciones pretenden impedir que
Estas acciones pretenden impedir que menores accedan a contenido limitado como el modo adulto. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo/File Photo

OpenAI y Disney llegan a un acuerdo

OpenAI y Disney han alcanzado un acuerdo que permitirá la generación de videos con personajes de la reconocida compañía de entretenimiento en Sora.

Como parte de este contrato de licencia, que tendrá una vigencia de tres años, Sora podrá crear vídeos sociales cortos generados por usuarios, que los fanáticos podrán ver y compartir, basándose en más de doscientos personajes de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars.

Además, Disney se convertirá en un cliente clave de OpenAI, haciendo uso de sus API para desarrollar nuevos productos, herramientas y experiencias, incluso para Disney+, e implementará ChatGPT para sus empleados.

El acuerdo incluye una inversión
El acuerdo incluye una inversión de USD 1.000 millones de Disney en OpenAI y la opción de adquirir más participación en el futuro. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

El acuerdo también prevé que Disney realice una inversión de capital de USD 1.000 millones en OpenAI y reciba warrants para adquirir capital adicional.

“La innovación tecnológica ha moldeado continuamente la evolución del entretenimiento, trayendo consigo nuevas formas de crear y compartir grandes historias con el mundo”, afirmó Robert A. Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company.

Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI, añadió: “Disney es el referente mundial en narrativa, y nos entusiasma asociarnos para que Sora y ChatGPT Images expandan la forma en que las personas crean y disfrutan de contenido de calidad”.

