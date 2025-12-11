Así puedes obtener 1 TB de espacio en la nube sin costo

La plataforma muestra claramente en su interfaz la capacidad disponible: 1.024 GB. (sercaman.es)

Si buscas almacenar una gran cantidad de archivos en la nube sin gastar dinero, existen alternativas que ofrecen condiciones mucho más generosas que las plataformas tradicionales. Un ejemplo destacado es Terabox, que brinda hasta 1 TB de almacenamiento completamente gratis, superando ampliamente los límites habituales de 15 o 20 GB de otros servicios gratuitos.

Para quienes necesitan una copia de seguridad accesible desde cualquier lugar, esta herramienta resulta especialmente útil.

Terabox: características, ventajas y funcionamiento

Comenzar a usar Terabox resulta sencillo. Solo necesitas crear una cuenta ingresando tu correo electrónico y una contraseña, proceso tras el cual recibirás un código de verificación para activarla. Una vez registrado, puedes empezar a subir archivos con facilidad desde el ordenador o el móvil, organizarlos en carpetas personalizadas y acceder a ellos en cualquier momento y desde cualquier lugar con conexión a Internet.

El almacenamiento en la nube permite guardar archivos y documentos de manera segura y accesible desde cualquier lugar. (Imagen ilustrativa Infobae)

La plataforma muestra claramente en su interfaz la capacidad disponible: 1.024 GB ofrecidos sin coste, espacio más que suficiente para la mayoría de usuarios comunes.

Además, si en algún momento necesitas más cuota, puedes optar por el plan de pago para duplicar el almacenamiento a 2 TB y acceder a funciones extra, como mayor velocidad de subida y menos anuncios.

Limitaciones y recomendaciones para el almacenamiento seguro

Aunque Terabox es una opción práctica para guardar archivos voluminosos sin pagar, la versión gratuita presenta ciertas limitaciones. No incluye cifrado automático de archivos, integra publicidad y ofrece una velocidad de subida inferior a la versión de pago.

No admite la copia de seguridad automática de videos ni la edición de fotos desde la aplicación, aspectos que quizás resulten relevantes para algunos usuarios.

Su uso facilita la liberación de espacio en dispositivos móviles y computadoras, evitando saturaciones de memoria local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la privacidad de tus archivos es prioritaria, lo más recomendable es cifrar los datos antes de subirlos a la plataforma. Programas como Veracrypt permiten crear contenedores cifrados donde almacenar documentos sensibles de forma segura. De esta manera, incluso si alguien accediera a tus archivos, no podría leer su contenido gracias al cifrado robusto.

El entorno resulta fácil de manejar y está disponible tanto en versión web como en aplicación móvil, lo cual facilita aún más la administración de copias de seguridad del ordenador, móvil u otros dispositivos. Con solo unos pasos puedes organizar, gestionar y acceder a tus documentos desde cualquier sitio, siempre que cuentes con conexión a Internet.

Guía práctica para liberar espacio en tu celular y mejorar su rendimiento

Liberar espacio en el celular es esencial para mantener un buen rendimiento del dispositivo, evitar problemas de lentitud y seguir disfrutando de nuevas aplicaciones o actualizaciones. Existen diversas estrategias para optimizar la memoria interna y la tarjeta SD de tu móvil sin perder información importante.

La nube también protege la información frente a pérdidas accidentales, ya que mantiene copias de seguridad disponibles en todo momento. (Imagen ilustrativa Infobae)

El primer paso es revisar y eliminar archivos innecesarios, como fotos y videos duplicados, imágenes de baja calidad o capturas de pantalla que ya no necesitas. Muchas galerías incluyen herramientas automáticas para identificar estos elementos. También es aconsejable vaciar regularmente la papelera de reciclaje, así como eliminar archivos descargados que suelen acumularse en la carpeta de descargas.

Otra estrategia es desinstalar aplicaciones que no utilizas. Con frecuencia, solemos conservar juegos, herramientas o plataformas sociales que apenas abrimos, ocupando espacio valioso. Revisa tu lista de apps y elimina aquellas que no sean imprescindibles. Además, algunas aplicaciones permiten mover parte de su contenido a la tarjeta SD para liberar espacio en la memoria interna.

Por último, aprovecha los servicios en la nube como Google Photos, Google Drive o Terabox para almacenar fotos, videos y documentos importantes sin que ocupen memoria local. Activando la opción de copia de seguridad automática, puedes borrar los archivos originales del teléfono y acceder a ellos en cualquier momento desde la nube.